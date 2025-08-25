PIESLĒGTIES
Otrdiena, 26. augusts
Vārda dienas: Ludvigs, Ludis, Ivonna, Patrīcija, Patriks
Skolas pārbūve sakrīt ar mācību laiku. Kā saplānot stundas?

Andra Gaņģe
00:00
26.08.2025
7
133395 800x0 Dsc 0746

FOTO: cesis.lv

Pašvaldība norāda – Cēsu Pilsētas vidusskolas divi korpusi būs izremontēti uz Ziemassvētkiem, skolēni varēs atgriezties atjaunotajās telpās. Un mācību stundas remonta laikā organizēs tā, lai visi skolēni var pagūt gan uz mūzikas vai sporta skolu, vai citu interešu izglītības nodarbību.

Cēsu Pilsētas vidusskolas audzēkņu vecākus satrauc ziņa, ka jaunā mācību gada pirmajā pusgadā skolas pārbūves dēļ 4.-6 klašu skolēniem būs jāmācās otrajā maiņā. Stundas gan notiks turpat vidusskolas ēkā, Lapsu ielā 1, jau pirms dažiem gadiem izremontētajā korpusā. 1.-3.klašu skolēni mācīsies rīta maiņā, bet 7.-12.klašu audzēkņiem mācību vieta būs Cēsīs, Skolas ielā 6. Par to Cēsu novada pašvaldība ziņoja 14.augustā.

Sociālajos medijos izskanēja neizpratne un bērnu vecāku neapmierinātība par mācību organizāciju 4.-6.klasē. Ja skolā stundas beigsies pulksten 17.55, kā bija norādīts informācijā, bērniem faktiski nebūs iespēju apmeklēt mūzikas skolu, sporta skolu un citas interešu izglītības nodarbības. Turklāt, kā skolēni, kas nedzīvo pilsētā, nokļūs skolā uz plānoto stundu sākumu plkst. 12.30, ja vecāki tajā laikā ir darbā?
Pašvaldības izpilddirektores vietniece Baiba Eglīte “Druvai” pastāstīja, ka situācijai jau tiek meklēti risinājumi, lai Pilsētas vidusskolas 4.-6.klašu audzēkņi varētu darboties interešu izglītībā. 4.klasēm mācību telpas atrastas sadarbībā ar kaimiņiem – Cēsu Valsts ģimnāziju, tātad šiem bērniem stundas notiks vispārpieņemtajā laikā un sāksies no rīta. Tiek meklēti un tiks rasti risinājumi, kā sabalansēt mācību laiku 5. un 6.klašu skolēniem, lai stundas skolā beigtos tā, ka viņi pēcpusdienā varētu apmeklēt ārpusskolas nodarbības. Viena no iespējām– dažas nodarbības no rīta rīkot attālināti. B.Eglīte norādīja, ka Pilsētas vidusskolas vadība kopā ar skolotājiem plāno risinājumus un komunicē ar skolēnu vecākiem, informējot par situāciju.

Vidusskolā pārbūvē arī virtuvi, kur gatavoja pusdienas gan pašu, gan Cēsu Valsts ģimnāzijas audzēkņiem. Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs strādā arī Cēsu 2.pamatskolā, tur sagatavos ēdienu, ko nogādās pusdienotājiem.

Skolēnu vecāki “Druvai” arī izteica neapmierinātību, ka paš­valdība par lielajām mācību darba organizācijas pārmaiņām paziņojusi tik vēlu, pāris nedēļu pirms mācību gada sākuma. Novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs pastāstīja, ka tas saistīts ar skolas ēkas komunikāciju bēdīgo stāvokli, ko jūnijā, sākot darbu, atklājuši būvnieki.

“Cēsu Pilsētas vidusskolai bija plānots energoefektivitātes projekts, kuram piesaistīts Eiropas Savienības finansējums. Projekts paredz ēkas siltināšanu, tajā skaitā fasādes atjaunošanu, jumta, logu, durvju maiņu. Kad būvnieki sāka strādāt un atsedza vienu, otru, trešo vietu, atklājās, ka inženiertehniskie tīkli, kas ir no skolas celšanas laika 1976.gadā, ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Tas traucēja arī īstenot energoefektivitātes projektu, kur jāveido pieslēgumi pie esošām komunikācijām. Varētu jau remontēt, bet bija skaidrs, ka tas nebūs uz ilgu laiku un ka vajadzīga pilnīga rekonstrukcija,” atzina J.Rozenbergs.

Tātad kļuva saprotams, ka arī mācības nevarēs uzsākt iepriekš plānotajā laikā un jāmeklē risinājumi, kā tās organizēt. Izskatīta iespēja, ka septembrī varētu pabeigt telpu melno apdari, celtnieki ar iekšējo apdari pakāpeniski virzītos ar uz priekšu, bet sakārtotajās klasēs jau notiktu stundas. Apsverot piedāvājumu, izlemts, ka tas skolas vidē būs sarežģīti, un plānots, kā organizēt mācību darbu uz remonta laiku – četriem mēnešiem. “Būvnieki darbojas organizēti, plānveidīgi, objektā vienlaikus strādā trīsdesmit, četr­desmit cilvēki. Ir pārliecība, ka līdz gada beigām divos no trim skolas korpusiem pārbūvi pabeigs un skolēni atgriezīsies izremontētās, mūsdienīgās klasēs,” saka domes priekšsēdētājs J.Ro­zenbergs.

Kā informē pašvaldība, patlaban skolas ēkā tiek atjaunoti visi inženiertīkli – elektroinstalācija, ūdensapgāde, sadzīves un lietus kanalizācija, apkures un ventilācijas sistēmas. Paralēli notiek būtiski konstrukciju remontdarbi: atjaunotas un nostiprinātas kāpnes, sakārtota lietus ūdens novadīšanas sistēma, pilnībā pārbūvētas virtuves telpas, lai tās atbilstu mūsdienu sanitārajām prasībām.

Cēsu Pilsētas vidusskolas pār­būve pašvaldībai prasa arī papildu izdevumus. Cēsu novada domes deputāti jūlija sēdē lēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2 973 709.55 eiro no Valsts kases. Aizņēmumu ņem ar atmaksas termiņu uz 22 gadiem un atlikto pamatsummas maksājumu uz diviem gadiem. Savukārt skolas energoefektivitātes paaugstināšana tiek īstenota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu par kopējo summu 3 459 584 eiro. No tiem ES finansējums ir 2 067 187 eiro, pašvaldības – 1 392 396 eiro.

Saistītie raksti

Pedagogi gatavi jaunajam mācību gadam

00:00
25.08.2025
99
2

Ar akcentu uz sava īpašā Cēsu novada izglītības jomas zīmola atrašanu, ikvienam līdzdarbojoties, 2.pamatskolā norisinājās novada pedagogu konferenc. Tajā pulcējās skolotāji, izglītības speciālisti un pašvaldības pārstāvji. “Katru gadu pedagogu konference ir veltīta kādai tēmai vai ievirzei, un šogad tas ir Cēsu izglītības zīmols,” uzrunājot konferences dalībniekus, dienas vadmotīvu atklāja novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Uzsverot […]

Ped Konf

Teātris Cēsīs rok dziļāk

00:00
24.08.2025
65
1

Svētdiena, 17. augusts, Cēsīs tika izdzīvota teatrālās noskaņās. Te norisinājās pasākums “Cēsis. Teātris. Roc dziļāk!” – pirmais pagalmu un parku izrāžu festivāls Cēsīs. 13 brīvdabas izrādes vienas dienas laikā norisinājās piecās dažādās pilsētas vietās: Bērzainē pie pamatskolas, Gaujas ielas kvartālā (pie Zeklera muižas), Ruckas muižas pagalmā, “H.E. Vanadziņš Ziemeļu restorāna” un “FonoKlubs” pagalmos. Cēsīs pulcējās […]

Rtu Teâtris 1

Cēsnieki dzied “Burvju flautā”

00:00
23.08.2025
111
2

Deviņi Cēsu 1.pamatskolas zēni piedalījās Siguldas opersvētku Volfganga Amadeja Mocarta operas oriģināliestudējumā    “Burvju flauta”. “Puikas malači. Tūlīt pēc Dziesmu svētkiem bija gatavi mācīties, mēģināt,” saka opermūzikas svētku rīkotājs Dainis Kalns un pastāsta, ka sadarbība ar Cēsu zēniem ir jau no 2014.gada, skolotājas Ilzes Grinfeldes vadībā skolēni piedalās jau ceturtajā Siguldas opersvētku iestudējumā. “Ar viņiem […]

Opera

Vārda dienā - ziedi, mūzika un paldies

00:00
22.08.2025
43
1

Jau četrpadsmito vasaru Rauna svinēja vārdadienu. Kalendāros vārds parādījās 1938. gadā. Cik gan pagastu nosaukumu kaut reiz minēti kalendārā, ja Raunai tas gods, tad godam arī jāsvin-    ar mūziku, sirsnību un prieku. Pirms svētkiem jāsapoš māja, un ikviens bija aicināts dalīties ar sava dārza skaistākajiem ziediem, lai izrotātu Brīvības pieminekli. Katrs, kurš iebrauc Raunā, […]

Rau Sv

Simtgades stāsts Zosēnos – Elga Marija Zārdiņa svin jubileju

00:00
21.08.2025
152

Otrdien, 12.08., Zosēnu pagastā valdīja īpaša svētku gaisotne. Bija sapulcējies kupls skaits zosēniešu, lai svinētu Elgas Marijas Zārdiņas simtgadi un sveiktu jubilāri. Viņas mūža stāsts šo dienu padarīja ne tikai par nozīmīgu ģimenes notikumu, bet arī par retu un iedvesmojošu brīdi visam pagastam. Jubilāre viesus uzņēma savās un meitas mājās “Grantes”, kur pie viņas bija […]

Simtgade

Cēsu Pils parkā izskan koncertuzvedums “Māls”

00:00
20.08.2025
149
2

“Pirmoreiz esmu Cēsu Pils parkā naktī. Tik skaisti viss izgaismots, un burvīga noskaņa,” sestdienas vakarā teica kāda kundze, īsi pirms koncert­uzveduma “Māls” fotografējoties pie keramiķes Elīnas Titānes parka izvietotajām un izgaismotajām skulptūrām. Noskaņa turpināja būt burvīga, arī sākoties pašam uzvedumam, kur pamazām mijās dažādu vecumu un atšķirīgi tērptu dalībnieku priekšnesumi. Uzvedumā piedalījās vairāk nekā 2000 […]

Mals

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viņa "uztaisīja" manu dienu

18:10
24.08.2025
22
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamests bērns ir mācība mums visiem

18:10
23.08.2025
86
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Satraucošs brauciens

13:56
20.08.2025
45
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neļaut savējiem palikt neziņā

16:47
18.08.2025
32
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

16:47
16.08.2025
49
1

Tautas balss

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
20
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
16
2
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
22
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
28
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
37
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

22:06
23.08.2025
6

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
12

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
24

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998