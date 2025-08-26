PIESLĒGTIES
Trešdiena, 27. augusts
Vārda dienas: Natālija, Tālija, Broņislavs, Broņislava
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Satiksimies Cēsu tirgū!

Sarmīte Feldmane
00:00
27.08.2025
4
Tirgussssssss1

Piedāvājumā rudens veltes. Cēsu tirgū zemnieki un mazdārziņu kopēji tirgo pašu dārzos izaudzēto. FOTO: Sarmīte Feldmane

Šovakar, 22.08., ne viena vien ceļš pievakarē vedīs Cēsīs uz Vakara tirgu, bet rīt vecajā tirgus laukumā notiks jau 4.Bagāžnieku tirgus.

Nedēļas nogalēs tirgū valda rosība. No dārziem tiek savesti tikko novākti dārzeņi, ogas, no krāsns izņemtie kūpinājumi, dažādi gardumi. Amatnieki piedāvā savus darbus. Tirgū norit tirgus dzīve. No otrdienas līdz ceturt­dienai dzīvība rāmāka.

Vakara tirgus būs

“Pērn piektdienās iesākām rīkot Vakara tirgu. Cēsnieki jau pieraduši un labprāt to apmeklē. Ir tirgotāji, kuri ierodas tikai piektdienas pēcpusdienā. Tiesa, pavasarī    gan pircēju, gan tirgotāju interese bija mazāka, to ietekmēja vēsais laiks, tagad ir gan vairāk tirdzinieku, gan pircēju, “ stāsta Cēsu tirgus vadītāja Oksana Zariņa – Jarohoviča.

Cēsu tirgus rīkoja aptauju, lai uzzinātu novadnieku domas par Vakara tirgu. Aptaujas anketas aizpildīja 400 interesentu. “Ir prieks par tādu atsaucību un arī to, ka 75 procenti aptaujas dalībnieku norāda, ka apmeklē Vakara tirgu,” stāsta SIA “Cēsu tirgus” valdes locekle Gunita Tomsone un uzsvēra, ka iesāktā tradīcija jāturpina, to apliecina aptaujas rezultāti.

Aptaujā arī tika jautāts, vai Vakara tirgus jārīko piektdienā, varbūt piemērotāka būtu kādas citas dienas pievakare. 80 procenti uzskata, ka izvēlētais laiks ir piemērotākais, tāpat tas, ka Vakara tirgus notiek no plkst.15 līdz 19. “Bija ierosinājums par trešdienu, citās pilsētās ir gan otrdienās, gan ceturtdienās. Darba laiku dažs vēlējās līdz astoņiem vakarā. Taču ir arī jārēķinās ar tirgotājiem, kuriem nākamajā rītā jau jābūt gataviem piedāvāt pircējiem savu preci,” situāciju vērtē O.Zariņa – Jarohoviča, bet G.Tomsone piebilst, ka aptaujas dalībnieki kā mīnusu min nelielo produktu dažādību.    Pircēji vēlētos plašāku zivju, kūpinājumu un saldumu piedāvājumu, īpaši uzsvērts, ka labprāt pirktu žāvētas vistas.

“Tirgus nav tikai vieta, kur pirkt un pārdot, bet arī vieta, kur satikties, cēsnieki uzsvēruši, ka vajadzētu dažādas aktivitātes, arī ēdināšanu,” atklāj G.Tomsone un piebilst, ka šovakar tirgū būs “Dodo mini pankūkas”

O.Zariņa – Jarohoviča pastāsta, ka uz Vakara tirgu ne viens vien pircējs nāk tieši pie sava tirgotāja. Pie daža regulāri ir rinda. “Kad sākām rīkot Vakara tirgu, lai pircējiem un tirgotājiem ērtāk, piedāvājām    iespēju iepriekš pasūtīt, piemēram, cik daudz maizes vai kādu žāvējumu no konkrēta ražotāja vēlas iegādāties. Tad ražotājs zina, cik daudz vest uz tirgu. Ja laikapstākļi slikti, nebūs veltīgs brauciens, bet pircējs skaidri zina, ka viņu tirgū gaida tieši tas, ko vēlas,” stāsta “Cēsu tirgus” valdes locekle G.Tom­sone, bet O.Zariņa – Jarohoviča paskaidro, ka tirgus mājaslapā laikus būtu informācija, kuri tirgotāji būs tirgū konkrētajā vakarā, pircējs turpat arī varēs pasūtīt, ko un cik daudz pirks. Par Cēsu tirgus jaunumiem var uzzināt arī feisbukā.

Ieinteresēt no otrdienas līdz ceturtdienai

Cēsu tirgus vadītāja uzsver, ka piektdienās un sestdienās tirgū viss notiek, tiek domāts, kā ieinteresēt tirgotājus un pircējus te būt arī citās dienās. “Ja ir tirgotāji, ir pircēji, un otrādi. Saprotams, ka mazajiem mājražotājiem, amatniekiem nav laika katru dienu stāvēt tirgū, viņi arī nevar atļauties algot pārdevēju. Rosi­nām, lai veido kopstendus, ieguvēji būs gan ražotāji, gan pircējiem būs plašāks piedāvājums. Ir dažādi varianti,” teic G.Tomsone un pastāsta par ”Labumu tirgotavu” paviljonā, kur pieejams plašs dažādu ražotāju pārtikas produktu klāsts. Daudzi iecienījuši “Ukrai­ņu virtuves” piedāvājumu.    Pir­cē­ji ierosinājuši, ka saldējuma un saldētas produkcijas busiņi varētu būt katru dienu, ne tikai divreiz nedēļā.

Cēsu tirgus pārtikas nodaļā praktiski visas tirdzniecības vietas ir aizņemtas. Siltajā laikā vairāki pārdevēji ir ārtelpā, bet    kļūs aukstāks, viņi atgriezīsies. Ja kāds vēlas tirgoties, tirgus nodrošina aukstuma vitrīnu vai galdu, ja nepieciešams. Apģērbu un citu preču paviljonā brīvu vietu nav.     

Ne tikai iepirkties

Cēsu tirgus vadība uzsver, ka viens no darbības mērķiem ir izcelt vietējos mājražotājus, zemniekus, amatniekus. Arī tos uzņēmējus, kuri ieguvuši tiesības izmantot zīmolu “Radīts Cēsu novadā”. “Cēsu tirgū viņiem ir iespēja parādīt, ko ražo, audzē, gatavo. Ieceru mums ir daudz,” uzsver O.Zariņa – Jarohoviča    un pastāsta, ka septembrī tirgū būs Cēsu novada Garšu festivāls ar degustācijām, meistarklasēm.    Reizi mēnesī iecerēta Kūku diena, bet pirms valsts svētkiem novembrī kūku konkurss. Tiek domāts    par pasākumiem, kas atdzīvinās tirgošanos un priecēs pircējus. 

Vai Veco tirgus laukumu gaida pārmaiņas

Sestdien te būs Bagāžnieku tirgus, bet reizi mēnesī kādreizējā gaļas paviljonā, kur telpa ir sakārtota,    Krāmu tirgus. Tāpat reizi mēnesī Lielais tirgus. Ikdienā tirgus laukums ir bezmaksas    autostāvvieta, te piestāj karuselis, mājvietu rod cirks.

“30.jūnijā tirgus teritorijā bija jābūt jaunai celtnei. Teritorijas nomnieks nav ievērojis līgumā noteikto termiņu. Jūlijā SIA “Cēsu tirgus” vienpusēji ir atkāpies no apbūves tiesību līguma, par to rakstiski informējot teritorijas attīstītāju, “stāsta SIA “Cēsu tirgus” valdes locekle G.Tomsone un atklāj, ka uzņēmējs aicināja uz sarunu un izteica vēlmi, lai pagarinām    iecerētās būvniecības termiņu..

“Par to jālemj novada domei. “SIA “Cēsu tirgus” ir pašvaldības kapitālsabiedrība. Kad būs lēmums, varēsim domāt tālāk,” tā SIA “Cēsu tirgus” valdes locekle.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Skolas pārbūve sakrīt ar mācību laiku. Kā saplānot stundas?

00:00
26.08.2025
279
2

Pašvaldība norāda – Cēsu Pilsētas vidusskolas divi korpusi būs izremontēti uz Ziemassvētkiem, skolēni varēs atgriezties atjaunotajās telpās. Un mācību stundas remonta laikā organizēs tā, lai visi skolēni var pagūt gan uz mūzikas vai sporta skolu, vai citu interešu izglītības nodarbību. Cēsu Pilsētas vidusskolas audzēkņu vecākus satrauc ziņa, ka jaunā mācību gada pirmajā pusgadā skolas pārbūves […]

133395 800x0 Dsc 0746

Pedagogi gatavi jaunajam mācību gadam

00:00
25.08.2025
113
3

Ar akcentu uz sava īpašā Cēsu novada izglītības jomas zīmola atrašanu, ikvienam līdzdarbojoties, 2.pamatskolā norisinājās novada pedagogu konferenc. Tajā pulcējās skolotāji, izglītības speciālisti un pašvaldības pārstāvji. “Katru gadu pedagogu konference ir veltīta kādai tēmai vai ievirzei, un šogad tas ir Cēsu izglītības zīmols,” uzrunājot konferences dalībniekus, dienas vadmotīvu atklāja novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Uzsverot […]

Ped Konf

Teātris Cēsīs rok dziļāk

00:00
24.08.2025
76
1

Svētdiena, 17. augusts, Cēsīs tika izdzīvota teatrālās noskaņās. Te norisinājās pasākums “Cēsis. Teātris. Roc dziļāk!” – pirmais pagalmu un parku izrāžu festivāls Cēsīs. 13 brīvdabas izrādes vienas dienas laikā norisinājās piecās dažādās pilsētas vietās: Bērzainē pie pamatskolas, Gaujas ielas kvartālā (pie Zeklera muižas), Ruckas muižas pagalmā, “H.E. Vanadziņš Ziemeļu restorāna” un “FonoKlubs” pagalmos. Cēsīs pulcējās […]

Rtu Teâtris 1

Cēsnieki dzied “Burvju flautā”

00:00
23.08.2025
112
2

Deviņi Cēsu 1.pamatskolas zēni piedalījās Siguldas opersvētku Volfganga Amadeja Mocarta operas oriģināliestudējumā    “Burvju flauta”. “Puikas malači. Tūlīt pēc Dziesmu svētkiem bija gatavi mācīties, mēģināt,” saka opermūzikas svētku rīkotājs Dainis Kalns un pastāsta, ka sadarbība ar Cēsu zēniem ir jau no 2014.gada, skolotājas Ilzes Grinfeldes vadībā skolēni piedalās jau ceturtajā Siguldas opersvētku iestudējumā. “Ar viņiem […]

Opera

Vārda dienā - ziedi, mūzika un paldies

00:00
22.08.2025
45
1

Jau četrpadsmito vasaru Rauna svinēja vārdadienu. Kalendāros vārds parādījās 1938. gadā. Cik gan pagastu nosaukumu kaut reiz minēti kalendārā, ja Raunai tas gods, tad godam arī jāsvin-    ar mūziku, sirsnību un prieku. Pirms svētkiem jāsapoš māja, un ikviens bija aicināts dalīties ar sava dārza skaistākajiem ziediem, lai izrotātu Brīvības pieminekli. Katrs, kurš iebrauc Raunā, […]

Rau Sv

Simtgades stāsts Zosēnos – Elga Marija Zārdiņa svin jubileju

00:00
21.08.2025
153

Otrdien, 12.08., Zosēnu pagastā valdīja īpaša svētku gaisotne. Bija sapulcējies kupls skaits zosēniešu, lai svinētu Elgas Marijas Zārdiņas simtgadi un sveiktu jubilāri. Viņas mūža stāsts šo dienu padarīja ne tikai par nozīmīgu ģimenes notikumu, bet arī par retu un iedvesmojošu brīdi visam pagastam. Jubilāre viesus uzņēma savās un meitas mājās “Grantes”, kur pie viņas bija […]

Simtgade

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viņa "uztaisīja" manu dienu

18:10
24.08.2025
28
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamests bērns ir mācība mums visiem

18:10
23.08.2025
89
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Satraucošs brauciens

13:56
20.08.2025
45
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neļaut savējiem palikt neziņā

16:47
18.08.2025
32
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

16:47
16.08.2025
50
1

Tautas balss

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
23
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
18
2
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
22
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
29
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
38
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
9

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
13

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
24

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998