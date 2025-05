Mācības, kā rīkoties kara vai krīzes gadījumā

Vairāk informācijas par atbilstošu rīcību krīzes un kara gadījumā iedzīvotāji varēja rast “Cēsu Rotary kluba” sadarbībā ar pašvaldību rīkotajā informatīvajā pasākumā CATA Kultūras namā Cēsīs. Pasākuma ciklā plānots runāt par dažādiem ar drošību saistītiem jautājumiem. Pasākuma “Ko darīt kara vai krīzes gadījumā?” mērķis bija sniegt sabiedrībai praktisku un noderīgu informāciju par rīcību ārkārtas situācijās: militāru apdraudējumu, dabas katastrofu vai citu nopietnu krīžu gadījumā. Diskusijā piedalījās eksperti no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Zemessardzes, pašvaldības, Latvijas Mednieku biedrības. Vieslektori sniedza prezentācijas, kā sagatavot 72 stundu somu un kā rīkoties evakuācijas gadījumā, kā iedzīvotāji un uzņēmēji var atbalstīt Nacionālos bruņotos spēkus krīzes laikā, vai iespējams organizēt bruņotu pretestību. Cēsu Rotari kluba prezidents Jānis Ronis vērtēja, ka cilvēkus satrauc neziņa, ko darīt, ja pienāk krīzes situācija, bet visvairāk, ja sākas karš. “Runa nav tikai par militāru iebrukumu, var notikt arī civilās katastrofas, kas rada nepieciešamību rīkoties nekavējoties. Jautājumi bija dažādi, bet cilvēki vēlas izprast būtiskākos soļus, kas viņiem jāveic, tāpat viņus uztrauc, kas šādās situācijās notiek ar viņu mājdzīvniekiem. Lai kāda būtu problēma, ir svarīgi zināt, kā tajā rīkoties. Jo vairāk ir zināšanu, jo esi mierīgāks. Tāpēc viena no lietām, kas būtu jāizdara, jāizveido pieejama informācija, lai iedzīvotāji saprastu, kā rīkoties. Pasākumā izkristalizējās, ka tiem, kuriem akūti nepieciešama palīdzība, to sniegs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, savukārt tie, kuri paši var palīdzēt, varēs sadarboties ar zemessargiem, kuriem ir izveidots rīcības plāns krīzes situācijām.” J. Ronis arī pastāsta, ka nākamais pasākums plānots tieši Cēsu novada uzņēmējiem, lai viņi zinātu, kā var sadarboties un palīdzēt Zemessardzei, kāda ir visatbilstošākā rīcība. Šī tikšanās varētu notikt attālināti, lai uzņēmēji arī no tālākām novada vietām varētu pievienoties. “Vēl domājam par jautājumiem, kas skar digitālo vidi, sociālos tīklus, kas var dažādi ietekmēt sabiedrību ar noteiktu informāciju vai dezinformāciju. Redzam, kas notiek pasaulē, kā var panākt vēlamo efektu, savtīgās interesēs mānot sabiedrību,” ieskicē Cēsu Rotari kluba prezidents. Viņš arī atgādina, ka pirmās tikšanās sarunu tēma bija par kiberdrošību, veicinot izpratni par mūsdienu digitālajiem draudiem un to novēršanas iespējām. Tā apliecināja, ka jebkuram no mums jābūt uzmanīgam, lai netiktu apkrāpts. Katram jau šķiet, ka ar viņu un tuvajiem tas nenotiks, tomēr realitātē notiek citādi. Vērtējot iedzīvotāju interesi par šādām lekcijām, J. Ronis secina, ka būtu gribējies, lai dalībnieku ir vairāk, bet atzina, ka vēl jāpiestrādā pie informācijas izplatīšanas dažādos kanālos. “Tomēr uzskatu, ka jebkurai sabiedrībai ir jāpilnveidojas, jādomā ne tikai par sevi, bet arī apkārtējiem, vēl jo vairāk tādai mazai valstij kā mums, un jāattīsta visi resursi un talanti, lai virzītos uz priekšu,” uzsver Cēsu Rotari kluba prezidents.