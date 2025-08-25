Skolas pārbūve sakrīt ar mācību laiku. Kā saplānot stundas?

Pašvaldība norāda – Cēsu Pilsētas vidusskolas divi korpusi būs izremontēti uz Ziemassvētkiem, skolēni varēs atgriezties atjaunotajās telpās. Un mācību stundas remonta laikā organizēs tā, lai visi skolēni var pagūt gan uz mūzikas vai sporta skolu, vai citu interešu izglītības nodarbību.
Cēsu Pilsētas vidusskolas audzēkņu vecākus satrauc ziņa, ka jaunā mācību gada pirmajā pusgadā skolas pārbūves dēļ 4.-6 klašu skolēniem būs jāmācās otrajā maiņā. Stundas gan notiks turpat vidusskolas ēkā, Lapsu ielā 1, jau pirms dažiem gadiem izremontētajā korpusā. 1.-3.klašu skolēni mācīsies rīta maiņā, bet 7.-12.klašu audzēkņiem mācību vieta būs Cēsīs, Skolas ielā 6. Par to Cēsu novada pašvaldība ziņoja 14.augustā.
Sociālajos medijos izskanēja neizpratne un bērnu vecāku neapmierinātība par mācību organizāciju 4.-6.klasē. Ja skolā stundas beigsies pulksten 17.55, kā bija norādīts informācijā, bērniem faktiski nebūs iespēju apmeklēt mūzikas skolu, sporta skolu un citas interešu izglītības nodarbības. Turklāt, kā skolēni, kas nedzīvo pilsētā, nokļūs skolā uz plānoto stundu sākumu plkst. 12.30, ja vecāki tajā laikā ir darbā?
Pašvaldības izpilddirektores vietniece Baiba Eglīte “Druvai” pastāstīja, ka situācijai jau tiek meklēti risinājumi, lai Pilsētas vidusskolas 4.-6.klašu audzēkņi varētu darboties interešu izglītībā. 4.klasēm mācību telpas atrastas sadarbībā ar kaimiņiem – Cēsu Valsts ģimnāziju, tātad šiem bērniem stundas notiks vispārpieņemtajā laikā un sāksies no rīta. Tiek meklēti un tiks rasti risinājumi, kā sabalansēt mācību laiku 5. un 6.klašu skolēniem, lai stundas skolā beigtos tā, ka viņi pēcpusdienā varētu apmeklēt ārpusskolas nodarbības. Viena no iespējām– dažas nodarbības no rīta rīkot attālināti. B.Eglīte norādīja, ka Pilsētas vidusskolas vadība kopā ar skolotājiem plāno risinājumus un komunicē ar skolēnu vecākiem, informējot par situāciju.
Vidusskolā pārbūvē arī virtuvi, kur gatavoja pusdienas gan pašu, gan Cēsu Valsts ģimnāzijas audzēkņiem. Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs strādā arī Cēsu 2.pamatskolā, tur sagatavos ēdienu, ko nogādās pusdienotājiem.
Skolēnu vecāki “Druvai” arī izteica neapmierinātību, ka pašvaldība par lielajām mācību darba organizācijas pārmaiņām paziņojusi tik vēlu, pāris nedēļu pirms mācību gada sākuma. Novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs pastāstīja, ka tas saistīts ar skolas ēkas komunikāciju bēdīgo stāvokli, ko jūnijā, sākot darbu, atklājuši būvnieki.
“Cēsu Pilsētas vidusskolai bija plānots energoefektivitātes projekts, kuram piesaistīts Eiropas Savienības finansējums. Projekts paredz ēkas siltināšanu, tajā skaitā fasādes atjaunošanu, jumta, logu, durvju maiņu. Kad būvnieki sāka strādāt un atsedza vienu, otru, trešo vietu, atklājās, ka inženiertehniskie tīkli, kas ir no skolas celšanas laika 1976.gadā, ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Tas traucēja arī īstenot energoefektivitātes projektu, kur jāveido pieslēgumi pie esošām komunikācijām. Varētu jau remontēt, bet bija skaidrs, ka tas nebūs uz ilgu laiku un ka vajadzīga pilnīga rekonstrukcija,” atzina J.Rozenbergs.
Tātad kļuva saprotams, ka arī mācības nevarēs uzsākt iepriekš plānotajā laikā un jāmeklē risinājumi, kā tās organizēt. Izskatīta iespēja, ka septembrī varētu pabeigt telpu melno apdari, celtnieki ar iekšējo apdari pakāpeniski virzītos ar uz priekšu, bet sakārtotajās klasēs jau notiktu stundas. Apsverot piedāvājumu, izlemts, ka tas skolas vidē būs sarežģīti, un plānots, kā organizēt mācību darbu uz remonta laiku – četriem mēnešiem. “Būvnieki darbojas organizēti, plānveidīgi, objektā vienlaikus strādā trīsdesmit, četrdesmit cilvēki. Ir pārliecība, ka līdz gada beigām divos no trim skolas korpusiem pārbūvi pabeigs un skolēni atgriezīsies izremontētās, mūsdienīgās klasēs,” saka domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs.
Kā informē pašvaldība, patlaban skolas ēkā tiek atjaunoti visi inženiertīkli – elektroinstalācija, ūdensapgāde, sadzīves un lietus kanalizācija, apkures un ventilācijas sistēmas. Paralēli notiek būtiski konstrukciju remontdarbi: atjaunotas un nostiprinātas kāpnes, sakārtota lietus ūdens novadīšanas sistēma, pilnībā pārbūvētas virtuves telpas, lai tās atbilstu mūsdienu sanitārajām prasībām.
Cēsu Pilsētas vidusskolas pārbūve pašvaldībai prasa arī papildu izdevumus. Cēsu novada domes deputāti jūlija sēdē lēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2 973 709.55 eiro no Valsts kases. Aizņēmumu ņem ar atmaksas termiņu uz 22 gadiem un atlikto pamatsummas maksājumu uz diviem gadiem. Savukārt skolas energoefektivitātes paaugstināšana tiek īstenota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu par kopējo summu 3 459 584 eiro. No tiem ES finansējums ir 2 067 187 eiro, pašvaldības – 1 392 396 eiro.
Komentāri