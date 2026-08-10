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Senioru draugu loks paplašinās

Sarmīte Feldmane
22:17, 10. Aug, 2026

Pie Nēķena muižas. Taurenes seniori kopā ar ciemiņiem no Rīgas. FOTO: no albuma

Taurenes pagasta senioru klubs “Randiņš” uzņēma ciemiņus — Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas pensionāru biedrības grupu.

“Viņi brauca apskatīt Vecpiebalgu un vēlējās iepazīties, uzzināt, kā darbojas “Randiņš”. Kopā nosvinējām Annas dienu,” stāsta kluba vadītāja Sarmīte Lielā un piebilst, ka viesiem bija liela interese par Taureni un daudz pārsteigumu. “Viņi bija pārsteigti, ka klubam ir savas telpas, ka izzinām pagasta vēsturi, ka arī savu darbošanos pierakstām, ka ir tik daudz tradīciju. Kopā sarunās un kopīgās pusdienās pavadījām vairākas stundas,” pastāsta S. Lielā un piebilst, ka pārsteigumu rīdziniekiem sagādāja Cēsu “Draugu kopa” un vadītāja Inguna Jansone, sniedzot nelielu koncertu un ar visiem kopā izdziedot pazīstamas dziesmas. 

Taurenieši viesiem uzdāvināja zāļu paklāju, kuru iepriekšējā dienā Ingas Blaubergas meistarklasē bija noauduši Anitas Kuzņecovas lauku mājās.

Pēc ciemošanās taurenieši saņēma vēstuli no viesiem. Biedrības vadītāja Iveta Šalve raksta: “Viens no spilgtākajiem piedzīvojumiem bija ekskursija uz Vecpiebalgu un Taureni. Īpašu iespaidu atstāja muzeji “Saulrietos”, “Kaikašos” un  “Kalna Kaibēnos”. Šķita, ka laiks rit lēnāk un pagātne kļūst pavisam tuva.” Viņa arī uzsver, ka brauciens bija ne tikai izzinošs, bet arī sirsnīgs kopābūšanas piedzīvojums, kas bagātināja ikvienu ar jaunām zināšanām, skaistām atmiņām un pārliecību, ka mūsu kultūras mantojums ir neizsmeļams iedvesmas avots.

“Taurenes kultūras dzīves dvēseles Gintas Babres aizraujošais stāstījums par Nēķenes muižu, projektu “Taurene no putna lidojuma” un Taurenes simtgades svinībām vēlreiz apliecināja, ka ikvienas vietas lielākā bagātība ir tās cilvēki. Īpaši vērtīga bija iepazīšanās ar Taurenes senioru klubiņa biedru un tās vadītājas Sarmītes Lielās pieredzi. Darbošanās prieks, kopīga iniciatīva un piederības sajūta rada stāstus, kas kļūst par nozīmīgu vietējās kopienas kultūrvēsturiskā mantojuma daļu,” raksta Rīgas senioru biedrības vadītāja un arī atgādina: “Mūsu biedrības moto “Nezaudēt dzīves krāsas” ir pārliecība, ka jebkurā vecumā var mācīties, radīt, dziedāt, dejot, ceļot, iegūt jaunus draugus un iedvesmot citus. Kamēr cilvēkā ir interese par dzīvi un vēlme būt kopā ar citiem, tikmēr dzīve saglabā savas košākās krāsas.”

Taurenes “Randiņš” saņēmis uzaicinājumu oktobrī braukt ciemos pie jauniegūtajiem draugiem. “Noteikti brauksim. Ciemkukulī vedīsim rudens veltes. Paredzēta tikšanas ar senioru šova “Sirdslietas” vadītāju Indru Burkovsku,” atklāj S. Lielā.

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