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Ritums Ivanovs “Ekrānu” pārvērš citā laikā un klātbūtnē

Agnese Leiburga
03:00, 27. Jūl, 2026

Ekrānā! Izstādē skatāmi darbi, kuru sākumpunkts ir video kadri, kino tuvplāni, atrasti attēli un reprodukcijas. FOTO: Karīna Miezāja

“Draugu nama” galerijā Cēsīs skatāma Rituma Ivanova personālizstāde “Ekrāns”. Vienlaikus ar
izstādi 18. jūlijā tika atklāta “Draugu nama” galerija Konrāda kvartālā, tas bija arī Cēsu Mākslas festivāla 2026 satelītprogrammas notikums.

Rosinot pievērst gleznām uzmanību ilgāk nekā ikdienā ekrānos redzamajam, izstādes atklāšanā viesus uzrunāja tās kuratore Roberta Atraste. Viņa ir jaunās paaudzes latviešu mākslas zinātniece, aktīvi darbojas Latvijas un starptautiskajā laikmetīgās mākslas vidē, veidojot izstādes, pētnieciskos projektus un publikācijas.

Mūsdienu digitālajā vidē cilvēka tēls arvien biežāk sasniedz mūs ar ekrānu starpniecību. Sejas, tuvplāni un nejauši attēli kļūst par ikdienas vizuālās pieredzes daļu. Ritums Ivanovs šajā attēlu pārbagātībā atgriežas pie glezniecības kā medija, kas ekrāna attēlu pārvērš citā laikā un klātbūtnē.

“Man kā cēsniekam šis ir liels notikums. Pateicoties “Draugiem Group” atbalstam un sadarbībai, ideja par radīšanu Cēsīs turpinās. Šī būs fantastiska vieta, kur tikties ar mākslu, draugiem un domubiedriem,” saka Ritums Ivanovs. Izstādes atklāšanā viņš uzsvēra: “Vislielāko paldies gribētos teikt Cēsu garam, ko mēs reti pieminam un maz saprotam, bet tie, kas ir bijuši kaut nedaudz saistīti ar Cēsīm, noteikti jūtam.”

Izstādē “Ekrāns” skatāmi darbi, kuru sākumpunkts ir video kadri, kino tuvplāni, atrasti attēli un reprodukcijas. Mākslinieka gleznās cilvēka seja pakāpeniski iznirst no krāsu, līniju un gaismas struktūrām. Izstādē būs skatāmas lielformāta gleznas, no kurām lielākā daļa radīta īpaši šim projektam.

Ritums Ivanovs ir viens no atpazīstamākajiem Latvijas laikmetīgās glezniecības autoriem, kura radošajā darbībā portreta tēma ieņem būtisku vietu. Viņš dzimis 1968. gadā Cēsīs, mācījies Jaņa Rozentāla Mākslas skolā, absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības meistardarbnīcu un studējis Humbolta Universitātē ASV. Mākslinieks ir sarīkojis vairāk nekā 35 personālizstādes Latvijā un ārvalstīs, regulāri piedalās starptautiskās mākslas mesēs, un viņa darbi atrodas publiskās un privātās kolekcijās Latvijā un ārvalstīs. Portreta tēma skatītājiem atklājusies vairākās nozīmīgās Ivanova personālizstādēs. Kā valsts pasūtījumus mākslinieks gleznojis arī prezidentu Valda Zatlera un Andra Bērziņa portretus.

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