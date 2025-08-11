PIESLĒGTIES
“Raitais solis” aizkustina svētkos Bradfordā

Sarmīte Feldmane
00:00
12.08.2025
4
Raitie1

FOTO: publicitātes

Deju ansambļa “Raitais solis” 44 jauniešu un vidējās paaudzes dejotāji piedalījās    3. Eiropas Latviešu kultūras svētkos jeb ELKS Bradfordā Lielbritā­nijā. Cēsnieki bija vienīgais amatiermākslas kolektīvs no Latvijas.

“Tas ir notikums, kas paliks atmiņā,” saka ansambļa vadītājs Andis Kozaks. ELKS pulcēja 41 kolektīvu no 13 valstīm. Svētkos piedalījās kori, deju un folkloras kopas, teātri, orķestris, individuāli mākslinieki, amatnieki, teātra trupas. Svētku vadmotīvs    bija “Daba. Dvēsele. SIRDSLIETAS!”

Ansambļa dejotāja Aivita Freimane-Medne bija atradusi informāciju, ka vasarā būs ELKS, kolektīvs ieinteresējās par iespēju piedalīties. “Mūs uzaicināja. Uz Bradfordu braucām ar    divām programmām, vienu atklāšanas, otru noslēguma koncertam. Vēl bija jāapgūst svētku repertuārs. Dejot dabūjām daudz,” stāsta A.Kozaks un atklāj, ka raitīšu puiši arī izpalīdzējuši tautiešu kolektīviem nodejot kādu deju.

“Ceturtdienas vakarā ieradāmies latviešu “Daugavas namā”, tur bija iepazīšanās ballīte. Nākamajā dienā mēģinājumi, pievakarē gājiens un atklāšanas koncerts Svētā Džordža zālē, vienā no vecākajām koncertzālēm Apvienotajā Karalistē, tā pārsteidza ar plašumu un greznumu.

Sestdien staigājām pa pilsētām, padejojām, muzicēja latviešu grupas. Visur mūs uzņēma ar sajūsmu. Trešajā dienā    laukumā bija noslēguma koncerts. Slodze dejotājiem nebija maza,” stāsta ansambļa vadītājs un uzsver, ka ir gandarījums, jo ne tikai tautieši, arī vietējie iedzīvotāji raitīšu uzstāšanos uzņēma ar ovācijām. Svētki noslēdzās ar sadancošanu, kad visi metās latviskās rotaļdejās.

“Pilsētas centrā    valdīja latviešu kultūra. Svētkos viss bija labi noorganizēts, gaisotne ļoti sirsnīga, jutāmies gaidīti. Skatītāju zāle bija pilna. Uz koncertu bija atnākuši    ne tikai turienes tautieši, arī sabraukuši no kaimiņvalstīm. Arī angļi bija ieinteresēti. Klāt bija Latvijas kultūras ministre, mūsu Dziesmu un Deju svētku virsvadītāji Mārtiņš Klišāns un Jānis Purviņš, ” stāsta Andis un atceras patīkamu notikumu – viņš, ģērbies tautastērpā, gāja uz viesnīcu. Anglis apstājās, nokāpa no velosipēda un pateicās par koncertu, kas viņu ļoti aizkustinājis.      Vairāki dejotāji iegājuši veikalā, kur preces lielākoties no Latvijas, Lietuvas un Polijas. Savā starpā sarunājās latviski, un pārdevēja viņus arī uzrunāja latviski, atvainojās, ka nebija uz koncertiem, jo nācās strādāt.     

“Daudzi esam izklīduši pasaulē, un    šādas tikšanās varbūt nemaz nav tik nejaušas,” bilst A.Ko­zaks un pastāsta, ka svētkos Bradfordā vairākkārt dziedāti “Pūt, vējiņi!”. Tautiešiem šī dzies­ma ir svarīga.

Brauciens uz 3. Eiropas Latviešu kultūras svētkiem bija lielākoties pašu dejotāju finansēts, neliels atbalsts saņemts no Cēsu Kultūras centra. Ansambļa vadītājs vērtē, ka dejotājiem sezona izvērtusies gara un intensīva. Vidējās paaudzes dejotāji piedalījās vidējās paaudzes kolektīvu svētkos Salaspilī, Jāņos Āraišos nodejota īpaša programma. “Nometnē gatavojām uzveduma “Māls” dejas. Notikums nākamnedēļ. Pēc tam varēs nedaudz atpūsties,” saka “Raitā soļa” vadītājs.

Domas un viedokļi

Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
21
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

19:38
09.08.2025
19
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
37
Anna Kola
Anna Kola

Mammas loma. Kur paliek atpūta?

13:05
03.08.2025
42
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Kalendārs ar dienām bagāts

13:04
02.08.2025
32

Tautas balss

Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

19:43
10.08.2025
21
Lasītāja raksta:

“Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

19:42
08.08.2025
18
Taureniete raksta:

“Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

Nesaprotamā steiga

19:39
08.08.2025
13
Iedzīvotāja raksta:

“Nesaprotu tos autovadītājus, kam slinkums pabraukt tos pārdesmit metrus, lai Lapsu un Pie­balgas ielas krustojuma remontu apbrauktu atbilstoši norādēm. Nē, daži joprojām cenšas izspraukties pa Briežu ielu, kaut tur novietotas barjeras, lai mazinātu satiksmi, citi brauc pa Vāveres ielu. Abas tās ir mazas, šauras ieliņas, caurbraucēji traucē gājējiem. Vai tad ir grūti aizbraukt līdz Ģimnāzijas […]

Atkal par stāvlaukumiem

20:44
06.08.2025
40
Lasītāja R. raksta:

“Uz Cēsīm aicinām viesus, gaidām gan koncertu klausītājus, gan atpūtniekus. Taču nepadomājam, ka viņiem jānodrošina ērta vieta, kur atstāt auto un tā, lai vietu pietiek ar pašu cilvēkiem. Vai tad, kad lielāki koncerti, nevajadzētu stāvvietas atļaut arī ielās, kurās ikdienā auto novietot nedrīkst,” rosināja lasītāja R.

Svētki pilsētai vai pilsētniekiem

17:26
29.07.2025
65
1
Lasītāja M. raksta:

“Neiziet no prāta Cēsu pilsētas svētki. Bija daudz pasākumu, krāšņu koncertu, apmeklētāju pūļi. Bet vai tie bija svētki cēsniekiem? Kas bija tieši tas, kas domāts pilsētas iedzīvotājiem? Protams, svētki var būt kā atbalsts uzņēmējiem, lai atvestu uz Cēsīm un apkārtni cilvēkus, kas maksā par naktsmītnēm, ēdināšanu, citiem pakalpojumiem, svētki ir arī kā mārketinga pasākums pilsētai, […]

