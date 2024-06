Senā Hanza vieno šodien

Vai uzņēmēju un citu iedzīvotāju prasību atcelt aizliegumu Cēsīs no Piebalgas ielas iebraukt Rīgas ielā noraidīs vai atbalstīs, Cēsu novada dome vēl vērtēs un lems pēc divām nedēļām. Par to vakar, 20.jūnijā, domes sēdē nobalsoja 16 deputāti, pret bija viens – Hardijs Vents , kurš savu izvēli pamatoja ar to, ka divas nedēļas ir pārāk […]