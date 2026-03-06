PIESLĒGTIES
Sestdiena, 7. marts
Vārda dienas: Ella, Elmīra
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Sievietes ilgojas pēc atpūtas bez pienākumiem – vai vīrieši to pamana?

Druva
23:59, 6. Mar, 2026

Dažādu ikdienas pienākumu virpulī sievietēm visbiežāk pietrūkst laika vienkārši atpūtai, neko nedarot – atzīst teju katra trešā sieviete Latvijā, bet vīrieši visbiežāk atzīst, ka to nepamana. Tā liecina “Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras Norstat” īstenotā aptauja labbūtības akcijai “Laiks sev – jaudīgākais vitamīns”, aicinot sievietes vairāk pievērst uzmanību rūpēm par sevi, lai būtu veselas.

27 % sieviešu atzīst, ka dažādu pienākumu dēļ ikdienā viņām visvairāk pietrūkst laika atpūtai, neko nedarot un bez pienākumiem. Īpaši izteikta šī vajadzība ir sievietēm vecumā no 30 līdz 39 gadiem, kur šis rādītājs sasniedz pat 38 %. Otrajā vietā ierindojas vēlme izmantot pēc skaistumkopšanas procedūras un laiku pašaprūpei – 25 %, kam seko intelektuālā atpūta, piemēram, grāmatu lasīšana un tikšanās ar draugiem – katra pa 24 %.

Hobijiem un fiziskajām aktivitātēm laika pietrūkst 22 % aptaujāto sieviešu, savukārt 21 % norāda, ka nepaspēj izgulēties. 20 % sieviešu vēlas veltīt vairāk laika kultūras un izklaides pasākumiem.

Vīriešu skatījums: vai mēs saprotam viens otru?

Par to, vai un kāda veida atpūtai sievietēm pietrūkst laika, vīriešu un sieviešu skatījums atšķiras. Visbiežāk jeb 27 % vīriešu atzīst, ka viņiem nav ne jausmas, kurām aktivitātēm sievietēm ikdienā neizdodas atrast laiku.

Aptaujāto vīriešu un sieviešu domas sakrīt jautājumā par atpūtu bez pienākumiem – to kā pirmo, kam sievietēm pietrūkst laika, min arī vīrieši, savukārt pārējās prioritātēs redzamas atšķirības. Vīrieši, atšķirībā no sievietēm, neuzskata ka tām trūktu laika skaistumkopšanas procedūrām un/vai draugiem. Vīriešu vērtējumā sievietēm visbiežāk pietrūkst laika miegam – 22 %, fiziskām aktivitātēm – 21 %, veselības profilaksei un hobijiem – pa 17 %.

Laiks sev ir veselības pamats

“Laiks sev ir fizioloģisks un mentāls priekšnoteikums organisma funkcionēšanai. Cilvēkam ir nepieciešami regulāri atjaunošanās brīži. Ja ilgstoši dzīvojam bez atpūtas, palielinās stresa līmenis, pasliktinās miegs, samazinās koncentrēšanās spējas un ilgtermiņā tas var ietekmēt arī fizisko veselību. Kad sieviete atvēl laiku nekā nedarīšanai, organismā pazeminās kortizola jeb stresa hormona līmenis, kas tieši ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu, miega kvalitāti un pat imunitāti. Interesanti, ka vīrieši veselības profilaksi tieši saredz kā prioritāti un saista to ar fiziskām aktivitātēm, kamēr sievietes labbūtību uztver holistiski – viņām skaistumkopšana un miers ir tikpat svarīgi veselības komponenti kā vizīte pie ārsta. Patiesībā gan ķermenim, gan mentālajai veselībai vienlīdz svarīga ir arī vienkārša atslodze. Laiks sev ir jaudīgākais vitamīns, ko nevar nopirkt, bet sniedz tūlītēju enerģiju gan ķermenim, gan prātam,” skaidro internās medicīnas ārste “Veselības centru apvienībā” Inga Orleāne.

Rūpējoties par labsajūtu, svarīga ir arī regulāra veselības rādītāju pārbaude. “Sievietes bieži samierinās ar nogurumu, enerģijas trūkumu vai pasliktinātu pašsajūtu, uzskatot to par ikdienas slodzes sekām. Taču nereti aiz šīm sajūtām slēpjas konkrēti fizioloģiski iemesli – piemēram, dzelzs vai vitamīnu trūkums, vielmaiņas traucējumi vai hormonāls disbalanss. Tieši tāpēc laboratorija piedāvā īpaši sievietēm piemērotus analīžu komplektus, piemēram, vispārēju veselības un vitalitātes skrīningu. Analīzes palīdz labāk izprast savu organismu un nepieciešamības gadījumā savlaicīgi rīkoties,” skaidro ārste Jana Osīte, “Centrālā laboratorija” laboratorijas vadītāja.

“Veselības centru apvienība”, “Centrālā laboratorija” un “Mēness aptieka” informatīvā labbūtības akcijā “Laiks sev – jaudīgākais vitamīns” aicina sievietes apzināti atrast vairāk laika sev, pievēršoties aktivitātēm, kas vairo labsajūtu, palīdz atpūsties un sniedz gandarījuma sajūtu. Laiks sev var būt ļoti dažāds – mierīgs brīvs brīdis bez pienākumiem, tikšanās ar draugiem arī sen iecerētie, bet atliktie skaistumkopšanas rituāli un veselības procedūras.

Produktu un procedūru izvēlē veselībai un skaistumkopšanai svarīgi ņemt vērā ne tikai aktuālās tendences un vēlamos rezultātus, bet arī ādas vajadzības un veselības aspektus. Vērtīgs atbalsts var būt arī farmaceita profesionāla bezmaksas konsultācija, kas palīdz izvēlēties piemērotākos ādas kopšanas, vitamīnu un labsajūtas produktus, lai pieņemtu pārdomātāku lēmumu.

Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauju par sieviešu sev veltīto laiku šī gada februārī veica pētījumu aģentūra “Norstat”, aptaujājot 1004 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Pats dara, lai būtu interesanti

07:04, 3. Mar, 2026

20 medaļas ceļo uz Cēsīm

07:06, 28. Feb, 2026

Klašu kolektīvi mācās slēpot vai snovot

02:00, 2. Mar, 2026

Amatas apvienības pagastos tūrisma iestrādes ir

02:00, 4. Mar, 2026

Pūtēju orķestris - tradīciju saglabātājs

02:00, 1. Mar, 2026
1

Spēcīgākie mēbeļu izgatavošanā

02:00, 3. Mar, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Sprādzientrauslie Tuvie Austrumi

00:11, 7. Mar, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

No traģēdijas uz skatuves spožo Ēnu

17:53, 3. Mar, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

12 triljoni par Ukrainas brīvību?

17:52, 1. Mar, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pārdomas ceļā

17:46, 28. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atcerēties. Pierast nedrīkst

11:05, 26. Feb, 2026

Tautas balss

Kur paliek PVN samazinājums

00:14, 7. Mar, 2026
A. raksta:

“Saka, ka no gada otras puses daļa pārtikas būs lētāka, jo samazināsies pievienotās vērības nodoklis. […]

Rail Baltica vajag kaut drošības dēļ

00:14, 7. Mar, 2026
Lasītāja Z. no Cēsīm raksta:

“Lasu, kā tie, kas pašlaik nav pie politikas stūrēšanas, nozākā valdošos spēkus. Briesmīgi tiek kritizēta […]

Iela šaura, sniegs neizvests

17:47, 28. Feb, 2026
1
Kungu ielas iedzīvotāja D. raksta:

“Kāda cēsniece atzina, ka pilsētā šoziem no sniega labi iztīra ielas. Jā, daudzviet droši vien […]

Iepinies pat princis

21:55, 23. Feb, 2026
1
Lasītāja Z. raksta:

“Ak, šausmas, kurš tika nav iejaukts starptautiskajā noziedznieku tīklā par mazgadīgu meiteņu izmantošanu. Nu esot […]

Vai pirms katra brauciena jāielūkojas internetā

20:03, 22. Feb, 2026
Sabiedriskā transporta izmantotāja raksta:

“Visu laiku maina kāda autobusa reisa atiešanas laikus, kurš tam var izsekot! Vai tiešām pirms […]

Sludinājumi

Citi

09:49, 27. Feb, 2026

Riharda Saules akustiskais solo koncerts “Love of My Life” Svētdien, 8. martā plkst. 16.00 romantiskajā […]

Pārdod

15:01, 21. Feb, 2026

Pilna servisa lielu koku pārstādīšanas pakalpojumi Nemokieties ar lāpstu — KOKI STAIGĀ palīdzēs saudzīgi un […]

Citi

10:58, 18. Feb, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054