Mākslīgais intelekts ikdienā. Ir vērts uzzināt

Kamēr lielākā daļa cilvēku atpūtās un atzīmēja 1. maija Darba svētkus, Cēsīs, mākslas telpā “Mala”, norisinājās mākslīgā intelekta brīvā formāta konference “Alkoritms 2025”. Arī programmu un diskusiju tematus pasākumam bija sagatavojis mākslīgais intelekts (MI).

Konferenci vadīja trīs draugi, sevi iepazīstinot kā Jānis Nr.1, Jānis Nr.2 un Jurģis. Viņi IT jomu izvēlējušies kā savu pamata nodarbošanos vai profesijā izmanto tā iespējas. Galvenie sarunu temati bija par medijpratību, mākslīgā intelekta (MI) būtību, MI aģentiem, tā pielietojumu ikdienā. Protams, arī par to, kā ar MI tiek radītas jaunas krāpniecības shēmas.



Par mākslīgo intelektu ikdienā var dzirdēt dažādos aspektos, tomēr daudzi to joprojām uztver kā ko tālu un uz sevi neattiecināmu. Taču tā nav. Gandrīz ikviens, kurš izmanto viedierīces un publicē saturu tiešsaistē, var būt pakļauts mākslīgā intelekta darbībai.



Konferencē viena no tēmām, kas lika iesaistīties arī publikai, bija par to, kas notiek ar fotogrāfijām mūsu telefonos un pēc to publicēšanas sociālajos medijos. Izrādās, publicētais saturs tiek izmantots kā mākslīgā intelekta mācību materiāls. MI veic analīzi, veido savu datubāzi, lai vēlāk spētu ģenerēt attēlus, video un citus multimediju darbus.



Vai esi pamanījis savā bilžu galerijā mapes, kurās attēli sakārtoti pēc cilvēkiem, dzīvniekiem vai lokācijām? Tā pamatā ir mākslīgais intelekts, kurš apmācīts seju atpazīšanā un lokācijas noteikšanā. Tāpēc, pirms viedierīcē lejuplādēt kādu lietotni, būtu jāiepazīst tās privātuma politika un lietošanas noteikumi, lai saprastu, kas notiek ar taviem datiem.

ākslīgais intelekts pēc cilvēku komandām var uzģenerēt visdažādākās fotogrāfijas un video. Kā spilgts piemērs tika minēts Salvadora Dalī muzejs Sentpītersbērgā, Floridā, kur apmeklētājus sagaida mākslinieka digitāls tēls, kas sniedz iespēju vērot slavenā gleznotāja runas un kustību manieri, viņam pašam “stāstot” par savām gleznām. Šī sadaļa konferencē izraisīja diskusijas gan par ētiskiem apsvērumiem, gan par patiesumu, izceļot jautājumus, vai patiešām iespējams godprātīgi un patiesi atdarināt sabiedrībā nozīmīgus cilvēkus, balstoties tikai uz internetā pieejamo informāciju. Vai viņi būtu vēlējušies, lai tiek radītas viņu digitālās versijas?



Mākslīgo intelektu var izmantot arī kā ikdienas darbu palīgu – veidot tekstu konspektus un analīzes. Konferencē tika minēts piemērs, kur mākslīgā intelekta aģents palīdz izskatīt e-pastā ienākošās vēstules un izveidot ziņojumu par svarīgiem notikumiem. Klausītāji arī dalījās pieredzē, kā izmantojuši mākslīgā intelekta palīdzību vai savu profesionālo skatījumu uz to.



Laikrakstam “Druva” kāds 33 gadus vecs programmētājs un konferences apmeklētājs atzina, ka viņu šī tēma saista īpaši. Vīrietis nodarbojas ar mākslīgā intelekta aģentu trenēšanu, lai viņi nākotnē spētu pēc ziņu konteksta veidot kvalitatīvāku darbu, uzsverot, ka pagaidām MI to dara ļoti mehāniski un tam vēl ir savi trūkumi.



Tēma par mākslīgā intelekta aģentiem ieinteresēja arī aktīvu mākslas telpas “Mala” pasākumu apmeklētāju, 23 gadus vecu tehniķi. Viņš sacīja: “Man ļoti interesants šķita posms, kurā stāstīja par mākslīgā intelekta aģentiem un kā viņus nodarbināt. Man uzreiz ienāca prātā idejas, kā izmantot mākslīgā intelekta rīkus mazāk nopietnu uzdevumu izpildei, piemēram, likt viņiem analizēt garākus tekstus vai katru dienu sastādīt plānu, kur man papusdienot.” Vīrietis piebilda, ka tikai nesen sācis iepazīt mākslīgā intelekta iespējas, bet pēc konferences noteikti izmantos tās vairāk.



Savukārt programmētājs pieminēja, lai gan nekā jauna nav uzzinājis, konferencē viņam bija interesanti vērot, kā citi apmeklētāji uztver un saskata mākslīgo intelektu, kāda ir cilvēku izpratne par tā rīkiem un cik spējīgi cilvēki ir atpazīt to pielietojumu, jo “MI instrumenti ir vēl daudz spējīgāki, nekā mēs šodien redzējām”.



Mākslīgajam intelektam ir arī sava tumšā puse, kas tika pieminēta konferencē. Ar MI rīkiem var veidot dažādas krāpšanas shēmas – gan naudas izspiešanai, gan dezinformācijas veicināšanai un kāda cilvēka, visbiežāk sabiedrībā labi zināma, vai politiskas personas nomelnošanai.



Ņemot vērā mākslīgā intelekta klātbūtni mūsu ikdienā, ir būtiski ne tikai iepazīt tā iespējas, bet arī apzināties riskus un mācīties sevi pasargāt. Informatīvi pasākumi palīdz veidot izpratni, kritisko domāšanu, spēju gudri un atbildīgi izmantot digitālos rīkus.