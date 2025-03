Stacijas laukumā sākusies pārbūve

Stacijas laukumā Cēsīs sākusies rekonstrukcija. Teritorija ir ierobežota, bet pagaidām gājēji bez problēmām var nokļūt stacijā, bibliotēkā. Ierobežojumi radījuši izmaiņas autobusu pasažieriem un tiem, kuri izmantoja autostāvvietas Raiņa ielā vai piestāja pie bibliotēkas. Raiņa ielas posmā tagad ir autobusu pieturvietas, tāpat arī pie bibliotēkas.

Bijušajās autobusu pieturvietās ir informācija, kur šo reisu autobuss piestāj tagad. “Jābrauc uz Jaunraunu, stāvu un pētu shēmu. Labi, ka līdz autobusam ir laiks,” pastāstīja Sarmīte un piebilda, ka shēma šķiet sarežģīta un ir šaubas, vai cilvēki gados to sapratīs.



Daiga Dmitrijeva no Stalbes atklāja savu piedzīvojumu. “Biju dzirdējusi, ka ir kādas izmaiņas, redzēju, ka Stacijas laukumā ekskavators strādā, salikti sarkani stabiņi. Nopirku biļeti, aizgāju uz pieturu, no kuras gadiem atgājis autobuss. Tā viena stāvēju, līdz ieraudzīju pazīstamu sievieti, kura arī parasti brauc ar to pašu reisu, bet viņa devās uz citu pusi.

Tad arī sapratu, ka kaut kas nav kārtībā, un pievērsu uzmanību shēmai pie pieturas staba,” ar smaidu stāsta stalbēniete un piebilst, ka ne jau viņa viena tāda, kas nelasa un neseko informācijai. “Tagad zinu, kur mana pietura. Pieturvietas izvietotas ļoti loģiski, vienā Raiņa ielas pusē piestāj autobusi, kuri brauc uz vienu pusi, otrā uz citu, apmaldīties nevar. Varbūt Stacijas laukumā uzreiz vajadzēja salikt lielākus ierobežojumus, tad cilvēki ieraudzītu, saprastu, ka kaut kas nav kā agrāk,” pārdomās dalās D.Dmitrijeva un uzsver, ka pie katrām pārmaiņām jāpierod, tad jau arī var gaidīt, ko tās nesīs. “Druvai” vairāki satiktie atzina, ka uztraucas, vai nezāģēs kokus, bet lielākā daļa brīnījās, kāpēc to nedara, jo, cik vairs ilgi lielās, vecās liepas zaļos. Sāks lūzt, kas tad notiks ar laukumu. Kā zināms, Cēsu novada pašvaldība skaidrojusi, ka, rekonstruējot laukumu, neviens koks netiks nozāģēts.



Cēsu autoostas dispečere kasiere Dace Palsa -Skuja pastāsta, ka pasažierus informē, kur meklējama vajadzīgā pieturvieta, Raiņa ielā vai pie bibliotēkas, bet lielākā daļa paši labi orientējas. “Patlaban stacijas ēkā nav problēmu iekļūt no abām pusēm,” viņa uzsver. Rīgas un Limbažu virzienā autobusi aties no platformām Raiņa ielā pie Cēsu Centrālās bibliotēkas, bet Valmieras un Priekuļu virzienā no platformām Raiņa ielas pretējā pusē. Cēsu Centrālās bibliotēkas nodaļas vadītāja Elīna Riemere vērtē, ka līdz šim neviens nav sūkstījies, ka nevar piebraukt pie bibliotēkas. “Vecākiem cilvēkiem, vecākiem ar bērniem, kuriem ir nepieciešamība piebraukt pie ēkas, būs grūtības. Raiņa ielā autostāvvietu vairs nav. Kad bibliotēkai būs kas lielāks jāpieved, tas tiks risināts,” teic E.Riemere.



Tiem, kuri savu reizi pa Raiņa ielu brauca uz tirgu, jārēķinās, ka Stacijas laukumā satiksme ir slēgta. Var braukt pa Noliktavas, Dzintara ielu un Uzvaras bulvāri. Celtnieki arī vērš iedzīvotāju uzmanību, ka atbilstoši būvdarbu situācijai gājēju plūsma var tikt mainīta.



Rekonstrukcijas projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru un satiksmes organizāciju Stacijas laukumā un blakus ielās. Kā norādīts projektā, – kopējā pārbūvējamā Stacijas laukuma platība 3663 m², Raiņa iela 190,68 m un Raunas iela 63,89 metri. Būvprojektā transporta kustība Stacijas laukumā organizēta pa apli pulksteņa rādītāja virzienā, saglabājot divvirziena kustību Raiņa ielas posmā. Autobusiem paredzētas sešas pieturvietas pasažieru iekāpšanai, kas izvietotas gar skvēru apļa iekšpusē. Pasažieru izkāpšanai veidos divas pieturvietas Raiņa ielas abās pusēs.



Stacijas laukuma teritorijā paredzēta veloinfrastruktūra un velostāvvieta – nojume velosipēdu novietošanai. Skvērā paredzēts bērnu rotaļu laukums, soli, apgaismojums un pulkstenis. Būvdarbus veic SIA “MRG Būve”. Būvdarbu izmaksas 1 232 652 eiro bez PVN.