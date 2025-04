Pirmās adaptīvā fitnesa sacensības Cēsīs

Cēsu pilsētas stadionā sestdien notika pirmās “ParaFit Games 2025” jeb adaptīvā fitnesa izcīņa cilvēkiem ar invaliditāti, kurā uzdevumi pielāgoti katra spējām. Pasākumu organizēja biedrība “Designed to Live” un ukraiņu karavīri, pasaules čempioni adaptīvajā fitnesā Sergejs Dubovs un Romāns Meščeriakovs.



Biedrības “Designed to Live” telpās ikdienā notiek ParaFit nodarbības. Orga­nizācijas vadītāja Keitija Leder­vuda teic, ka tieši ukraiņu karavīri iedrošināja rīkot šādas sacensības tepat Cēsīs. Atklāšanā viņa sacīja, ir laimīga, ka cilvēki sacensībām pieteicās, un vēlēja visiem prieku piedalīties, gandarījumu no katras aktivitātes un sacensību garu.



Sergejs Dubovs ir no Mariupoles un pašlaik dzīvo Ļvivā. Dienējot Ukrainas bruņotajos spēkos, viņš aizstāvēja arī savu pilsētu. Pēc gūtā ievainojuma pats sāka trenēties adaptīvajā fitnesā, trenēja citus un piedalījās sacensībās Ukrainas valsts komandas sastāvā. Cēsu pasākuma atklāšanā viņš sacīja: “Esmu sapratis, ka, neskatoties uz fizisko ievainojumu, dzīve neapstājas, ir iespējams atrast veidu, kā būt aktīvam, darboties un dzīvot dzīvi pilnvērtīgi.” Savukārt Romāns Meščeriakovs sacīja, ka, plānojot sacensības, bija cerējuši uz labvēlīgākiem laika apstākļiem, bet atgādināja par teicienu – spēlei jānotiek neatkarīgi no laikapstākļiem, kā arī stiprināja ar vārdiem no Bībeles, aicinot visus vienoties lūgšanā. Pirms sacensību starta izskanēja arī Latvijas un Ukrainas himnas, visi ar klusuma brīdi godāja karā kritušos un piedomāja par tiem, kuri šobrīd aizstāv Ukrainu, un arī tiem, kuri Latvijā dienē bruņotajos spēkos.



Pirmajās ParaFit sacensībās Cēsīs piedalījās Ansis Bērziņš, Sandis Ozols, Vita Šibalova, Anita Sabula, Andis Mizis, Mareks Budovs, Līga Laudiņa, Deivids Jarmošiks, Kristina Trifonova, Ēriks Pirro, Vladimirs Saņuks un Uldis Volmārs, startējot piecās disciplīnās un izdarot maksimālo, lai paveiktu uzdevumu. Sacensībās piedalījās arī atbalsta centra “Pērle” dienas centra pieaugušajiem klienti, kuri apmeklē ParaFit nodarbības “Designed to Live”. Labākos rezultātus ieguva Ansis Bērziņš, Sandis Ozols, Līga Laudiņa, Kristina Trifonova un Uldis Volmārs.



Pēc sacensībām novadniece Līga Laudiņa sacīja: “Guvu daudz jauku emociju un izbaudīju sacensību sportisko garu.” Ikdienā Līga trenējas Siguldā paravieglatlētikā diska mešanā, plāno šogad piedalīties jauniešu sacensībās Turcijā. Tās būs viņas pirmās šāda veida sacensības. Vaicāta, vai zināja, ka varētu iegūt labāko rezultātu kādā no disciplīnām, L.Laudiņa teic: “Gan jā, gan nē, jo zināju, ka esmu gatavojusies un trenējusies, uzdevumus iepriekš biju pildījusi, man tie patika. Bet nezināju, cik pārējie būs spēcīgi, tāpēc uzvara ir patīkams pārsteigums.”



Keitija Ledervuda apstiprina, ka iecerēts šādas sacensības Cēsīs veidot par tradīciju, pulcējot arvien vairāk dalībnieku.