Spāņiem patīk latviešu dejas

Šodien, 4.10. daudzās skolās valda īpaša gaisotne. Par to gādā skolēni, sveicot pedagogus Skolotāju dienā. Liepas pamatskolas skolotāji šo dienu gaida ar nepacietību, jo zina, ka pārsteigumi būs. “Druvai” izdevās no audzēkņiem un līdzpārvaldes vadītājas, sociālās pedagoģes Zandas Zīveres izzināt, kas šodien skolā notiek. “Skolēni atbrīvojuši skolotājus no darba pirmajā stundā,” ar smaidu saka Z.Zīvere, […]