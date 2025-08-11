“Raitais solis” aizkustina svētkos Bradfordā

Deju ansambļa “Raitais solis” 44 jauniešu un vidējās paaudzes dejotāji piedalījās 3. Eiropas Latviešu kultūras svētkos jeb ELKS Bradfordā Lielbritānijā. Cēsnieki bija vienīgais amatiermākslas kolektīvs no Latvijas.
“Tas ir notikums, kas paliks atmiņā,” saka ansambļa vadītājs Andis Kozaks. ELKS pulcēja 41 kolektīvu no 13 valstīm. Svētkos piedalījās kori, deju un folkloras kopas, teātri, orķestris, individuāli mākslinieki, amatnieki, teātra trupas. Svētku vadmotīvs bija “Daba. Dvēsele. SIRDSLIETAS!”
Ansambļa dejotāja Aivita Freimane-Medne bija atradusi informāciju, ka vasarā būs ELKS, kolektīvs ieinteresējās par iespēju piedalīties. “Mūs uzaicināja. Uz Bradfordu braucām ar divām programmām, vienu atklāšanas, otru noslēguma koncertam. Vēl bija jāapgūst svētku repertuārs. Dejot dabūjām daudz,” stāsta A.Kozaks un atklāj, ka raitīšu puiši arī izpalīdzējuši tautiešu kolektīviem nodejot kādu deju.
“Ceturtdienas vakarā ieradāmies latviešu “Daugavas namā”, tur bija iepazīšanās ballīte. Nākamajā dienā mēģinājumi, pievakarē gājiens un atklāšanas koncerts Svētā Džordža zālē, vienā no vecākajām koncertzālēm Apvienotajā Karalistē, tā pārsteidza ar plašumu un greznumu.
Sestdien staigājām pa pilsētām, padejojām, muzicēja latviešu grupas. Visur mūs uzņēma ar sajūsmu. Trešajā dienā laukumā bija noslēguma koncerts. Slodze dejotājiem nebija maza,” stāsta ansambļa vadītājs un uzsver, ka ir gandarījums, jo ne tikai tautieši, arī vietējie iedzīvotāji raitīšu uzstāšanos uzņēma ar ovācijām. Svētki noslēdzās ar sadancošanu, kad visi metās latviskās rotaļdejās.
“Pilsētas centrā valdīja latviešu kultūra. Svētkos viss bija labi noorganizēts, gaisotne ļoti sirsnīga, jutāmies gaidīti. Skatītāju zāle bija pilna. Uz koncertu bija atnākuši ne tikai turienes tautieši, arī sabraukuši no kaimiņvalstīm. Arī angļi bija ieinteresēti. Klāt bija Latvijas kultūras ministre, mūsu Dziesmu un Deju svētku virsvadītāji Mārtiņš Klišāns un Jānis Purviņš, ” stāsta Andis un atceras patīkamu notikumu – viņš, ģērbies tautastērpā, gāja uz viesnīcu. Anglis apstājās, nokāpa no velosipēda un pateicās par koncertu, kas viņu ļoti aizkustinājis. Vairāki dejotāji iegājuši veikalā, kur preces lielākoties no Latvijas, Lietuvas un Polijas. Savā starpā sarunājās latviski, un pārdevēja viņus arī uzrunāja latviski, atvainojās, ka nebija uz koncertiem, jo nācās strādāt.
“Daudzi esam izklīduši pasaulē, un šādas tikšanās varbūt nemaz nav tik nejaušas,” bilst A.Kozaks un pastāsta, ka svētkos Bradfordā vairākkārt dziedāti “Pūt, vējiņi!”. Tautiešiem šī dziesma ir svarīga.
Brauciens uz 3. Eiropas Latviešu kultūras svētkiem bija lielākoties pašu dejotāju finansēts, neliels atbalsts saņemts no Cēsu Kultūras centra. Ansambļa vadītājs vērtē, ka dejotājiem sezona izvērtusies gara un intensīva. Vidējās paaudzes dejotāji piedalījās vidējās paaudzes kolektīvu svētkos Salaspilī, Jāņos Āraišos nodejota īpaša programma. “Nometnē gatavojām uzveduma “Māls” dejas. Notikums nākamnedēļ. Pēc tam varēs nedaudz atpūsties,” saka “Raitā soļa” vadītājs.
