Satiksimies Cēsu tirgū!

Šovakar, 22.08., ne viena vien ceļš pievakarē vedīs Cēsīs uz Vakara tirgu, bet rīt vecajā tirgus laukumā notiks jau 4.Bagāžnieku tirgus.
Nedēļas nogalēs tirgū valda rosība. No dārziem tiek savesti tikko novākti dārzeņi, ogas, no krāsns izņemtie kūpinājumi, dažādi gardumi. Amatnieki piedāvā savus darbus. Tirgū norit tirgus dzīve. No otrdienas līdz ceturtdienai dzīvība rāmāka.
Vakara tirgus būs
“Pērn piektdienās iesākām rīkot Vakara tirgu. Cēsnieki jau pieraduši un labprāt to apmeklē. Ir tirgotāji, kuri ierodas tikai piektdienas pēcpusdienā. Tiesa, pavasarī gan pircēju, gan tirgotāju interese bija mazāka, to ietekmēja vēsais laiks, tagad ir gan vairāk tirdzinieku, gan pircēju, “ stāsta Cēsu tirgus vadītāja Oksana Zariņa – Jarohoviča.
Cēsu tirgus rīkoja aptauju, lai uzzinātu novadnieku domas par Vakara tirgu. Aptaujas anketas aizpildīja 400 interesentu. “Ir prieks par tādu atsaucību un arī to, ka 75 procenti aptaujas dalībnieku norāda, ka apmeklē Vakara tirgu,” stāsta SIA “Cēsu tirgus” valdes locekle Gunita Tomsone un uzsvēra, ka iesāktā tradīcija jāturpina, to apliecina aptaujas rezultāti.
Aptaujā arī tika jautāts, vai Vakara tirgus jārīko piektdienā, varbūt piemērotāka būtu kādas citas dienas pievakare. 80 procenti uzskata, ka izvēlētais laiks ir piemērotākais, tāpat tas, ka Vakara tirgus notiek no plkst.15 līdz 19. “Bija ierosinājums par trešdienu, citās pilsētās ir gan otrdienās, gan ceturtdienās. Darba laiku dažs vēlējās līdz astoņiem vakarā. Taču ir arī jārēķinās ar tirgotājiem, kuriem nākamajā rītā jau jābūt gataviem piedāvāt pircējiem savu preci,” situāciju vērtē O.Zariņa – Jarohoviča, bet G.Tomsone piebilst, ka aptaujas dalībnieki kā mīnusu min nelielo produktu dažādību. Pircēji vēlētos plašāku zivju, kūpinājumu un saldumu piedāvājumu, īpaši uzsvērts, ka labprāt pirktu žāvētas vistas.
“Tirgus nav tikai vieta, kur pirkt un pārdot, bet arī vieta, kur satikties, cēsnieki uzsvēruši, ka vajadzētu dažādas aktivitātes, arī ēdināšanu,” atklāj G.Tomsone un piebilst, ka šovakar tirgū būs “Dodo mini pankūkas”
O.Zariņa – Jarohoviča pastāsta, ka uz Vakara tirgu ne viens vien pircējs nāk tieši pie sava tirgotāja. Pie daža regulāri ir rinda. “Kad sākām rīkot Vakara tirgu, lai pircējiem un tirgotājiem ērtāk, piedāvājām iespēju iepriekš pasūtīt, piemēram, cik daudz maizes vai kādu žāvējumu no konkrēta ražotāja vēlas iegādāties. Tad ražotājs zina, cik daudz vest uz tirgu. Ja laikapstākļi slikti, nebūs veltīgs brauciens, bet pircējs skaidri zina, ka viņu tirgū gaida tieši tas, ko vēlas,” stāsta “Cēsu tirgus” valdes locekle G.Tomsone, bet O.Zariņa – Jarohoviča paskaidro, ka tirgus mājaslapā laikus būtu informācija, kuri tirgotāji būs tirgū konkrētajā vakarā, pircējs turpat arī varēs pasūtīt, ko un cik daudz pirks. Par Cēsu tirgus jaunumiem var uzzināt arī feisbukā.
Ieinteresēt no otrdienas līdz ceturtdienai
Cēsu tirgus vadītāja uzsver, ka piektdienās un sestdienās tirgū viss notiek, tiek domāts, kā ieinteresēt tirgotājus un pircējus te būt arī citās dienās. “Ja ir tirgotāji, ir pircēji, un otrādi. Saprotams, ka mazajiem mājražotājiem, amatniekiem nav laika katru dienu stāvēt tirgū, viņi arī nevar atļauties algot pārdevēju. Rosinām, lai veido kopstendus, ieguvēji būs gan ražotāji, gan pircējiem būs plašāks piedāvājums. Ir dažādi varianti,” teic G.Tomsone un pastāsta par ”Labumu tirgotavu” paviljonā, kur pieejams plašs dažādu ražotāju pārtikas produktu klāsts. Daudzi iecienījuši “Ukraiņu virtuves” piedāvājumu. Pircēji ierosinājuši, ka saldējuma un saldētas produkcijas busiņi varētu būt katru dienu, ne tikai divreiz nedēļā.
Cēsu tirgus pārtikas nodaļā praktiski visas tirdzniecības vietas ir aizņemtas. Siltajā laikā vairāki pārdevēji ir ārtelpā, bet kļūs aukstāks, viņi atgriezīsies. Ja kāds vēlas tirgoties, tirgus nodrošina aukstuma vitrīnu vai galdu, ja nepieciešams. Apģērbu un citu preču paviljonā brīvu vietu nav.
Ne tikai iepirkties
Cēsu tirgus vadība uzsver, ka viens no darbības mērķiem ir izcelt vietējos mājražotājus, zemniekus, amatniekus. Arī tos uzņēmējus, kuri ieguvuši tiesības izmantot zīmolu “Radīts Cēsu novadā”. “Cēsu tirgū viņiem ir iespēja parādīt, ko ražo, audzē, gatavo. Ieceru mums ir daudz,” uzsver O.Zariņa – Jarohoviča un pastāsta, ka septembrī tirgū būs Cēsu novada Garšu festivāls ar degustācijām, meistarklasēm. Reizi mēnesī iecerēta Kūku diena, bet pirms valsts svētkiem novembrī kūku konkurss. Tiek domāts par pasākumiem, kas atdzīvinās tirgošanos un priecēs pircējus.
Vai Veco tirgus laukumu gaida pārmaiņas
Sestdien te būs Bagāžnieku tirgus, bet reizi mēnesī kādreizējā gaļas paviljonā, kur telpa ir sakārtota, Krāmu tirgus. Tāpat reizi mēnesī Lielais tirgus. Ikdienā tirgus laukums ir bezmaksas autostāvvieta, te piestāj karuselis, mājvietu rod cirks.
“30.jūnijā tirgus teritorijā bija jābūt jaunai celtnei. Teritorijas nomnieks nav ievērojis līgumā noteikto termiņu. Jūlijā SIA “Cēsu tirgus” vienpusēji ir atkāpies no apbūves tiesību līguma, par to rakstiski informējot teritorijas attīstītāju, “stāsta SIA “Cēsu tirgus” valdes locekle G.Tomsone un atklāj, ka uzņēmējs aicināja uz sarunu un izteica vēlmi, lai pagarinām iecerētās būvniecības termiņu..
“Par to jālemj novada domei. “SIA “Cēsu tirgus” ir pašvaldības kapitālsabiedrība. Kad būs lēmums, varēsim domāt tālāk,” tā SIA “Cēsu tirgus” valdes locekle.
