Sarunu un demokrātijas svētki

Sarunu festivāls “Lampa” šogad notiek ar vadmotīvu “Cilvēcība

sākas tur, kur beidzas vienaldzība”

Festivāla mērķis aicina parādīt, ka mums rūp līdzcilvēki, nav vienaldzīgs apkārt notiekošais un nav bail nosaukt lietas īstajos vārdos.

Tas viss šodien un rīt festivāla bagātīgajā programmā Cēsīs, lielākai daļai diskusiju aizritot Pils parkā, divām skatuvēm atrodoties uz parka dīķa. Daļai diskusiju var sekot līdzi ne tikai klātienē, bet arī tiešraidēs.



Festivāla organizatori ir pārliecināti – jo vairāk cilvēks interesējas par apkārt notiekošo un paplašina redzesloku, jo lielāka iespēja kopīgi radīt sabiedrību, kura nav vienaldzīga. “Turpinot festivāla vadmotīva “Cilvēcība sākas tur, kur beidzas vienaldzība” domu, jāsaka, ka arī atbildība sākas tur, kur beidzas vienaldzība. Brīvība sākas tur, kur beidzas vienaldzība,” teic sarunu festivāla “Lampa” pārstāve Dace Šev­čenko. “Festivāls pulcēs vairāk nekā 1200 runātāju 61 norises vietā vairāk nekā 370 pasākumos, tāpēc grūti izcelt vienu tēmu vai jomu. Vienlaikus redzam, ka vadmotīvs caurvijas programmai, redzam, ka runātāji nav tikai runātāji – viņi katrs savā jomā ir īsteni darītāji. Viņi pārstāv dažādas pieredzes, profesijas un paaudzes — no uzņēmējiem, kas attīsta idejas un nes Latvijas vārdu pasaulē, no skolēniem un studentiem līdz pedagogiem, kas meklē jaunas pieejas izglītībā, un ārstiem, kas ik dienas saskaras ar veselības aprūpes izaicinājumiem. Viņi ne tikai runā par pārmaiņām, bet paši tās īsteno, iedvesmojot arī citus. Šogad sevišķa uzmanība programmā veltīta izglītības kvalitātei un nākotnei, veselības pieejamībai un īpaši – mentālajai labklājībai, ekonomikas attīstībai un uzņēmējspējām, kā arī drošības jautājumiem gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski. Šīs tēmas festivālā skan ne tikai teorētiski, tās tiek izgaismotas caur reāliem cilvēkiem, pieredzēm un sarunām, kas rosina rīcību. Un, protams, festivāls vienmēr ir vairāk nekā tikai programma, tā ir vieta, kur satiekas dažādi viedokļi un uzplaukst lielas idejas.”



Šogad festivālā līdzdarbojas arī “Druva”. Īstenojot kopēju projektu ar vairākiem citiem medijiem, šodien, 20.jūnijā, no plkst. 14 līdz 15.30 Cēsu Jaunās pils zālē pasākumā “Ar iedvesmu dzīvē, kustībā un Lampā!” sertificētā trenere un dzīvesveida platformas “Ināra vingro un nūjo” izveidotāja Ināra Pommere dalīsies pieredzē, kā saglabāt enerģiju, atjaunot spēkus un dzīvot pilnvērtīgi neatkarīgi no vecuma. Savukārt no pieciem līdz sešiem pēcpusdienā Reģionu skatuvē “Druvas” redaktore Andra Gaņģe kopā ar vairākiem citiem reģionālo mediju redaktoriem un domnīcas “Providus” vadošo pētnieci Līgu Stafecku piedalīsies diskusijā “Reģionālais medijs – joprojām kopienas balss, balsts un atbildīgs politisko spēku līdzsvarotājs”.

Jau tradicionāli abās dienās diskusijām piepildīta būs arī Cēsu skatuve, kurā būs sarunas, kas mudina domāt, ieskicē aktuālo lokāli un globāli, izaicina un iedvesmo, runājot par kultūru, kopienu un individuālo spēku, rakst­niecību, aprites ekonomiku, debatēm, veselību, finansēm un Trampa vārda spēku jeb līdera ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi. Cēsu novada pašvaldības pārstāvis Aleksandrs Abramovs, pamatojot tēmu izvēli, teic: “Vienmēr skatāmies no starptautiska mēroga līdz pavisam lokālam mērogam. Tā kā esam kultūras galvaspilsēta, kuras viens no pīlāriem ir veselība, tad viena no diskusijām ir par mūsdienās Eiropā aizmirsto slimību poliomielītu. Protams, ir tēmas, kas saistītas ar kultūru – par Purvīti un identitāti, Melāniju Vanagu un viena cilvēka spēku, rakstniecību. Lieliskas būs Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu debates ar deputātiem. Esam parakstījuši bezatkritumu memorandu, mums būtisks ir zaļais kurss, tādēļ runāsim arī par to, cik pašvaldības ir apritīgas.”



Sarunu festivāla kulminācija kā allažiņ būs festivāla noslēgumā ar Politiķu cepienu, kurā šogad cepinās Agnesi Lāci, Ed­mundu Jurēvicu, Reini Pozņaku un Viktoru Valaini.