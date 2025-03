Sākas ceļš uz jauno Cēsu novada domi

Rīt vēlēšanu komisijas sāks pieņemt deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 7.jūnijā.

Cēsu novadā sevi publiski pamanāmi pieteikuši trīs politiskie spēki. “Druva” raudzījās, kā tie par sevi stāstījuši līdz sarakstu iesniegšanai. Pirmās ar paziņojumu nāca klajā četras partijas, kas pārstāvētas pašreizējā novada domē: “Latvijas attīstībai” (LA), “Latvijas Zaļā partija” (LZP), “Vidzemes partija” (VP) un “Latvijas Zemnieku savienība” (LZS), janvārī parakstot sadarbības memorandu. Ar nosaukumu “Rīcība un Atbildība” politisko spēku apvienība pieteica cilvēkus, kas kandidēs uz Cēsu novada domi, un arī nosauca savu kandidātu domes priekšsēdētāja amatam Jāni Gobu, kurš savulaik, vēl pirms otrās administratīvi teritoriālās reformas, bijis Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors. No pašreizējās domes politiskajā apvienībā vēlēšanās kandidēs Elīna Stapulone un Jānis Kārkliņš (LA), Laimis Šāvējs un Hardijs Vents (LZS), Andris Mihaļovs un Ella Frīdvalde-Andersone (VP).



“Rīcība un Atbildība” organizējusi tikšanās ar vēlētājiem – sarunu vakarus “Ar saknēm novadā” Līgatnē, Jaunpiebalgā, un no ierakstiem feisbukā saprotams, ka tikšanās turpināsies citos pagastos. Apvienība par saviem mērķiem un to,kā tos sasniegt, stāsta arī feisbuka lasītājiem. Pieejami vairāki video, kuros runā deputātu kandidāts Laimis Šāvējs, Edgars Kļaviņš, Jānis Goba. J.Goba arī sveic sievietes 8.martā un pastāsta, ka Cēsu Mūzikas vidusskolā vadījis nodarbību par civilo aizsardzību.



Galvenie akcenti – novada vienlaidus attīstība, radot līdzvērtīgas iespējas pagastu iedzīvotājiem. Ātra reakcija arī uz aktualitāti par vietvaras nepiešķirto finansējumu Priekuļu futbola klubam. Pašvaldības skaidrojums – pieteikums līdzekļu piešķiršanai divus mēnešus nokavēts. Taču jautājums noskaidrots, pašvaldība klubam, kurā trenējas bērni, finansējumu piešķīrusi.



“Jaunā Vienotība”, kurai Cēsu domē patlaban ir desmit (visvairāk) deputātu, priekšvēlēšanu piedāvājumu feisbukā sāka marta pirmajā nedēļā, piesakot sevi ar moto “Cēsu novads vieno”. Partijas pilnu kandidātu sarakstu vēlēšanām sociālajā medijā atrast neizdevās, bet publicētajos video sižetos dažus kandidātus var iepazīt. Pirmajā sarunā par padarīto četros gados stāsta pašreizējā domes vadība – priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un viņa vietnieki Inese Suija-Markova un Atis Egliņš-Eglītis. Runā par to, cik sarežģīti un būtiski pēc lielā Cēsu novada izveidošanās, kurā apvienojās septiņas pašvaldības, bija nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību, uzsākt nepieciešamās pārmaiņas, lai darbs novadā līdzsvarotos. Saruna diezgan akadēmiska – par organizatoriskajiem procesiem un padarīto mācību iestāžu, kultūras, komunālo pakalpojumu, vides un citās jomās. Otrajam ierakstam temats “Kā gudri saimniekot zaļi”. Tajā piedalās arī Līgatnes papīrfabrikas saimnieks Edgars Ricevs, Līgatnes vidusskolas direktore Saiva Vītola un bioloģiskās saimniecības zemnieks Rolands Kļaviņš. Abas sarunas vada kādreizējais “Druvas” korespondents Jānis Gabrāns, viņš arī deputāta kandidāts.



Darbīga feisbukā ir partijas “Latvija Pirmajā Vietā” Cēsu nodaļa. Tās vadītājs Kristaps Bergs bija viens no pirmajiem, ko “Druva” saistībā ar priekšvēlēšanu laiku pamanīja sociālajā medijā. Viņš arī aicina pievienoties nodaļas vacapa grupai. Pirmajos sižetos profilā “Latvija Pirmajā Vietā Cēsis” vietnes apmeklētājus uzrunā tikai K.Bergs, iezīmējot tēmas, kas būtu jārisina nākamajai domei. Piemēram, stabiņi pilsētas ielās – vai tie netraucē un cik izmaksā to uzturēšana -, Kosmosa centra attīstība, saistot to ar uzņēmējdarbību. Vēlākos video ierakstos iepazīstam Ilzi Sirmo un Igoru Pupuru, kuri aktualizē sporta infrastruktūras pieejamība iedzīvotājiem. Jaunākā video, kurā K.Bergs stāsta, kā motivēt iedzīvotājus atgriezties novadā, izteikts pavisam netradicionāls piedāvājums –no iedzīvotāju ienākumu nodokļa, ko saņem pašvaldība, atnācējiem daļu atdot atpakaļ kā kuponus, par kuriem Cēsu tirgū varētu iegādāties mājražotāju produkciju. No Skujenes brauks uz Cēsu tirgu?



Feisbuka profilā “Latvija Pirmajā Vietā Cēsis” uzzināms arī, ka partijas Cēsu nodaļa aicina iedzīvotājus uz “Siltajām sarunām”. Pārstāvji pabijuši Jaun­pie­balgā, Līgatnē, Ieriķos, Straupē un Plācī, Stalbē.



Sākoties kandidātu sarakstu iesniegšanai, pirmsvēlēšanu laiks arī Cēsu novadā kļūs aizvien rosīgāks. Vai sāncensībā par 19 Cēsu novada domes deputātu vietām būs arī karstāki brīži, to vēl redzēsim.