Par izcilību izcilas balvas

Cēsu novadnieces Gundegas Skudriņas vadītās radošās apvienības “Skudras metropole” organizētie notikumi saņēmuši Latvijas Pasākumu foruma trīs Izcilības balvas.

Arī pašas balvas cieši saistītas ar Cēsu novadu. Tās radītas no māla, kas iegūts Liepas pagasta karjerā.

Par 2024.gada izcilāko pasākumu ilgtspējas/līdzdalības notikumu atzīta “Ziemassvētku Rezidence – Laboratorija”, ko organizējusi “Skudras metropole” un “Don t Panic”. “Skudras metropole” plūca laurus arī nominācijās kā 2024.gada izcilākā zīmola aktivizācijas pasākuma organizatore, tā novērtēts apvienības rīkotā “Jaunā elektriskā PORSCHE MACAN atklāšana”. “Skudras metropole” kopā ar “Dpn t Panic” atzīta arī par izcilāko nestandarta notikuma organizatori. Šis apbalvojums pasniegts par pasākumu Digitālo ziedu galerija – šampanieša bārs.

Jāmin, ka Pasākumu foruma Izcilības balvu saņēma arī “10. sarunu festivāls LAMPA”, kas notiek Cēsīs. Tas nosaukts par pagājušā gada izcilāko festivālu.



Pasākumu foruma balvas pasniedza pagājušajā nedēļā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja atjaunotajās telpās Rīgas pilī. Balvas tāpat kā pasākumi, par ko tās pasniedz, ir īpašas, tās tapušas no kūdras, no ozola, no papīra un 2023.gadā – arī no gaismas. Šoreiz balvas veidotas no Liepas pagasta Lodes karjerā iegūta māla. “Devona laika māla raktuves, kas stiepjas 12 metru dziļumā, ir patiesi unikālas – tik bieza māla kārta kā pie mums atrodama vien vēl divās vietās pasaulē. Rūpnīcas “Lode” meistari mālu aprūpē gluži kā juvelieris aprūpē savu dārgakmeni – iepazīst katru māla niansi, izzina, apstrādā, pieslīpē un uzpucē, atklājot un izceļot tā daudzpusīgās kvalitātes. “Lodes” īpašie ķieģeļi “Sencis”, kuru māls veidojies Latvijas teritorijā pirms vairāk nekā 350 miljoniem gadu, ir kvalitātes un unikalitātes simbols, kas, gluži tāpat kā izcilākie pasākumi, paliek vēsturē uz ilgiem laikiem,” stāsta rūpnīcas “Lode” vadošais meistars Miks Gram­bergs.



“Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvas” pasniedz piekto gadu, mērķis ir atzīmēt izcilu darbību pasākumu jomā, izcelt iepriekšējā gada norises, noteikt nozares izcilības, personības, profesionāļus, izcilākos pasākumus un notikumus.



“Līdz šim katru gadu balvas balsojumā līderos izvirzījies viens vai divi pasākumu rīkotāji, un bieži ir gadījies, ka kāds pasākums saņem vairākas balvas. Interesanti sekot, kā mainās Latvijas izcilāko pasākumu ģeo­grāfija – katru gadu finālistu sarakstā dominē citi novadi, citas pilsētas,” teicis Latvijas Pasā­kumu foruma direktors Mārcis Gulbis.