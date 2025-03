Stiprina sociālo darbinieku vērtību

Atzīmējot Pasaules sociālo darbinieku dienu, Cēsu novada pašvaldībā godināja Sociālā dienesta darbiniekus.

Vidzemes koncertzāles kinozālē svētku noskaņā sveica katras nodaļas gada darbinieku, pasniedza pateicības darbiniekiem, kuru veikumu cildināšanai bija ietikuši nodaļu vadītāji. Pēc oficiālās daļas visi noskatījās filmu “Vecāku sapulce”.



Uzrunājot sociālos darbiniekus, Sociālā dienesta vadītāja Inga Kārkliņa sacīja: “Šodien vēlos izteikt visdziļāko pateicību par jūsu sirds darbu, neatlaidību un ticību cilvēcībai. Jūs esat tie, kas katru dienu palīdz cilvēkiem atrast atbalstu, cerību un iespēju dzīvot pilnvērtīgi. Šī gada tēma “Stiprinām paaudžu solidaritāti noturīgai labklājībai” lieliski atspoguļo mūsu darba būtību. Mēs ne tikai palīdzam individuāli, bet arī veidojam kopienas, kurās dažādas paaudzes – bērni, jaunieši, pieaugušie un seniori – var atbalstīt un mācīties cits no cita. Mūsu darbs ir par cilvēkiem un attiecībām, kas veido ilgtspējīgu un iekļaujošu sabiedrību. Solidaritāte starp paaudzēm nav tikai ideja – tā ir realitāte, ko veidojam ik dienu. Katrs no mums ar savu darbu palīdz stiprināt sapratni, atvērtību un cieņu starp dažādiem dzīves posmiem.”



Dienesta nodaļās ir tradīcija labāko darbinieku noteikt balsojot. Tā šajā reizē par Sociālās palīdzības nodaļas gada darbinieku kļuva Līga Ieviņa, Sociālo pakalpojumu nodaļas gada darbinieks – nodaļas vadītāja Iveta Zel­mene, Ģimeņu ar bērniem atbalsta nodaļā bija nobalsots par Kristīni Baškeri, Pilngadīgo personu atbalsta nodaļā par Noru Štimmeri un Administrācijas nodaļā – Aneti Dreimani.



Nodaļu vadītāji izvirza darbiniekus, kuriem pasniegt pateicību par ieguldīto. Pateicības saņēma Ieva Mežance, Margita Bērziņa, Benita Zvejniece, Ieva Kaminska, Līga Šmitiņa-Jankov­ska, Ilze Buša, Kristīna Mihai­lova un Sergejs Sviderskis.



Svētkos sociālos darbiniekus sveica arī domes vadība un deputāti, sakot paldies un uzsverot sociālo darbinieku nesavtīgo darbu sabiedrības labā un spēju būt par cerību staru cilvēkiem arī ļoti grūtās situācijās.



“Druvai” Sociālā dienesta vadītāja Inga Kārkliņa sacīja, ka dienests arvien strādā pie darbinieku vērtības celšanas un vēlmes strādāt šajā jomā: “Svarī­gākie dienestā ir darbinieki, paldies katram par to, ko viņš dara, par iesaisti, par to, ka neskaita darba stundas, kad jārisina kāda krīzes situācija. Visu laiku domājam par komandas stiprināšanu. Stiprinām arī darbinieku profesionalitāti, vienādojam procesus un uzlabojam kvalitāti, lai visi darbinieki līdzvērtīgi izprot uzdevumus, sniedz atbalstu un palīdzību iedzīvotājiem neatkarīgi no vietas, kur pakalpojums vai palīdzība tiek saņemta. Strādā­jam pie komunikācijas uzlabošanas gan iestādē, gan ārpus tās.”



Sociālais dienests šogad īsteno sabiedrības izglītošanas kampaņu, iepazīstinot ar dienesta darbiniekiem, viņu mērķiem un redzējumu par savu darbu. I. Kārkliņa teic: “Tādējādi cilvēkam, kurš vēršas Sociālajā dienestā, darbinieki jau būs pazīstami. Iepazīstinām ar to, ko darām, jo ļoti daudzi par to nezina.” Otra informatīvā kampaņa, kas sāksies rudens pusē, būs došanās pie nevalstiskajām organizācijām, lai stāstītu par sociālo darbu, pakalpojumiem un iespēju saņemt palīdzību.



Savukārt tematiski novada Sociālais dienests visvairāk uzmanību vērsīs darbam ar jauniešiem. Dienests piedalās dažādos projektos, kas saistīti ar jauniešu tēmu, arī starptautiskos, kā sadarbības partnerus piesaistot vietējās nevalstiskās organizācijas. I. Kārkliņa skaidro: “Vēlamies arvien vairāk strādāt preventīvi, ātrāk pamanīt grūtības, lai laikus risinātu iespējamās situācijas un veiksmīgāk rastu risinājumus katram jaunietim iekļauties sabiedrībā. Mums jau ir sadarbība ar biedrību “Sober Soul”, kura sniedz atbalstu jauniešiem. Biedrība plāno rīkot diskusiju vakaru ciklu jaunatnes darbiniekiem, vecākiem un pedagogiem par aktuālām tēmām. Pirmā jau pirmdien notiks Jauniešu mājā, tā būs par atkarībām.”