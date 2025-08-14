PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 14. augusts
Vārda dienas: Zelma, Zemgus, Virma
Rakstivāls - rakstīšanas svētki ikvienam

Iveta Rozentāle
09:38
14.08.2025
15
Rakstivals 25 (1)

Praktiski. Pirmā praktiskā nodarbība bija veltīta pierakstu veidošanai tā, lai tie palīdzētu un būtu noderīgi pašam rakstītājam. FOTO: Iveta Rozentāle

Līgatnē, radošajā kvartālā “Zeit”, aizvadīts otrais “Rakstivāls”, aicinot rakstīt ikvienu – sākot no maza bērna līdz pieaugušajam, lai rakstītu sev, pilnveidojot rakstīšanas prasmes interneta vidē, biznesā, valsts pārvaldē un, protams, rakstniecībā.

Viena no festivāla organizatorēm Laura Lapiņa atzīst, ka arvien saņem jautājumus, vai festivālā var piedalīties arī tie, kas    nav rakstnieki. Viņa uzsver, ka pasākums noteikti paredzēts ikvienam, kuru interesē un iedvesmo rakstīšana: “Daudzi vēl baidās braukt, bet turpinām stāstīt, ka festivāls domāts ikvienam, te ir iespēja smelties iedvesmu un rakstīt katram, kuram tas interesē. Te ir brīnišķīga satikšanās iespēja ne tikai rakstniekiem, bet arī droša vide, kur spert pirmos soļus rakstīšanā.” L. Lapiņa ir gandarīta, ka festivāls notiek tieši Līgatnē, kurā ir senas papīra ražošanas tradīcijas un kas ir piemērota šāda jaudīga festivāla norisei.

“Rakstivāls” vēršas plašumā. L. Lapiņa teic: “Pērn vērtējām, ka viss bija labi, bet sapratām, ka vēlamies vērsties plašumā, runas skatuvei pievienojām komentāra skatuvi, lai vairāk diskutētu. Domājam arī, kā savest kopā dažādas mākslas jomas, jo domāt rosina ne tikai rakstīšana, bet arī tās savienošana ar vizuālo mākslu, kustību, pastaigu. Tāpat radījām vairāk iespēju piedalīties darbnīcās, jo apmeklētāji īpaši novērtē iespēju darboties pašiem. Un esam kļuvuši starptautiski. Festivālā piedalās igauņu rakst­nieks Urmas Vadi, lietuviešu rakstniece un radošās rakstniecības pasniedzēja Gabriele La­ba­nauskaite un ukraiņu rakst­niece Tetjana Maļarčuka.”

Tajā pašā laikā uz runas skatuves, komentĀRA skatuves kāpa un darbnīcās piedalījās arī novadnieki. “Tā kā sadarbojamies ar Cēsu novada pašvaldību, vietējie cilvēki festivāla norisē ir būtiski,” uzsver L.Lapiņa. Baiba Roze, Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” muzejpedagoģe un jaunatnes darbiniece, uz runas skatuves kā vienu no trim izvērta tēmu “Rakstītā valoda kā valodas ilgtspējas priekšnoteikums un nacionālās kultūras un identitātes sastāvdaļa”. “Tēma bija diezgan smagnēja, bet mēs, trīs ļoti dažādi runātāji, to padarījām cilvēcīgu. Turklāt, domājot par Eduardu Veidenbaumu, kura tekstus zina ikviens, aizdomājos, kāpēc vienu tekstu mēs vēl pēc ilga laika lasām, bet citus nē, un kā lasītais ietekmē valodu, domas. Ļoti priecājos par šo iniciatīvu, jo festivāls aizņēmis līdz šim brīvu, bet ļoti aktuālu nišu. Procesi sabiedrībā un laiks, kurā dzīvojam, ir sarežģīts, cilvēkiem rakstīšana ir vajadzīga vairāk nekā pirms trim gadiem. Līdzīgi kā bija astoņdesmitajos, deviņdesmitajos gados, kad caur rakstīšanu, lasīšanu un literatūru cilvēks varēja tikt cauri grūtām situācijām. Tāpat arī šobrīd. Rakstīšana nav tikai rakstniekiem, bet arī pašiem sev,” secina B. Roze.

Dana Narvaiša, kura tikko pievienojusies Valsts izglītības attīstības aģentūrai, kur varēs izmantot novada izglītības iestādēs iegūto pieredzi, kā arī pārstāv “Fondu AUGT”, piedalījās pedagoģijas paneļdiskusijā “Pagūt apgūt”. Viņa vērtēja, ka dalība diskusijā apliecinājusi, cik svarīgi ir sarunāties, lai katrs varētu paplašināt redzesloku: “Arī šeit mums bija kādas viedokļu sadursmes, kas reizēm nav ērtas, esot uz skatuves un publiski nonākot tajās, bet tieši tā mēs viens otru labāk iepazīstam un saprotam. Festivāls ir vieta, kur ne vien runājam par rakstīšanu un lasīšanu, bet tā ir vieta, kur varam cits citu satikt – gan līdzīgi, gan citādi domājušus – un mācīties viens no otra.”

Laura Lapiņa pastāsta, ka pēc pirmā festivāla organizatori saņēma atsauksmes par pasākumā gūto iedvesmu rakstīšanai, pirmajiem soļiem rakstniecībā vai ka turpina rakstīt: “Mēs cenšamies būt aktīvi visu gadu, ne tikai festivālā, gan rosinot iniciatīvas, gan piedaloties tur, kur aicina. Vadām nometnes, rīkojam prozas lasījumus. Prieks, ka aktualizējam tematu par rakstītā vārda nozīmi un arī rakstīšanu pašiem sev, terapeitiski. Festivāls pamanīts arī biznesa vidē, valsts pārvaldē, jo pasākums nav tikai par rakstniecību, bet, ka visi rakstām labāk, prasmīgāk, interesantāk, saprotamāk auditorijai, neatkarīgi no tā, vai rakstām e-pastu, gatavojam ierakstu sociālajos tīklos vai lietišķu informāciju valsts pārvaldē. Saprotamībai, kā arī valodas spēlēm un tās interesantam lietojumam vieta ir visur.”

Rakstivālu organizē biedrība “Rakstivāls”. To atbalsta ZEIT, Valsts Kultūrkapitāla fonds, fonds AUGT, Cēsu novada paš­valdība,    AKKA/LAA, uzņēmumi BALTS, TAUST, “Do­mu­zīme”, Jānis Roze.

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
37
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
24
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

19:38
09.08.2025
32
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
47
Anna Kola
Anna Kola

Mammas loma. Kur paliek atpūta?

13:05
03.08.2025
44

Tautas balss

Grib vairāk uzzināt par senajiem pilsētniekiem

09:36
14.08.2025
8
Vēstures cienītājs P. raksta:

“Lasu “Druvā” vēsturnieka teikto par Pilsētas kapiem, ko cēsnieki vairāk pazīst kā Vācu kapus. Tie ir ļoti interesanti pētījumi. Domāju, ka tāpat vajadzētu izzināt Lejas un Lauciņu kapsētu, kur guldīti cilvēki, kas savulaik veidoja Cēsu ikdienu. Arī tur noteikti būtu daudz interesantu stāstu, personību,” ieteica vēstures cienītājs P.

Cēsis uzplaukst

09:35
13.08.2025
31
Bijusī cēsniece raksta:

“Cēsis ļoti uzplaukušas, ilgāku laiku nebiju bijusi jūsu pilsētā, tagad izstaigāju parkus, centru. Daudz zaļuma, skaisti sakopti apstādījumi. Daudzviet gan būvējas, un tas rada savu nekārtību, taču reizē liecina, ka pilsēta ir dzīva, attīstās,” sacīja bijusī cēsniece, kas vairākus gadu desmitus dzīvo ārzemēs.

Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

19:43
10.08.2025
25
Lasītāja raksta:

“Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

19:42
08.08.2025
21
Taureniete raksta:

“Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

Nesaprotamā steiga

19:39
08.08.2025
18
Iedzīvotāja raksta:

“Nesaprotu tos autovadītājus, kam slinkums pabraukt tos pārdesmit metrus, lai Lapsu un Pie­balgas ielas krustojuma remontu apbrauktu atbilstoši norādēm. Nē, daži joprojām cenšas izspraukties pa Briežu ielu, kaut tur novietotas barjeras, lai mazinātu satiksmi, citi brauc pa Vāveres ielu. Abas tās ir mazas, šauras ieliņas, caurbraucēji traucē gājējiem. Vai tad ir grūti aizbraukt līdz Ģimnāzijas […]

