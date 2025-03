Pašvaldības policijas inspektori izglābj grimstošas automašīnas vadītāju

Dramatisks negadījums trešdien, 26. martā, Cēsīs norisinājās Raiņa ielas apkaimē.

Pateicoties novada Paš­valdības policijas inspektoru Guntara Irbes un Edgara Špaca zibenīgajai reakcijai un pašaizliedzībai, izdevās izglābt Du­binskas dīķī iekritušas un grimstošas automašīnas vadītāju.



Pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts pastāstīja: “Automašīnas vadītāja no Raiņa ielas iebrauca Dārz­niecības ielā, pretēji satiksmes kustībai šajā vienvirziena ielā. Sapratusi kļūdu, mēģināja izbraukt atpakaļgaitā, bet, iespējams, satraukumā netika galā ar auto vadību un iebrauca Dubin­skas dīķī. Par laimi, tieši tobrīd Raiņa ielā patrulēja mūsu inspektori, kuri, redzot notikušo, nekavējoties steidzās palīgā cietušajai.



Automašīna vēl turējās virs ūdens, bet bija patālu no krasta. Dīķis tur ir pietiekami dziļš un dūņains, inspektori, izmantojot tuvējo māju iedzīvotāju sagādātus dēļus, tomēr nokļuva līdz grimstošajai mašīnai, piestūma to tuvāk krastam, atvēra durvis un izglāba sievieti. Pēcāk piesteidzās arī izsauktā Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komanda, kas no dīķa izvilka braucamo.”



Pašvaldības policijas priekšnieks apstiprināja, ka inspektoriem Guntaram Irbem un Ed­garam Špacam fiziskā sagatavotība ir laba un arī pēc glābšanas operācijas ar peldi ledainā ūdenī abi ir veseli un gatavi pildīt dienesta pienākumus.