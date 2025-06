Novadnieku ziņā, kurš vadīs Cēsu novadu

Vēl šodien iepriekšējās balsošanas diena, bet rīt pašvaldību vēlēšanas. Četrās dienās savu izvēli, kam uzticēt Cēsu novada domes vadību, pateikuši 3200 novadā deklarētie pilsoņi jeb 9,56% no balss­tiesīgajiem. Vidzemē no cēsniekiem atpaliek gulbenieši un valmierieši, bet 13,7 procenti vēlētāju jau bija nobalsojuši Valkas novadā, 10,1 procents pilsoņu Smiltenes novadā.



“Novadā visas vēlēšanu iecirkņu komisijas strādā atbildīgi, katrs loceklis zina, kas viņam jādara, saka Cēsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Līga Dzemido un uzsver, ja arī uz vietas rodas kādas sīkas neskaidrības, tās tiek atrisinātas, taču veiksmīga vēlēšanu norises gaita ir atkarīga no Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) rīcības.

Novada komisijas priekšsēdētāja izsaka nožēlu par CVK nepamatotajiem pārmetumiem iecirkņu komisijām, ka to locekļi nav mācījušies, apguvuši tehnoloģijas un vainojami vēlēšanu norises problēmās. “Katram līmenim ir jādara savs darbs. Ja sistēma nestrādā, telefoni, lai noskenētu dokumentu, reaģē lēni, tā nav iecirkņu darbinieku vaina. Ne katrs vēlētājs ir saprotošs, kad paskaidro, kāpēc nevar nobalsot, pārmetumi jāuzklausa komisiju locekļiem,” situāciju iepriekšējās balsošanas dienās raksturo L.Dzemido un skumji piebilst, ka diemžēl vēlēšanu norises gaisotne, visticamāk, ne vienu vien atturēs turpmāk strādāt vēlēšanu iecirkņa komisijā.



Ierasti vēlēšanu iecirkņos viss norit raiti, mierīgi, labvēlīgā gaisotnē, komisiju locekļi laipni ikvienu sagaida, pārbauda personas dokumentu, izsniedz balsošanas biļetenus, pastāsta, ka kabīnē ir plakāts, kurā parādīts, kā jāaizpilda vēlēšanu biļetens.



“Ir laba reklāma televīzijā, un vēlētāji zina, kā listē jāiekrāso sarkanais vai zaļais laukums,” pastāsta Taurenes vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētāja Ginta Babre un piebilst, ka tikai retais ilgāk uzturas balsošanas kabīnē, jo vēl vērtē, par ko balsot. Vēlētāji jau mājās ir nolēmuši, par kuru politisko spēku atdos savu balsi.



Nobalsot par nākamo novada domi atnākušas arī taurenietes Valda Sakenfelde un Sarmīte Lielā. “Druva” viņas satika otrdienas rītā. “Nevar zināt, kur būsim sestdien,” smaidot saka Valda, bet Sarmīte piebilst, ka abas ir aizņemtas omes un brīvdienās darāmā vai kādu braukšanu netrūkst. “Cik esmu runājusi ar savējiem, visi ies uz vēlēšanām, par ko balsos, tas gan katra paša ziņā,” teic Sarmīte, bet Valda uzsver, ka balsojot vēlēšanās jau katrs domā to labāko un cer, ka dzīve kļūs labāka, uzticas tam, par ko balso, ir pārliecināts, ka solījumus pildīs.



Citi vēlētāji iecirknī iegriezās steidzīgi, ātri nobalsoja un devās ikdienas darbos. “Pavasaris taču, atkal sola lietu, darbi gaida. Sestdien arī būšot lietus, negribēsies braukt uz iecirkni,” pastāstīja kāds dzērbenietis, kurš bija atbraucis uz veikalu Taurenē un pa ceļam iegriezās iecirknī, jo te ir tuvāk, nekā doties uz sava pagasta centru.



Šodien visi vēlēšanu iecirkņi atvērti no plkst. 12 līdz 15, bet sestdien, vēlēšanu dienā, no astoņiem rītā līdz astoņiem vakarā. Cēsu novadā deklarētie var balsot pēc izvēles jebkurā vēlēšanu iecirknī novadā. Tāpat kā ikvienās, arī pašvaldību vēlēšanās, ja vēlētājam veselība neļauj nokļūt vēlēšanu iecirknī, ir iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Iesniegumus vēlēšanu dienā komisijas pieņems līdz plkst.12.

Ja balsotājs atrodas pašvaldībā, par kuras kandidātiem viņš balsos, iesniegums jāiesniedz no 2. jūnija līdz 7. jūnijam plkst. 12.00 dienā.



Cēsu novadā deklarējušies 33 487 balsstiesīgie. 2021.gadā pirmajās jaunā novada domes vēlēšanās tiesības piedalīties bija 34 767 pilsoņiem, uz iecirkņiem aizgāja 36,54%.



Visticamāk, ja vēlēšanu balsošanas sistēma strādās, kā tai jāstrādā, naktī uz svētdienu jau būs pirmie provizoriskie vēlēšanu rezultāti.