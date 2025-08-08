PIESLĒGTIES
Sestdiena, 9. augusts
Vārda dienas: Madara, Genoveva, Genovefa
Ogu stādījumos raža maza. Dārzeņi vēl aug

Sarmīte Feldmane
00:00
09.08.2025
Avenes

Lietus bojā ražu. SIA “Līgatnes ābele” aveņu laukā strādā Ingrīda Janko­viča. FOTO: Sarmīte Feldmane

“Pirmdien no rīta bija tik skaistas avenes! Pēcpus­dienā uznāca pamatīgs lietus ar pērkonu, ogas izmērcēja,” stāsta SIA “Līgatnes ābele” agronome Gaida Grava un piebilst, ka pašai pie mājas netālu no aveņu lauka reģistrēti    15 milimetri nokrišņu.

Aveņu stādījumos ražas laikā parasti ogu lasītāju netrūkst, uz Līgatni brauc ne tikai no tuvējiem novadiem. “Nereklamējam, lai brauc avenēs, nevar zināt, kādas ogas būs nākamajā dienā,” saka ogu, dārzeņu un augļkopības saimniecības vadītājs Leonīds Likums un uzsver, ka savā praksē, kas ir vairāki gadu desmiti, tādu sezonu neatceras.

“Vispirms nelabvēlīgi ietekmēja vēlais un vēsais pavasaris, tad sākās lieti, karstums, bezvējš. Pavasarī ziedpumpuri apsala, vēsajā laikā ziedēšana ievilkās mēneša garumā. Tagad avenes arī gatavojas pa odziņai vien,” atzīst pieredzējušais agronoms L.Likums un    atzīst, ka taisnība tiem, kuri saka, ka 80 gadus tik lietaina vasara nav bijusi. Pagājušajā vasarā avenes sāka lasīt neierasti agri, tūlīt pēc Jāņiem, šovasar jūlija vidū, kaut ierasti ogas nogatavojas jūlija pirmajā dekādē.

“Arī tik daudz kaitēkļu, dažādu slimību reizē nav bijis. Sutīgais laiks, bezvējš veicina to attīstību, un esam bezspēcīgi, ko darīt. Nav ne ogu, ne dārzeņu kultūras, kas būtu pasargāta,” saka G.Grava un uzsver, ka ne jau tikai aveņu raža šovasar minimāla. Tāpat ir ar upenēm, ogu nav, bet kaitēkļi posta ogulājus.

Ingrīda Janko­viča saimniecībā strādā    vairāk nekā 40 gadu. Viņa uzsver, ka katra vasara prot sagādāt pārsteigumus, ar to jārēķinās. “Nu jau saule ogas kaut nedaudz apžāvējusi, no rīta nevarēja lasīt, avene pirkstos izšķīda,” otrdien pusdienlaikā stāsta saimniecības darbiniece un vērtē, ka katra no piecām aveņu šķirnēm, kuras audzē Līgatnē, ir atšķirīgas ne tikai ar agrāku vai vēlāku ienākšanās laiku, saldumu vai skābenumu, bet arī izturībā pret laikapstākļiem.

Salasīt sev avenes no Ogres bija atbraukuši Skaidrīte un Valdis Jirgensoni. “Uz Līgatni atbraucām pirmoreiz, uzzinājām, ka var, un gribam salasīt ievārījumam. Pašiem ir rudens avenes, bet ražas nebūs, toties krūmmellenēm zari pilni, ogas lielas,” pastāsta ogrēnieši un piebilst, ka sev tuvākā apkārtnē nezina saimniecību, kurā audzē avenes.     

“Mūsu pastāvīgie aveņu lasītāji no Cēsīm, Siguldas interesējas. Ogas kādas ir, tādas ir,” saka G.Grava un piebilst, ka ir pircēji, kuri grib atbraukt, nopirkt ogas, bet ne lasīt. Saimniecības vadītāji pastāsta, ka diemžēl nav darbinieku, kas ogas lasa. Skaidrs arī, ka šoruden nebūs      ābolu. Iepriekšējos divos gados bija ļoti laba raža.

SIA “Līgatnes ābele” audzē arī dārzeņus. Patlaban pircēji pierakstījušies, lai iegādātos gurķus. “Pieprasījumu nespējam izpildīt. Brauc daudzi siguldieši. Viņi stāsta, ka pat trīsreiz sējuši un stādījuši gurķus, bet kailgliemeži noēduši,” bilst G.Grava un uzsver, ka gurķu raža aizkavējusies, aukstajā pavasarī tie neauga, cik ilgi ražos, nevar paredzēt,viss atkarīgs no laikapstākļiem. Ir skaidrs, ka kāpostu galvas nebūs lielas, redzēs, kāda būs kvalitāte.

“Kartupeļi ūdenī nestāv, bet augsne pārmitra, bez lakstu puves neiztiks. Mūsu pastāvīgie klienti interesējas, grib nopirkt, bet vēl nav,” stāsta G.Grava, bet L.Likums piebilst, ka rudenī, visticamāk, cena    nebūs tik augsta,    jo grūti spriest, kā kartupeļi glabāsies, bet ziemā, pavasarī Latvijā to trūks. Pirms dažām dienām lopbarībai tika nopirkti pēdējie vecie kartupeļi, kas vēl glabājās “Līgatnes ābeles” glabātuvēs, jaunie kartupeļi lopbarībai vēl nav izauguši.

“Daudz kas būs atkarīgs, vai ražu varēs novākt un kāda būs tās kvalitāte. Mēs savu pushektāru burkānu novilksim kaut ar rokām. Sīpoli saauguši skaisti, kāds būs laiks, kad vāksim, kā varēsim izžāvēt? Kabači, kartupeļi izskatās skaisti. Galda bietes jau staltbrieži vaktē, tās nosargāt kļūst aizvien sarežģītāk,” pārdomās dalās G.Grava.

Lauksaimniekiem katra sezona sākas ar cerībām, tikai rudens rāda, cik tā bagāta. Līgatnieši uzkrājuši pieredzi un prot kaut nelielu ražu izaudzēt sarežģītos laik­apstākļos. “Gribētos, lai nāk un saimnieko jaunā paaudze, viņiem ir cita pieeja, mūsdienīgākas zināšanas,” bilst G.Grava.

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
31
Anna Kola
Anna Kola

Mammas loma. Kur paliek atpūta?

13:05
03.08.2025
41
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Kalendārs ar dienām bagāts

13:04
02.08.2025
28
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Īsāks alkohola tirdzniecības laiks. Vai tas uzlabos situāciju?

17:23
31.07.2025
54
1
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Brīdinājumu vētrā

17:24
30.07.2025
37

Tautas balss

Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

19:42
08.08.2025
6
Taureniete raksta:

“Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

Nesaprotamā steiga

19:39
08.08.2025
8
Iedzīvotāja raksta:

“Nesaprotu tos autovadītājus, kam slinkums pabraukt tos pārdesmit metrus, lai Lapsu un Pie­balgas ielas krustojuma remontu apbrauktu atbilstoši norādēm. Nē, daži joprojām cenšas izspraukties pa Briežu ielu, kaut tur novietotas barjeras, lai mazinātu satiksmi, citi brauc pa Vāveres ielu. Abas tās ir mazas, šauras ieliņas, caurbraucēji traucē gājējiem. Vai tad ir grūti aizbraukt līdz Ģimnāzijas […]

Atkal par stāvlaukumiem

20:44
06.08.2025
32
Lasītāja R. raksta:

“Uz Cēsīm aicinām viesus, gaidām gan koncertu klausītājus, gan atpūtniekus. Taču nepadomājam, ka viņiem jānodrošina ērta vieta, kur atstāt auto un tā, lai vietu pietiek ar pašu cilvēkiem. Vai tad, kad lielāki koncerti, nevajadzētu stāvvietas atļaut arī ielās, kurās ikdienā auto novietot nedrīkst,” rosināja lasītāja R.

Svētki pilsētai vai pilsētniekiem

17:26
29.07.2025
57
Lasītāja M. raksta:

“Neiziet no prāta Cēsu pilsētas svētki. Bija daudz pasākumu, krāšņu koncertu, apmeklētāju pūļi. Bet vai tie bija svētki cēsniekiem? Kas bija tieši tas, kas domāts pilsētas iedzīvotājiem? Protams, svētki var būt kā atbalsts uzņēmējiem, lai atvestu uz Cēsīm un apkārtni cilvēkus, kas maksā par naktsmītnēm, ēdināšanu, citiem pakalpojumiem, svētki ir arī kā mārketinga pasākums pilsētai, […]

Visticamāk, viltus aptauja

16:23
25.07.2025
44
Cēsniece raksta:

“Gribu brīdināt vienaudžus, seniorus, ka jābūt piesardzīgiem, ja kāds zvana un uzdodas par sociālo aptauju veicējiem. Tas notika šonedēļ. Zvanīja telefons, vīrs atbildēja, saruna ievilkās, es nepievērsu uzmanību, domāju, zvana bērni. Bet pēc laiciņa vīrs aicināja mani, sakot, ka es varēšu labāk atbildēt. Zvanītāja, sieviete, lauzītā latviešu valodā teica, ka esot antropoloģe no sociāla centra. […]

