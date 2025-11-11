Platforma STARS papildināta ar teju 40 izglītības programmām digitālo prasmju apguvei

Prasmju pārvaldības platformā STARS (www.stars.gov.lv) pieaugušajiem šobrīd pieejamas teju 40 izglītības programmas, kas palīdz apgūt darba tirgū pieprasītās digitālās prasmes. Mācībām pieejams finansiāls atbalsts, veicinot prasmju pilnveides iespēju pieejamību iedzīvotājiem visā Latvijā. Kā norāda Elīna Purmale-Baumane, VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore, lai mainītu pieaugušo mācīšanās kultūru, būtiski ir radīt apstākļus, kas sniedz iespējas mācīties ērti, pieejami un savienojami ar ikdienas dzīvi.
Mācībām var pieteikties ikviens pieaugušais no 18 gadu vecuma – neatkarīgi no nodarbinātības statusa. Lai to izdarītu, platformā STARS jāizveido individuālais mācību konts (IMK), kas ļauj plānot un pārvaldīt informāciju par savām profesionālajām prasmēm, pieredzi un izglītību, veikt digitālo prasmju un pašizpētes testus, saņemt karjeras konsultācijas un pieteikties izglītības programmām – uz to aicina arī šoruden aizsāktā pieaugušo izglītības kampaņa “Atjaunini prasmes un zināšanas!”. IMK pieeja palīdz cilvēkiem mērķtiecīgi pilnveidoties un saglabāt konkurētspēju darba tirgū visa mūža garumā.
Pieejamās mācību iespējas digitālo prasmju apguvei
Projekta “Digitālās prasmes lietpratējiem (IMK)” mācību piedāvājums ir papildināts ar teju 40 izglītības programmām, kas vērstas uz digitālo prasmju apguvi. Mācību saturs aptver datu analīzi, programmēšanu, kiberdrošību, mākslīgā intelekta (MI) un automatizācijas risinājumus, digitālo mārketingu, e-komerciju un projektu vadību tiešsaistē. Pieaugušie var apgūt “Agile” projektu vadību, programmēšanu “Java” un “Python” vidēs, datu inženieriju un automatizāciju un citas prasmes.
“Digitālās prasmes ļauj cilvēkiem efektīvāk strādāt digitālā vidē, izmantot mākslīgā intelekta rīkus, uzlabot darba produktivitāti un arī radīt, piemēram, jaunas inovācijas. Kā liecina Baltijas darba tirgus konsultāciju uzņēmuma ERDA dati, līdz 2030. gadam aptuveni 70 % darba ņēmēju būs nepieciešams apgūt jaunas prasmes, lai saglabātu nodarbinātību, tādēļ digitālo prasmju attīstība kļūs vēl nozīmīgāks priekšnoteikums profesionālajai izaugsmei,” uzsver Elīna Purmale-Baumane, VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore.
Šoreiz projektā pieaugušie var pieteikties studiju kursiem, studiju moduļiem, pirmo reizi piedāvājot arī neformālās izglītības programmas un profesionālās pilnveides izglītības programmas. Būtiski, ka piedāvātās mācības notiks attālināti.
Piesakoties mācībām, iespējams saņemt finansiālu atbalstu
Studiju kursu, studiju moduļu un neformālās izglītības programmu gadījumā pieaugušie varēs izmantot finansējumu savā IMK. Pieaugušie, kas mācībām pieteiksies pirmo reizi, saņems 500 eiro finansējumu izvēlētās izglītības programmas apguvei. Savukārt dalībnieki, kuri mācībām piesakās atkārtoti, līdz 9. decembrim aicināti izmantot finansējuma atlikumu, kas pieejams IMK no iepriekš piešķirtā finansējuma. Tiem, kuriem finansējums pirmo reizi piešķirts šī gada jūnijā, no 10. decembra IMK plānots piešķirt papildu finansējumu 500 eiro apmērā, ko varēs izmantot izvēlētās izglītības programmas apguvei.
Profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvei nosacījumi atšķiras – mācības ir bez maksas, ja IMK tiek aizpildīts Mācību ceļš. “Mācību ceļš palīdz cilvēkam strukturēt savus mācību mērķus, plānot termiņus un sekot līdzi progresam,” uzsver Elīna Purmale-Baumane. Šīm programmām var pieteikties pieaugušie ar iepriekš iegūtu vispārējo vidējo izglītību. Turklāt apstiprinātajiem mācību dalībniekiem ir iespēja pieteikties stipendijai – 5 eiro dienā (ne vairāk kā 100 eiro mēnesī), kas sniedz papildu finansiālu atbalstu mācību laikā.
