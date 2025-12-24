PIESLĒGTIES
Svētdiena, 28. decembris
Vārda dienas: Inga, Ivita, Irvita, Ingeborga
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Nav dzirdēts, ka galdi lūza

Sarmīte Feldmane
06:52
24.12.2025
21
Liga Eglite

Muižas virēja Cēsu Jaunajā pils virtuvē. Līga Eglīte interesentiem stāsta, kā muižkungi svinēja Ziemassvētkus. FOTO: Sarmīte Feldmane

Cēsnieci Līgu Eglīti daudzi pazīst kā Cēsu Pils dārznieci, bet, kad dārzs atpūšas, viņa ir muižas virēja. Līga Jaunās pils virtuvē stāsta par veciem laikiem, par gatavošanos Ziemassvētkiem, to svinēšanu, tradīcijām 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā. Tad pilīs un muižās saimniekoja baroni un grāfi.

“Nav atmiņu, kā un kurā datumā Cēsu pilī šajā laikā svinēti Ziemassvētki. Taču šajā simtgadē virtuvē ienāk tehnoloģijas, atvērtā pavarda vietā mūrētā plīts, ir cepeškrāsns. Kādās atmiņās lasīju, ka šajā virtuvē ir cementēta izlietne, galds ar metāla virsmu. Zivīm izmanto savu dēlīti, gaļai savu. Piena produkti tiek atvesti no piena mājas, gaļa virtuvē nonāk jau sadalīta. Te vairs zaķi neģērē un pīli neplūc. Stingri ir nodalīts, kur atrodas piena produkti, kur augļi, dārzeņi, kur gaļa,” stāsta Līga un pamazām vien gaisina mītus, kas redzēti filmās un lasīti grāmatās.

Gatavošanās Ziemassvētkiem sākās jau novembra beigās. Vispirms bija plānošana, cik būs viesu, jāparedz, kuri paliks ilgāk, kuri ieradīsies tikai uz galveno balli, vai radi te pavadīs visu Ziemassvētku laiku. Mui­žas pārvaldnieks un ekonome pārskatīja krājumus, novērtēja, kas jāgādā.   

Lielo viesību plānošanā saim­nieki iesaistīja ģimenes locekļus, radus un svarīgākos kalpotājus. Kambarsulainim bija jāpārzina  alkohola krājumi un arī no tālienes atvestie augļi, lai tos neapēd pirms svētkiem.

“Muiža vai pils tika rotāta ar vītnēm. Galda dekorēšanai izmantoja lielus traukus, piemēram, ovāla skārda vannītē, spainītī salika zaļumus. Rotājumos bija Alpu vijolītes, hiacintes. 19. gadsimtā vēl modē ir Austrumu motīvi,  zelts un sudrabs. Ar 20. gadsimtu ienāca sarkanā un zaļā krāsa. Ir saglabājušies pastkaršu komplekti, kuros redzams, kā servēt galdu, žurnālos jau ir krāsainas fotogrāfijas. Modē nāk puansetijas. Uz galda balts gald­auts, pāri zaļumu vītne un puansetijas,” muižas virējas stāstus atklāj Līga un uzsver, ka liela uzmanība tika pievērsta ugunsdrošībai. Uz viesību galda lika vismaz 30, 40 centimetrus augstus svečturus. Vakariņu laikā viesiem aiz muguras stāvēja kalpotāji, kuriem rokās bija mitrs sūklis garā kātā, tikko redzēja, ka sveces liesma kļūst bīstama vai kāds,  sniedzoties pēc ēdiena, bija neuzmanīgs, sveci uzreiz nodzēsa. Pirmās elektriskās lampiņas parādījās jau 1904. gadā.    

Bieži vien smalkākām viesībām muižkungi uzaicināja pavāru, lai pagatavo kādus neparastākus ēdienus. Tad viņš ieradās ar saviem darbarīkiem, arī komandu, bet muižas personālam uzticēja vienkāršākos darbus. Secīgi tika izdomāts, kad kas tiek gatavots.

Ziemassvētku ballei bagātā muižā bija jāiekārto sešas vai septiņas istabas. Bija jābūt dāmu un kungu ģērbtuvēm, gu­ļam­istabām viesiem, tējas, kafijas un atspirdzinājumu, svētku vakariņu telpām.

“Nekur neesmu lasījusi, ka būtu pieminēta tualete. Kāda vēstures pētniece pastāstīja par šo delikāto lietu. Bija smalks podiņš, ko dāmas palika zem krinolīna vai citas smalkas kleitas. Kad trauks bija pilns, spainīšu zēni to savāca,” atklāja muižas ikdienas zinātāja.

Cik ēdieniem jābūt galdā, tradīcijas ir dažādas. Latviešiem deviņi, citām tautām 12, arī 13, kas simbolizē gan 12 zvaigznājus un Sauli, gan mācekļus un Jēzu. “Jābūt arī kam apaļam, un tās bija putraimdesas. Noteikti nevarēja iztikt bez rasola, desām, aknu pastētes, speķa pīrāgiem ar buljonu. Maizes mīklā cepta kapātā gaļa ar rozīnēm, vīģēm, datelēm un garšvielām bija ierasta, dažkārt pīrāgu pārkaisīja ar pūdercukuru, bet piedevās bija rīsi, zaļie zirnīši un cepti kastaņi.    Nākamajā ēdienu kārtā bija ķimeņu kūciņa, dzeltenmaize ar rozīnēm, mandelēm, dažādi sviestā cepti cepumi, piparkūkas.

Uz galda bija rieksti, žāvētas vīģes, karamelizētas mandeles, dateles, rozīnes, apelsīnu maize, apelsīni un klementīni sīrupā, kivi, mango vai citu augļu želejas. Bieži vien bija īpašais deserts, ko gatavoja īpašais pavārs. Katrā muižā bija kas cits, kam saldējums, kam degošais pudiņš. Vakara noslēgumā pasniedza kafiju un liķierus. Līga piebilst, ka pieticīgākās viesībās vispirms pasniedza zivju zupu, vēlāk jau to uzskatīja par nabadzības apliecinājumu, un vēl sliktāk bija, ja viesus cienāja arī ar zivīm. Tas jau bija nepieklājīgi. Gan zemnieku, gan kungu galdā bija arī pelēkie zirņi ar speķi, zirņu pikas, vārītas pupas, šķovēti kāposti, aukstā gaļa.

Tikko viesi ieradās, lai sasildītos pēc ceļa, kalpi viņiem pasniedza vīnu un stiprākus dzērienus. Pētnieki raksta, ka jaunas sievietes ballē parasti izdzer trīs glāzes vīna, pieredzējušas kundzes, regulāras viesību apmeklētājas – piecas sešas vai pat vairāk. Lielās viesībās alu nedzēra.

Līga pastāsta, ka tā laikā etiķetes grāmatās skaidri rakstīts, ka lielās viesībās bērni nav vēlami. Viņa citē 19. gs. noteikumus: “Nav pieņemts ballē ierasties ar maziem bērniem. Saim­nieku bērnus pieskata aukle vai guvernante, viņiem ir savs vakariņu cienasts un spēles savās istabās, nav pieņemts, ka viņi piedalītos lielajā ballē un traucētu vecākus un viesus.” “Vēl ir interesanta piebilde: “Viesi viņus pacieš tikai pieklājības dēļ, mazu bērnu klātbūtne pārtrauc draudzīgo sarunu ritējumu pēc    vakariņām.” Ģimenes svinībās bērni ir klātesoši, fotogrāfijās redzamas ģimenes pie eglītes.

Bērniem Ziemassvētki bija saldumu laiks. Uz viņu galda bija vīnogu sulas želeja, smilšu mīklas cepumi ar riekstiem un rozīnēm, mandeļu cepumi, “Sasaldētais putniņš” – putukrējums ar želatīnu, cukurotiem riekstiem un kapātiem augļiem, cepumi “Kanēļa standziņas”, cepumi “Ziemassvētku sirsniņas” (piparkūkas), vīģu krēms, plūmju pudiņš, ananasu gredzeni ar šokolādi. “Dzēriens bija uzsildīta ābolu sula, kurai pievienots cukurs un kanēlis,” stāsta Līga.

Līga Eglīte, kura atklāj muižas virējas noslēpumus, uzsver, ka, lasot senās pavārgrāmatas, grūti saprast, kāds kurš ēdiens bijis. Sastāvdaļām daudzums nav minētas, teikts – ņem vienu labu tiesu skaistu miltu vai –  cep un vāri, kamēr gatavs. Tāpat tajā laikā ikdienā izmantoja dažādas mērvienības. Krogos bija vienas, pērkot zivis, citas, tāpat garšvielām, miltiem. Stops, enkurs, vāts, āms, Rīgas, Vents­pils, Jelgavas, Liepājas mārciņas, pods, puds, pūrs daļpūrs, zolotņiks, birkavs, kapa – apjukt viegli.     

“Vēsture ir interesanta, tā atgādina, ka daudz kas, ko nosaucam par jaunumu ēdienkartē, ir kas sens, tikai esam aizmirsuši,” teic Līga Eglīte un turpina izzināt muižas ļaužu sadzīvi.

Meri2

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Vienuviet krāsaini dzirkstošs un melnbalts

00:00
28.12.2025
12

Cēsu Izstāžu nama pirmajā stāvā dzirksteļo vasara, otrajā rudenīgas ziemas krāsas – melns, balts, pelēks.    Vecmeistara gleznotāja Edvarda Grūbes 90 gadu jubilejas izstāde ”Edvards Grūbe 21. gadsimts” un tekstilmākslinieces Diānas Janušones ”Sajūtu frekvence” viena otru papildina, liek raisīties domām. Edvarda Grūbes lielformāta gleznas ar spilgtu krāsu laukumiem ne vienam vien ir pārsteigums. Vecmeistars labi […]

Izstades1

Godina par degsmi, idejāmun ieguldīto sirds siltumubrīvprātīgajā darbā

00:00
27.12.2025
67

Cēsu Bērnu un jauniešu centra (CBJC) Jaunatnes lietu nodaļas rīkotais brīvprātīgo jauniešu godināšanas pasākums “Zelta Briedis 2025” svinīgā un sirsnīgā atmosfērā norisinājās 11.decembrī Dzērbenes pilī. Tika izcelts un novērtēts Cēsu novada jauniešu nozīmīgais ieguldījums sabiedrības labā, veltot simtiem stundu brīvprātīgajam darbam, iniciatīvai un līdzdalībai. Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Andra Strautiņa “Druvai” atzīst: “Šī gada pasākums […]

Zelta Briedis Jaunieii

Elīna Baltskara: “Maratonakomanda ir patiesi aizkustināta par ziedotāju plašo iesaisti”

00:00
26.12.2025
19

Ar 1 001 388 eiro ziedojumu ir noslēdzies divpadsmitais Latvijas Sabiedriskā medija rīkotais labdarības maratons “Dod pieci!”. Šī gada mērķis bija palīdzēt apmaksāt rehabilitācijas nodarbības bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem. Visi maratona laikā saziedotie līdzekļi nonāks labdarības organizācijas “Zie­dot.lv” rīcībā, kas palīdzēs apmaksāt rehabilitācijas pasākumus. Labdarības maratona “Dod pieci!” vēstnese ir bijusī cēsniece […]

Svētīgus Ziemassvētkus!

00:00
25.12.2025
16

Ziemassvetki2025 2 (4)

Bauda kompāniju un jauku noskaņu

00:00
24.12.2025
122

Cēsu Invalīdu biedrība aizvadījusi Ziemassvētku pasākumu, gan pārrunājot biedrības turpmāko darbību, gan ar Saeimas deputāti risinot biedriem aktuālos jautājumus, gan klausoties dalībnieces Daigas iespaidos par Sicīliju. Iedvesmojošu koncertu sniedza cēsnieks mūziķis Rihards Saule. Un arī pēc koncerta sanākušie nesteidza prom, bet pie svētku galda turpinājās sarunas, joki un smiekli. Biedrības valdes priekšsēdētājs Indulis Balodis atzina, […]

Inv Zsv

Nozagtas 20 ceļazīmes, kas ierobežo kravas transporta kustību

00:00
23.12.2025
77

Cēsu novadā no valsts reģionālā autoceļa Rauna (Vidzemes šoseja)–Drusti–Jaunpiebalga (P29) nozagtas kopumā 20 masas ierobežojuma ceļa zīmes, kas aizliedz pa ceļu vai tā posmu pārvietoties transportlīdzeklim, kura masa pārsniedz 10 tonnas, ziņo “Latvijas Valsts ceļi” (VAS). Ceļazīmes uzstādītas, jo mitros laikapstākļos ceļš zaudē nestspēju un iestājies šķīdonis. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” vērsīsies policijā par zādzības faktu.  […]

Masas Ierobezojums 10 Tonnas

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neviennozīmīgais vienlīdzības princips

10:37
28.12.2025
7
1
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Manta, nāc mājās!

10:37
27.12.2025
17
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Uzspiest “OFF” (izslēgt)

10:35
27.12.2025
17
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Mistika racionālā laukā

12:28
23.12.2025
18
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Mēdeja – no mīta līdz mūsdienām

12:27
22.12.2025
32

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
21
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
40
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
36
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
57
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
54
3
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
20

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054