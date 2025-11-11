PIESLĒGTIES
Otrdiena, 11. novembris
Vārda dienas: Ojārs, Rainers, Nellija
Platforma STARS papildināta ar teju 40 izglītības programmām digitālo prasmju apguvei

Druva
11:19
11.11.2025
28
Publicitātes Foto Stars

Prasmju pārvaldības platformā STARS (www.stars.gov.lv) pieaugušajiem šobrīd pieejamas teju 40 izglītības programmas, kas palīdz apgūt darba tirgū pieprasītās digitālās prasmes. Mācībām pieejams finansiāls atbalsts, veicinot prasmju pilnveides iespēju pieejamību iedzīvotājiem visā Latvijā. Kā norāda Elīna Purmale-Baumane, VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore, lai mainītu pieaugušo mācīšanās kultūru, būtiski ir radīt apstākļus, kas sniedz iespējas mācīties ērti, pieejami un savienojami ar ikdienas dzīvi.

Mācībām var pieteikties ikviens pieaugušais no 18 gadu vecuma – neatkarīgi no nodarbinātības statusa. Lai to izdarītu, platformā STARS jāizveido individuālais mācību konts (IMK), kas ļauj plānot un pārvaldīt informāciju par savām profesionālajām prasmēm, pieredzi un izglītību, veikt digitālo prasmju un pašizpētes testus, saņemt karjeras konsultācijas un pieteikties izglītības programmām – uz to aicina arī šoruden aizsāktā pieaugušo izglītības kampaņa “Atjaunini prasmes un zināšanas!”. IMK pieeja palīdz cilvēkiem mērķtiecīgi pilnveidoties un saglabāt konkurētspēju darba tirgū visa mūža garumā.

Pieejamās mācību iespējas digitālo prasmju apguvei

Projekta “Digitālās prasmes lietpratējiem (IMK)” mācību piedāvājums ir papildināts ar teju 40 izglītības programmām, kas vērstas uz digitālo prasmju apguvi. Mācību saturs aptver datu analīzi, programmēšanu, kiberdrošību, mākslīgā intelekta (MI) un automatizācijas risinājumus, digitālo mārketingu, e-komerciju un projektu vadību tiešsaistē. Pieaugušie var apgūt “Agile” projektu vadību, programmēšanu “Java” un “Python” vidēs, datu inženieriju un automatizāciju un citas prasmes.

“Digitālās prasmes ļauj cilvēkiem efektīvāk strādāt digitālā vidē, izmantot mākslīgā intelekta rīkus, uzlabot darba produktivitāti un arī radīt, piemēram, jaunas inovācijas. Kā liecina Baltijas darba tirgus konsultāciju uzņēmuma ERDA dati, līdz 2030. gadam aptuveni 70 % darba ņēmēju būs nepieciešams apgūt jaunas prasmes, lai saglabātu nodarbinātību, tādēļ digitālo prasmju attīstība kļūs vēl nozīmīgāks priekšnoteikums profesionālajai izaugsmei,” uzsver Elīna Purmale-Baumane, VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore.

Šoreiz projektā pieaugušie var pieteikties studiju kursiem, studiju moduļiem, pirmo reizi piedāvājot arī neformālās izglītības programmas un profesionālās pilnveides izglītības programmas. Būtiski, ka piedāvātās mācības notiks attālināti.

Piesakoties mācībām, iespējams saņemt finansiālu atbalstu

Studiju kursu, studiju moduļu un neformālās izglītības programmu gadījumā pieaugušie varēs izmantot finansējumu savā IMK. Pieaugušie, kas mācībām pieteiksies pirmo reizi, saņems 500 eiro finansējumu izvēlētās izglītības programmas apguvei. Savukārt dalībnieki, kuri mācībām piesakās atkārtoti, līdz 9. decembrim aicināti izmantot finansējuma atlikumu, kas pieejams IMK no iepriekš piešķirtā finansējuma. Tiem, kuriem finansējums pirmo reizi piešķirts šī gada jūnijā, no 10. decembra IMK plānots piešķirt papildu finansējumu 500 eiro apmērā, ko varēs izmantot izvēlētās izglītības programmas apguvei.
Profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvei nosacījumi atšķiras – mācības ir bez maksas, ja IMK tiek aizpildīts Mācību ceļš. “Mācību ceļš palīdz cilvēkam strukturēt savus mācību mērķus, plānot termiņus un sekot līdzi progresam,” uzsver Elīna Purmale-Baumane. Šīm programmām var pieteikties pieaugušie ar iepriekš iegūtu vispārējo vidējo izglītību. Turklāt apstiprinātajiem mācību dalībniekiem ir iespēja pieteikties stipendijai – 5 eiro dienā (ne vairāk kā 100 eiro mēnesī), kas sniedz papildu finansiālu atbalstu mācību laikā.


Plašāka informācija par pieejamo atbalstu šeit.

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
46
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

08:17
08.11.2025
26
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
24
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
23
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Demokrātija nav pašsaprotama

08:29
05.11.2025
28

Tautas balss

Soliņu trūkums kā gadu desmitu tradīcija

08:20
10.11.2025
25
Cēsniece raksta:

“Gadiem runā, ka Cēsīs ir pārāk maz soliņu, bet pašvaldība izliekas nedzirdam. Man diezgan bieži ir jāiet uz klīniku, esmu krietnos gados, bet eju kājām, jo nav pārāk tālu. Tomēr atsēsties pa laikam vajag. Ejot pa Glūdas ielu, līdz Lenču ielai nav neviena soliņa. Pie jauniešu centra autobusu pieturas ir metāla sēdekļi, bet tie tomēr […]

Kas aizstāvēs stirnu?

08:19
09.11.2025
21
Lasītāja raksta:

“Aizvien nerimst satraukums par Bauskas novadā nošautajiem suņiem. Protams, jāizpēta, vai situācija tiešām bija tāda, ka dzīvnieki jālikvidē. Tomēr jocīgi, ka neviens nerunā par saplosīto stirnu, kas bija redzama fotogrāfijās. Vai šo dzīvnieku aizsardzība nerūp nevienam?” pārdomās dalījās lasītāja.

Nav jāpārmet, bet jāpalīdz

08:16
09.11.2025
23
Iedzīvotāja raksta:

“Izlasīju “Druvā” par sirmgalvi, kura Taurenē baro ap trīsdesmit kaķu. Uzskatu, ka nedrīkst kundzei to pārmest un teikt, ka tagad viņai pašai ar visiem dzīvniekiem jātiek galā. Saprotams taču, ja pie tevis atnāk bezpalīdzīgs dzīvnieks, tu viņu pabarosi. Es arī esmu sastapusies ar līdzīgām situācijām. Ik pa laikam man pieklīdis kāds kaķis, domājams, no kaimiņu […]

Kaķis izglābj kaķi

08:18
08.11.2025
39
Seniore raksta:

“Dalīšos neparastā piedzīvojumā. Dēla ģimene dzīvo Cēsīs, daudzdzīvokļu mājā. Viņiem ir kaķene. No rīta izlaiž pastaigā, vakarā, kad nāk mājās no darba, kaķene ir klāt. Bet vienu vakaru minkas nav. Sauc, meklē, bet tā nerādās. Tāpat nākamajā dienā. Kad klāt brīvdienas, dodas kaķi apkaimē meklēt, bet sasaukt neizdodas. Mājās pie ārdurvīm pretī ņaudot nāk kaimiņa […]

Gājēju pāreja var būt bīstama

08:15
08.11.2025
46
Cēsniece G. raksta:

“Cēsīs, Valmieras ielā, gājēju pāreja netālu no “Maxima” un iepretī stadionam ir apgaismota, taču autovadītājam ļoti grūti saprast, vai aiz gaismu atstarojošiem stabiņiem uz pārejas jau stāv cilvēks, kurš tūlīt šķērsos ielu. Šajā vietā, manuprāt, vajadzēt kaut ko mainīt, pieaicināt satiksmes drošības ekspertu, lai izvērtē situāciju. Agrāk, kad vēl nebija aizliegts kreisais pagrieziens, iebraucot lielveikala […]

