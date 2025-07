Mākslīgais intelekts – palīgs iepazīt muzeju

Āraišu ezerpils arheoloģiskajā parkā pagājušonedēļ trīs dienas satikās gadsimti. Ezerpils dzīve 9.–10. gs. un mākslīgais intelekts.

“Informācijas tehnoloģiju kompānija “XR IRLAND” uzrunāja sadarbībai starptautiskā pilotprojektā, lai testētu informācijas tehnoloģijas, kas varētu palīdzēt apmeklētājiem ērtāk justies un vairāk uzzināt muzejā,” stāsta parka vadītāja Eva Kol­jera.



Interesentiem, kuri pieteicās testēšanai, vispirms tika uzliktas brilles, cilvēks pats ar balsi varēja uzdot jautājumus par ezerpili. Ja gribi zināt, kā ceļ mājiņas, virtuālajā realitātē tiek parādīts, kā lika sienām baļķus, kā gatavoja jumtu. Ja interesē, ko 9.- 10.gadsimtā cilvēki ēda, saņem atbildi un redzi, kā māla podos top ēdiens; kur ezerpilieši gulēja – ieraugi lāviņas. Arheoloģiskā parka vadītāja vērtē, ka virtuālās brilles ieinteresēs un noderēs ne tikai jauniešiem, bet arī citiem. “Cilvēki ar kustību traucējumiem, kuri fiziski netiek uz ezerpili, izmantojot brilles, varēs gūt priekšstatu par to,” skaidro E.Koljera un uzsver, ka tiek arī pateikts, ka atbildes mākslīgajam intelektam ir sagatavojuši ar-heologi un tās ir precīzas.



Āraišu ezerpils parka vadītāja rāda citas digitālās brilles, kas izskatās pēc saulesbrillēm. “Atnāc uz parku, gids vada ekskursiju vāciski, gribi pievienoties, bet valodu nesaproti, uzliec brilles, lai tulko no vācu uz angļu valodu, brillēs parādās teksts. No angļu uz vācu valodu mākslīgais intelekts tulko labi, nedaudz māk arī latviski. To pašu var izdarīt arī telefonā,” atklāj E.Koljera.



Vēl apmeklētāju vērtējumam mobilajā lietotnē bija nodots avatars. Tēls ar zilajiem matiem rakstiski atbild uz dažādiem praktiskiem jautājumiem, piemēram, par darba laiku un biļešu cenu, kur atrodas tualete. “Kad apmeklētājs piebrauc, var instalēt avataru un visu nepieciešamo uzzināt. Tiesa, avatars vēl nav labi apmācīts,” pastāsta parka vadītāja.



Trijās dienās testā piedalījās 30 interesenti. Katrs arī pauda viedokli par jaunajām tehnoloģijām, kā jūtas, tās izmantojot, cik viegli saprast mākslīgā intelekta atbildes un vai tad, kad produkti būs gatavi, iesaka muzejiem tos izmantot.



Dīterihu ģimene bija atbraukusi no Līgatnes. Alberts un Gerda ir programmētāji. Viņi “Druvai” atzīst, ka sākums jaunajiem produktiem ir perspektīvs, galvenais, kāds būs rezultāts. “Bērniem patīk izglītojošas spēles, ne klausīties, ko kāds stāsta. Ja to dara tehnoloģijas, tas viņiem ir interesanti, tā pamazām tiek iepilinātas zināšanas,” vērtē Marga Monika Dīteriha. “Saņē­mu izsmeļošu informāciju. Tas, ko stāsta gidi par ezerpili, bija redzams.” Marga Monika ir gide un pauž pārliecību, ka tehnoloģijas darbu neatņems.



Testā piedalījās arī Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova. “Virtu­ālās brilles ļauj daudz dziļāk un vizuāli uztveramāk uzzināt par ezerpils uzbūvi. Vizuālā tulkojuma sistēma mani fascinēja, jo saredzu, ka nākotnē, uzliekot brillītes, patiešām varēsim sarunāties ar cilvēkiem jebkurā valodā un uzreiz saprast viens otru, jo sarunas tulkojums būs acu priekšā. Bet avatars ir liels jautājums, vai nākotnē būs vajadzīgi konsultanti aiz letes, ja visu priekšā pateiks virtuālais konsultants,” pārdomās dalās testa dalībniece.



E.Koljera uzsver, ka jaunieši pieraduši pie tehnoloģijām, ātri pateica savu vērtējumu, vecākā paaudze sākumā jutās nedroši, bet ātri aizrāvās.



“Ezerpilī runājam par ļoti senu vēsturi, bet tas nenozīmē, ka pašiem jābūt seniem. Varam to darīt mūsdienīgi. Ir interesanti iesaistīties kaut kā jauna tapšanā,” uzsver E.Koljera un piebilst, ka pilotprojekts ilgs līdz gada beigām un tiek runāts par tālāko sadarbību.



Jauno tehnoloģiju testēšana notika Eiropas projekta “Hori­zonts” ietvaros. Āraišu ezerpils arheoloģiskais parks ir biedrs Starptautiskajā arheoloģisko brīvdabas muzeju asociācijā. “Kad tika meklēts partneris, kam interesētu digitalizācijas izmantošana, kolēģi ieteica mūs. Projekta izstrādātāji apkopos rezultātus, uzlabos tehnoloģijas, tad redzēsim rezultātu,” teic E.Koljera un piebilst, ka tagad var nojaust, ka visaugstāko vērtējumu ieguvušas virtuālās brilles.



Testēšanai ir projekta finansējums, bet katrs dalībnieks dāvanā saņēma Āraišu pļavās vāktu medu.