No Cīrulīšu apkaimes pakalniem Cēsīs paveras aina uz skaistu namu zilos toņos ar baltiem akcentiem – Baroneses namiņu. Tā ir vienīgā ēka, kas saglabājusies no Cīrulīšu muižas. To, rūpīgi rekonstruējot un restaurējot vairāk nekā divus gadus, atjaunot ir izdevies ēkas īpašniekam “Veselības centram 4”. Tagad Baroneses namiņš, kas kļuvis par viesu namu slēpotājiem, atdzimis, apvienojot […]