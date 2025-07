Remonts. Satiksme mainīta

Cēsīs sākusies Lapsu un Piebalgas ielas krustojuma pārbūve. Tas slēgts satiksmei. Lai apbrauktu būvdarbu vietu, krustojumam blakus izveidots apvedceļš, pa kuru no pilsētas centra puses nokļūst uz Lapsu ielas posmu un tālāk uz Ģimnāzijas ielu, tad pa Ata Kronvalda ielu līdz Piebalgas ielai.

Krustojumu transportam slēdza trešdien pēc pusdienlaika. Vēl vakar līdz dienas vidum transports uz Ģimnāzijas ielas pusi varēja nogriezties pa nenorobežoto daļu, pēc tam automašīnām bija jāsāk izmantot apvedceļš.



Pašvaldība seko, kā izpaužas pārmaiņas satiksmes organizācijā, kā tās ietekmē transporta plūsmu. “Jau ieviestas dažas papildu izmaiņas. Aizliegts kreisais pagrieziens no Lapsu uz Briežu ielu. Pārliecinājāmies, ka daļa autovadītāju nebrauca līdz Ģimnāzijas ielai, kā paredz norādes, bet nogriežas jau ātrāk. It kā tā līdz A.Kronvalda ielai īsāks ceļš, taču pavisam nedaudz. Briežu ielā atrodas pirmsskolas izglītības iestāde, kas nākamnedēļ pilnībā atsāks darbu, ir ātruma ierobežojums 30 km stundā, diemžēl daudzi braucēji to neievēro,” pastāsta Cēsu novada pašvaldības projektu vadītāja Iveta Herbsta.



Savukārt satiksmi pa Ģimnāzijas ielas posmu līdz A.Kronvalda ielai kavē brauktuves malā novietotās automašīnas. Uz krustojuma remonta laiku te aizliegta transportlīdzekļu stāvēšana, jo iela te šau­ra, spēkrati nevar izmainīties, ja malā stāv automašīnas. Pašvaldība lūdz saprast situ­āciju un privātmāju saimniekiem savu spēkratu novietot pagalmā.



Apbraucamo ceļu izmanto arī sabiedriskais transports, pa to pilsētā ienāk un izbrauc autobusi, kas ved pasažierus uz Rīgas pusi. I.Herbsta saka, ka situāciju, kas veidojas, apbraucot būvdarbu vietu, turpinās kontrolēt, bet autobusu satiksmes vajadzības ir ņemtas vērā. Te jāpiebilst, ka mainīta autobusu pietura “Kronvalda iela”, uz būvdarbu laiku tā pārcelta uz pieturu “Cēsu Valsts ģimnāzija”, ziņo AS “CATA”.

Plašie būvdarbi Lapsu ielas kvartālā sākās aprīļa vidū ar komunikāciju pārbūvi Lapsu un Piebalgas ielas krustojumā. Nu jau drīz posmā no šīs vietas līdz Vaives ielai ieklās asfalta pirmo kārtu, paredzēts, kas to paveiks līdz 15.augustam. Virskārtu klās, kad būs pabeigts viss Lapsu ielas remonts.



Turpinās darbi arī Kaļķu, Vaives ielā. Kaut šī vasara lielo un biežo lietavu dēļ pazemes komunikāciju un ielu būvei nav labvēlīga, darbus, kā plānots, pabeigs šogad. I.Herbsta pastāsta, ka, lai komunikāciju būve turpinātos, netiek gaidīts, kamēr ūdens nosūksies, to no tranšejām izsūknē. Turklāt jāņem vērā, ka jaunās lietus ūdens novadīšanas iekārtās dubļainu ūdeni nedrīkst ielaist.



Otrajā lielajā pārbūvē- Stacijas laukumā – jau tiek bruģētā brauktuve un celiņi. Tomēr pagājušajā nedēļā pašvaldība vēstīja, ka būvniecības procesā radušies neparedzēti apgrūtinājumi: “Apakšzemes komunikācijas (kabeļi, cauruļvadi) atrodas vietās, kur tām pēc būvprojekta plānojuma nevajadzētu būt. Tādēļ izbūves darbus iespējams turpināt tikai pēc saskaņošanas ar konkrēto komunikāciju turētājiem. Šī situācija ietekmē darbu tempu, tomēr, neskatoties uz to, plāns par būvdarbu pabeigšanu šī gada rudenī joprojām ir spēkā,” vēstīts Cēsu novada domes mājaslapā.