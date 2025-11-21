Pirmais sniegs rada divas nopietnas auto sadursmes

Ne vienu vien šoferi 18.novembris pārsteidza ar sniegu un arī melno ledu. Burtiski ar dažu minūšu starpību uz Vidzemes šosejas Augšlīgatnes apkaimē izvērtās divas visai nopietnas avārijas. Turklāt vienu no otras šķīra mazāk par kilometru. Valsts policijas (VP) apkopotās ziņas liecina – abās sadursmēs kopumā bojāti seši transportlīdzekļi un par cietušajiem atzīti pieci cilvēki.
Latvijas Neatkarības proklamēšanas gadadienas pašā vidū Vidzemes šosejas (autoceļš A2) posmā no autobusa pieturas “Ķempju pagrieziens” līdz “Blodziņi” divu satiksmes negadījumu iemesls, visticamāk, bija straujā laikapstākļu maiņa. Pēkšņi diezgan intensīvi sāka snigt, bet autovadītāji acīmredzot ziemas braukšanas apstākļiem vēl nebija gatavi. Pirmais negadījums notika pulksten 12.21, kad ceļa A2 65.kilometrā kravas automašīna “Iveco” sadūrās ar autobusu “Setra”. Divarpus kilometru aiz Augšlīgatnes Cēsu virzienā notikušajā avārijā cieta divas personas. Burtiski pēc mirkļa – tieši pusvienos – ne vairāk kā kilometru uz Cēsu pusi no iepriekšējā negadījuma vietas sadūrās četras vieglās automašīnas: “VW Passat”, “Audi A5”, “Volvo” un “Renault Espace”. Negadījumā cieta trīs personas. Par abiem notikumiem vismaz pagaidām uzsākts tikai administratīvais process.
Ar garāmbraucēju uzfilmētu video no pirmā negadījuma dalījusies arī satiksmes ziņu vietne sadursme.lv, pieļaujot, ka intensīvās snigšanas laikā, visticamāk, viens no šoferiem nav spējis laikus nobremzēt.
Arī VP Vidzemes reģionālās pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Zane Vaskāne “Druvai” atzina – šīs situācijas vēlreiz atgādina, cik svarīgi ir auto laikus aprīkot ar ziemas riepām, negaidot, kad parādīsies pirmais sniegs un ledus, pat ja likums nosaka, ka ziemas riepām obligāti jābūt no 1. decembra. Tāpat katram pašam jābūt piesardzīgākam un jāpārslēdzas uz piesardzīgāku “ziemas” braukšanu, jāievēro lielāka distance no citiem spēkratiem un jāatturas no pārdrošiem manevriem.
Neliels negadījums bijis arī īsi pirms garajām brīvdienām – ceturtdienas, 13. novembra, vakarā Drabešu pagasta Purmaļos kāds šoferis nebija ievērojis pietiekamu distanci un ietriecies priekšā braucošajā kravas mašīnā. Pulksten 20.45 A2 autoceļa 74. kilometrā notikušajā avārijā cietusi viena persona, visticamāk, tas bijis vieglajā automašīnā “Volvo” ne kravas transportlīdzeklī “MAN” sēdošais. Par notikušo noformēts ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols.
