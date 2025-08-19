Maina iebraukšanu un izbraukšanu “Maxima” Valmieras ielā

Cēsīs šonedēļ Valmieras ielā, posmā no Dzintara līdz Akmens ielai, stāsies spēkā satiksmes izmaiņas: nedrīkstēs nogriezties pa kreisi, lai iebrauktu lielveikala “Maxima” stāvlaukumā, tāpat, izbraucot no tā, Valmieras ielā nedrīkstēs nogriezties pa kreisi.
Šajā posmā tiks ieklāta nepārtrauktā līnija starp braukšanas joslām un izvietotas brīdinājuma zīmes par izmaiņām. Iedzīvotāji aicināti izmantot šī Valmieras ielas posma abās pusēs esošos rotācijas apļus, lai varētu veikala stāvlaukumā iegriezties un izgriezties no labās puses. Tas, cik ātri izmaiņas tiks ieviestas, būs atkarīgs arī no laikapstākļiem. Ja tie būs labi, darbi tiks izdarīti iespējami ātrāk.
Jāteic, ka pie pašvaldības ieraksta feisbuka lapā iedzīvotāji aktīvi komentējuši jauno ieceri – gan to atbalstot, gan arī kritizējot. Kritiku saņem ne tikai pašvaldība, arī daļa autovadītāju. To dēļ, kas no stāvlaukuma neprotot nogriezties pa kreisi tā, lai netraucētu taisnvirziena auto plūsmu, tagad būšot jācieš citiem, proti, satiksmes rotācijas apļi būšot noslogoti dubultā. Dažs vēl norāda, ka īpaši pārslogots būs Valmieras -Akmens ielas aplis. Tas jāizmanto tiem, kuri no “CATA” puses brauc uz tirgu, jo no Jāņa Poruka ielas uz Uzvaras bulvāri nogriezties pa kreisi nedrīkst. Tāpat līdz ar jaunajiem noteikumiem būs jāšķērso daudz vairāk gājēju pāreju. Un, nenoliedzami, šovasar ne viens vien cēsnieks emocionāli reaģē uz jebkurām satiksmes izmaiņām pilsētā, ņemot vērā daudzos remontdarbus, kas notiek pilsētas ielās.
Tie, kas izmaiņas atbalsta, norāda, lai no “Maxima” stāvlaukuma nogrieztos pa kreisi, var iznākt gaidīt ilgāk nekā braukt pa labi līdz aplim. Tāpat atgādina, ka ir braucēji, kas izdomā pēdējā brīdī griezties pa kreisi, radot bīstamas situācijas citiem autovadītājiem.
Lēmumu par satiksmes izmaiņām Valmieras ielā pieņēma Cēsu novada domes Satiksmes drošības komisija. Tā lemj par transporta kustības organizācijas izmaiņām Cēsu novada teritorijā, kā arī izskata iedzīvotāju iesniegumus ar ierosinājumiem par nepieciešamajām izmaiņām satiksmes organizācijā. Komisija lēma arī par satiksmes organizācijas izmaiņām Vaives un Saules ielas krustojumā, kas stājās spēkā no 30. jūlija. Tur mainīta galvenā ceļa kārtība – tagad galvenais ceļš ir Vaives iela, savukārt no Saules ielas pievadceļa jāievēro “Stop” zīme un jādod ceļš. Labākai redzamībai krustojumā uzstādīts arī ceļa spogulis, tāpat pirms krustojuma izvietotas informatīvās un brīdinājuma zīmes par izmaiņām. Izmaiņas veiktas, lai uzlabotu satiksmes drošību un plūsmu. Līdz šim krustojumā veidojās situācijas, ka iebrauca pilsētā no Vaives ielas, ne vienmēr ievēroja, ka priekšroka ir transportam, kas brauc no kreisās puses pa Saules ielu, tādējādi radot avārijas situācijas.
Tiks novērots, kā darbojas jaunā satiksmes organizācija krustojumā, jo pie “Stop” zīmes transportlīdzekļiem jāapstājas uzkalniņā, tas var radīt sarežģījumus ziemā. “Vērosim, kā būs ar braukšanas uzsākšanu šajā vietā. Tomēr brauktuvei te ir asfalta segums, pieredze rādījusi, ka uz tā problēmas nerodas arī ziemā,” paskaidro Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks komunālajos jautājumos Egils Kurpnieks.
Attiecībā uz Valmieras ielu, E. Kurpnieks “Druvai” apstiprina, ka pavasarī uz neilgu brīdi aizlieguma zīme nogriezties pa kreisi šajā vietā jau bija: “Bet, tā kā laikus nebijām informējuši sabiedrību, kā arī nebija horizontālā apzīmējuma – nepārtrauktās līnijas, redzējām, ka šo jauninājumu pilnīgi ignorē, tāpēc uz laiku to atcēlām. Tomēr brīdis ievilkās, jo bija citas lietas, kas bija jāizdara.” Viņš paskaidro, ka vasarā pilsētā nomainītas ļoti daudzas ceļa zīmes, kas bija savu laiku nokalpojušas, vizuāli nepievilcīgas un ar zemu atstarošanas koeficientu.
Vaicāts, vai atgriešanos pie šī jautājuma veicināja arī sižets par to raidījumā “Zebra”, E. Kurpnieks ar smaidu teic, ka tā ir sakritība, jo darbi jau bija ieplānoti uzreiz pēc izmaiņām satiksmes organizācijā Vaives un Saules ielas krustojumā. Lemjot, kāds risinājums labāks būtu Valmieras ielā pie “Maxima”, komisija uzreiz domājusi par labu kreisā pagrieziena aizliegšanai, nevis, piemēram, aizliegumam nogriezties pa kreisi noteiktās stundās. Jo visbiežāk sarežģījumi te rodas pēcpusdienās un vakara stundās, citos laikos satiksme nav tik intensīva. “Druva” piektdien ap pieciem pēcpusdienā novēroja, ka cilvēki arvien aktīvi izmantoja iespēju gan izgriezties no veikala pa kreisi, gan iebraukt veikala teritorijā, izmantojot kreiso pagriezienu, tamdēļ brīžiem tiešām veidojās auto rinda.
“Apsvērām iespēju par papildu sekcijas izveidošanu, lai nogrieztos, tomēr, izvērtējot ielas platumu, sapratām, ka tas īsti nav iespējams. Pat tad, ja auto ieņem vairāk kreiso pusi, kravas busiņš vai cits lielāks auto garām netiek. Un, tā kā šajā vietā uz abām pusēm tuvu ir rotācijas apļi, kreisā pagrieziena aizliegšana pavisam ir piemērotākais risinājums,” teic E. Kurpnieks un piebilst: “Tas neradīs grūtības tiem, kuriem jāizbrauc aplis. Visi pieradīs, un būs labi. Jā, noteiktās stundās ir vairāk mašīnu, un Valmieras ielā ir samērā intensīva satiksme, bet nevarētu teikt, ka tas radītu sarežģījumus. Un apļi tiek veidoti tieši tāpēc, lai auto plūsma būtu vienmērīgāka un nebūtu lielas gaidīšanas.”
