Spēkojas virves vilkšanā un priecājas putu ballītē

Lai gan rīta lietus un nelabvēlīgā laika prognoze dažu entuziastu atturēja, tomēr ģimenes sporta un atpūtas svētki Skujenē pie Tautas nama bija plaši apmeklēti.

Sporta un veselības veicināšanas pārvaldes sporta organizators Priekuļu un Amatas apvienībā Ēriks Bauers teic, ka svētkos piedalījās ap 250 cilvēku un pasākuma laikā pat noturējās silts un saulains laiks, ļaujot komandām azartiski cīnīties par pirmajām vietām florbolā 3 pret 3 un pludmales volejbolā. Tāpat katrs, kurš vēlējās, varēja izmēģināt spēkus šautriņu mešanā, svara stieņa spiešanā guļus, šaušanā ar pneimatisko ieroci, pildīt dažādus uzdevumus ģimenēm, lai noslēgumā vienotos komandās un spēkotos virves vilkšanā.



Florbolā pirmo vietu ieguva komanda “Sinners” (Kristiāns Suharevs, Raitis Legzdiņš, Ver­ners Rudens, Edžus Mellēns), 2. vietu- “Nūjas” (Raivis Maksi­movs, Lauris Mazpolis, Renārs Bresme, Mareks Bresme) un 3. vietu “Iedod mison” (Mārcis Rutkovskis, Roberts Šūmanis, Roberts Gūtmanis, Dairis Mo­cāns). Pludmales volejbolā pirmo vietu ieguva “GG Nice Try” (Oskars Štrobergs, Aivis Girg­ždis), 2. vietu “Sizling” (Verners Rudens, Toms Stivriņš) un 3. vietu “Amata” (Edžus Jēkabsons, Ēriks Bauers).



“Florbols un pludmales volejbols ir tradicionālas Skujenes sporta svētku disciplīnas, jo bērniem šie sporta veidi pieejami ikdienā. Florbolā ir treniņi Zaubē, un uz svētkiem atbrauc arī bijušie audzēkņi. Pludmales volejbola laukums ir Skujenē. Arī pārējās disciplīnas ir pieprasītas, brauc cilvēki gan no Līgatnes, gan Cēsīm. Bet visvairāk apmeklētāju no dažādam pusēm atbrauc uz putu ballīti,” ieskicē Ē. Bauers. Tā kā visas aktivitātes ir iecienītas, tās gadu no gada pamaina tikai nedaudz, dažkārt ir šaušana ar loku, izjādes ar ponijiem.



Sporta koordinators pastāsta, ka šādi svētki notiek katrā kopienā; tie aizvadīti jau Zaubē, tūlīt būs arī Ģikšos, savukārt vasaras otrajā pusē būs Liepā, Mār­snēnos, Līvos.