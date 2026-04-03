Pirmdiena, 6. aprīlis
Vārda dienas: Zinta, Vīlips, Filips, Dzinta, Dzintis
Pārsteigumu prieks, krāsojot olas dabīgos materiālos

Agnese Leiburga
13:25, 3. Apr, 2026

Pārsteidzoši! Krāsojot olas dabīgiem līdzekļiem, katru gadu var piedzīvot pārsteiguma prieku par sanākušajām toņu gammām un rakstiem.

Protams, vislielākais prieks par Lieldienām parasti ir pirmsskolas vecuma bērniem, kam milzu sajūsmu sagādā olu meklēšana. Taču arī lielākus bērnus un pieaugušos parasti ielīksmo pārsteiguma mirklis olu krāsošanā, īpaši, ja šo procesu īsteno, izmantojot dabīgas izejvielas. Tad nekādi nav iespējams tikt pie vienādām toņu gammām un rakstiem un katra nokrāsotā ola ir pārsteigums.

Laikam gan, krāsojot olas, visplašāk izmantotais dabas materiāls ir sīpolu mizas, jo tās nekad nepieviļ – nokrāso gan baltās, gan brūnās olas, spēj radīt plaša spektra toņu gammas, ja krāsošanai izmanto tikai tās, kā arī ja papildina ar citām dabiskajām krāsvielām. No sīpolu mizām var izgriezt aplikācijas: zaķīti, saulīti, puķīti vai ko citu, piesiet vai stingri pietīt olai un vārīt sīpolu mizu vai citu dabisko krāsvielu novārījumā. Vei­dosies interesants raksts un toņu daudzveidība. Olām var pietīt daudz ko: krokusu, atraitnīšu, hortenziju ziediņus, izplaucētas bērzu vai ievu lapiņas, putraimus, grūbas, kafijas biezumus, dilles, pētersīļu lapas. Lai dekors labāk turētos pie olas, pirms ietīšanas, lai liktu krāsu šķīdumā, to samitrina.

Jāatceras – lai sīpolu mizu novārījums būtu intensīvāks un olas padotos košākas, to sagatavo iepriekšējā vakarā vai vairākas stundas pirms olu krāsošanas.

Tie, kuri nav bijuši čakli mizu krājēji, var izlīdzēties ar olu krāsošanu melnajā tējā. Novārījumu gatavo tāpat, kā izmantojot sīpolu mizas, beigās pievienojot sāli un etiķi. Tējas daudzumu var variēt pēc vēlmes – jo vairāk biezumu, jo stiprāks krāsojums. Tāpat izmēģināt var krāsošanu dažādās zāļu tējās. Gana populāra ir arī olu krāsošana sarkanajā karkādes jeb žāvētu hibiska ziedlapiņu tējā. Pirms pāris gadiem lielu popularitāti iemantoja olu krāsošana sarkanvīnā. Olas tajā izdodas greznas, it kā klātas ar mirdzošiem kristāliņiem. Taču jārēķinās, ka novārījumā tās jānotur vismaz astoņas stundas.

Ja pieliekamajā iekrājusies kāda melleņu ievārījuma burka vai sulas pudele, var pagatavot novārījumu, kas ļaus iegūt zilganas olas. Ievārījumu vai sulu sajauc ar ūdeni un uzvāra. Kad novārījums sasniedzis istabas temperatūru, tajā liek olas, vāra, tad šķidrumā atdzesē. Tāpat olas var krāsot biešu sulā un spinātlapu novārījumā.

Ja veikalā izdodas iegādāties violeto kāpostu, olas var krāsot arī tā novārījumā. Kā­pos­tu sagriež, aplej ar ūdeni, pielej etiķi, vāra 20 minūtes, atstāj ievilkties, lai krāsa kļūst intensīvāka. Ja biezumu pārāk daudz un tie traucē izvārīt olas, kāpostus no šķidruma izņem. Violeto kāpostu novārījumā var mēģināt krāsot gan baltas, gan brūnas olas. Ja pēc novārīšanas olas atstāj mirkt kāpostu šķidrumā, tās iegūst teju zili melnu nokrāsu.

Sandra Deruma

Iveta Rozentāle

Agnese Leiburga

Tautas balss

Kur atrast patvertni

13:13, 5. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Iedomājos, kas notiktu, ja par iespējamu gaisa uzbrukumu ziņotu Cēsu iedzīvotājiem. Kur mums kāda patvertne? […]

Pasažieris jūtas novērtēts

13:12, 4. Apr, 2026
Pasažiere raksta:

“Ļoti priecājos par Cēsu Stacijas laukumu. Manuprāt, tas ir ļoti pārdomāts, acij tīkams. Vilcienu un […]

Atstāt vietu kukainim un tārpiņam

13:12, 4. Apr, 2026
Maija raksta:

“Visus zālienus pilsētā rūpīgi sakopj, vecās lapas nogrābtas, zari salasīti, pērnās zāles, protams, nav. Bet […]

Par tuberkulozi piemirsts

13:12, 3. Apr, 2026
Seniore raksta:

“Pagājušajā nedēļā bija tuberkulozes diena, bet nekur nedzirdēju nevienu aicinājumu pārbaudīt plaušu veselību. Savulaik Cēsīs […]

Soliņi varētu būt augstāki

13:11, 3. Apr, 2026
Cēsniece L. raksta:

“Ļoti skaistas pastaigu takas izveidotas Cēsīs, graviņā iepretim Pils parkam, taču soliņi varētu būt augstāki. […]

