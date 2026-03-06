Sievietes ilgojas pēc atpūtas bez pienākumiem – vai vīrieši to pamana?

Dažādu ikdienas pienākumu virpulī sievietēm visbiežāk pietrūkst laika vienkārši atpūtai, neko nedarot – atzīst teju katra trešā sieviete Latvijā, bet vīrieši visbiežāk atzīst, ka to nepamana. Tā liecina “Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras Norstat” īstenotā aptauja labbūtības akcijai “Laiks sev – jaudīgākais vitamīns”, aicinot sievietes vairāk pievērst uzmanību rūpēm par sevi, lai būtu veselas.
27 % sieviešu atzīst, ka dažādu pienākumu dēļ ikdienā viņām visvairāk pietrūkst laika atpūtai, neko nedarot un bez pienākumiem. Īpaši izteikta šī vajadzība ir sievietēm vecumā no 30 līdz 39 gadiem, kur šis rādītājs sasniedz pat 38 %. Otrajā vietā ierindojas vēlme izmantot pēc skaistumkopšanas procedūras un laiku pašaprūpei – 25 %, kam seko intelektuālā atpūta, piemēram, grāmatu lasīšana un tikšanās ar draugiem – katra pa 24 %.
Hobijiem un fiziskajām aktivitātēm laika pietrūkst 22 % aptaujāto sieviešu, savukārt 21 % norāda, ka nepaspēj izgulēties. 20 % sieviešu vēlas veltīt vairāk laika kultūras un izklaides pasākumiem.
Vīriešu skatījums: vai mēs saprotam viens otru?
Par to, vai un kāda veida atpūtai sievietēm pietrūkst laika, vīriešu un sieviešu skatījums atšķiras. Visbiežāk jeb 27 % vīriešu atzīst, ka viņiem nav ne jausmas, kurām aktivitātēm sievietēm ikdienā neizdodas atrast laiku.
Aptaujāto vīriešu un sieviešu domas sakrīt jautājumā par atpūtu bez pienākumiem – to kā pirmo, kam sievietēm pietrūkst laika, min arī vīrieši, savukārt pārējās prioritātēs redzamas atšķirības. Vīrieši, atšķirībā no sievietēm, neuzskata ka tām trūktu laika skaistumkopšanas procedūrām un/vai draugiem. Vīriešu vērtējumā sievietēm visbiežāk pietrūkst laika miegam – 22 %, fiziskām aktivitātēm – 21 %, veselības profilaksei un hobijiem – pa 17 %.
Laiks sev ir veselības pamats
“Laiks sev ir fizioloģisks un mentāls priekšnoteikums organisma funkcionēšanai. Cilvēkam ir nepieciešami regulāri atjaunošanās brīži. Ja ilgstoši dzīvojam bez atpūtas, palielinās stresa līmenis, pasliktinās miegs, samazinās koncentrēšanās spējas un ilgtermiņā tas var ietekmēt arī fizisko veselību. Kad sieviete atvēl laiku nekā nedarīšanai, organismā pazeminās kortizola jeb stresa hormona līmenis, kas tieši ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu, miega kvalitāti un pat imunitāti. Interesanti, ka vīrieši veselības profilaksi tieši saredz kā prioritāti un saista to ar fiziskām aktivitātēm, kamēr sievietes labbūtību uztver holistiski – viņām skaistumkopšana un miers ir tikpat svarīgi veselības komponenti kā vizīte pie ārsta. Patiesībā gan ķermenim, gan mentālajai veselībai vienlīdz svarīga ir arī vienkārša atslodze. Laiks sev ir jaudīgākais vitamīns, ko nevar nopirkt, bet sniedz tūlītēju enerģiju gan ķermenim, gan prātam,” skaidro internās medicīnas ārste “Veselības centru apvienībā” Inga Orleāne.
Rūpējoties par labsajūtu, svarīga ir arī regulāra veselības rādītāju pārbaude. “Sievietes bieži samierinās ar nogurumu, enerģijas trūkumu vai pasliktinātu pašsajūtu, uzskatot to par ikdienas slodzes sekām. Taču nereti aiz šīm sajūtām slēpjas konkrēti fizioloģiski iemesli – piemēram, dzelzs vai vitamīnu trūkums, vielmaiņas traucējumi vai hormonāls disbalanss. Tieši tāpēc laboratorija piedāvā īpaši sievietēm piemērotus analīžu komplektus, piemēram, vispārēju veselības un vitalitātes skrīningu. Analīzes palīdz labāk izprast savu organismu un nepieciešamības gadījumā savlaicīgi rīkoties,” skaidro ārste Jana Osīte, “Centrālā laboratorija” laboratorijas vadītāja.
“Veselības centru apvienība”, “Centrālā laboratorija” un “Mēness aptieka” informatīvā labbūtības akcijā “Laiks sev – jaudīgākais vitamīns” aicina sievietes apzināti atrast vairāk laika sev, pievēršoties aktivitātēm, kas vairo labsajūtu, palīdz atpūsties un sniedz gandarījuma sajūtu. Laiks sev var būt ļoti dažāds – mierīgs brīvs brīdis bez pienākumiem, tikšanās ar draugiem arī sen iecerētie, bet atliktie skaistumkopšanas rituāli un veselības procedūras.
Produktu un procedūru izvēlē veselībai un skaistumkopšanai svarīgi ņemt vērā ne tikai aktuālās tendences un vēlamos rezultātus, bet arī ādas vajadzības un veselības aspektus. Vērtīgs atbalsts var būt arī farmaceita profesionāla bezmaksas konsultācija, kas palīdz izvēlēties piemērotākos ādas kopšanas, vitamīnu un labsajūtas produktus, lai pieņemtu pārdomātāku lēmumu.
Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauju par sieviešu sev veltīto laiku šī gada februārī veica pētījumu aģentūra “Norstat”, aptaujājot 1004 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
