Likumpārkāpēju izdoma un policistu profesionālisms

Esam jau informējuši “Druvas” lasītājus par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes darba rādītājiem pagājušajā gadā. Kopumā vērojama noziedzības samazināšanās, un, kā uzsvēra Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Imants Mitrošenko, dzīvojam drošākajā Latvijas novadā.

Taču ir noziedzības tendences, kas rada iedzīvotāju pamatotu satraukumu, jo tieši vai netieši skar daudzus. Šoreiz par policijas darba aktuālajiem virzieniem -narkotiku izplatības un krāpšanas apkarošanu – “Druva” sarunājās ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidze­mes iecirkņa priekšnieci Ingu Randari un iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas priekšnieku Andri Tur­kinu. Jāpiezīmē, ka Dienvid­vidzemes iecirkņa teritorijā ietilpst Cēsu, Madonas un Va­rakļānu novads.



I.Randare stāsta: – Pagājušajā gadā Dienvidvidzemes iecirknī uzsākti 12 kriminālprocesi par narkotisko vielu neatļautu glabāšanu, izplatīšanu. Atklātas arī divas narkotiku audzētavas un izņemti stādi. Skaitļi nav lieli, taču, ņemot vērā aizliegto vielu bīstamību, īpaši jauniešu vidē, narkotiku izplatības apkarošanai veltām lielu uzmanību. Jānorāda, ka iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas operatīvie darbinieki ļoti labi strādā, atklājot piegāžu ceļu un veidus, kā arī aizturot glabātājus un izplatītājus.



Jāsaprot, ka narkotiku izplatītāju, audzētāju atklāšana un aizturēšana ir ilgs, pacietīgs, profesionāls darbs. Noziedzīgajā pasaulē darbojas cilvēki ar izdomu. Piegādātāja un pircēja saziņa parasti notiek virtuāli, “preci” piegādā pakomātā vai novieto slēpnī. Piemēram, pielīmē maisiņu ar reibinošu saturu parkā zem soliņa, ieliek koka dobumā. Kā jau minēju, likumpārkāpēji ir radoši, un, kolīdz mēs vienu piegāžu veidu atklājam un pārtraucam, viņi izdomā citus.



Vide, kurā visbiežāk konstatējam narkotiku izplatīšanu, ir jauni cilvēki ap 30 gadiem, kuri jau spēj narkotikas iegādāties. Ir bijuši signāli arī par skolas vecuma lietotājiem, taču kopumā izglītības iestādes ir drošas un izplatītāji tur nedarbojas.



No izņemtajām aizliegtajām vielām izplatītākā ir marihuāna. Dažkārt to dēvē par vieglajām narkotikām, taču jāsaprot, ka bīstamību tas nemazina. Pirmais solis narkotiku atkarībā jau tā arī sākas – vispirms kāsītis, tad sintētiskās narkotikas un tad jau smagi noziegumi, lai iegūtu naudu jaunu devu iegādei. No sintētiskajām narkotikām izplatīts ir amfetamīns. Pagājušajā gadā esam izņēmuši 3,5 kilogramus aizliegto vielu, un tas ir liels apjoms.



Interesanti, ka Cēsu novadā šajā aizliegtajā rūpalā līderes pērn bijušas sievietes. Gada sākumā, veicot kratīšanu pie aizdomās turamās, izņēmām ievērojamu daudzumu – 300 gramus – marihuānas. Savukārt maijā aizturējām sievieti, kura glabāja 70 gramus marihuānas, kā arī sintētiskās narkotikas. Atklājām arī marihuānas audzētavu Raiskuma pagastā, kur izņemts 101 stāds. Kā novērojuši operatīvie darbinieki, marihuānas cenu inflācija neietekmē, tā aizvien ir 15 eiro par gramu.



Izplatītājus izdodas atklāt, pateicoties profesionālam operatīvam darbam, kā arī aizturot lietotājus un noskaidrojot, kā viņi tikuši pie narkotikām. Piemēram, Reaģēšanas nodaļas inspektori, apturot aizdomīgus braucējus, arī tad ja alkohols izelpā ir nulle, pēc noteikta pazīmju kopuma spēj noteikt, ka cilvēks sēdies pie stūres, būdams narkotiku reibumā. Tas ir nopietns pārkāpums ar atbilstoši bargiem sodiem.



Pērn konstatēti 63 krāpšanas gadījumi. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem to skaits nav audzis, bet arī šajos gadījumos likumpārkāpēji izdomā aizvien jaunus manipulāciju veidus. Ir pat bijusi deviņu stundu gara telefona saruna, kurā krāpniekiem izdevās pārliecināt cietušo paņemt kredītu, izņemt naudu un nogādāt to krāpniekiem. Tieši telefonkrāpšana ir izplatītākais veids, bet, pateicoties policijas darbinieku izglītojošajam darbam un arī medijiem, cilvēki ir kļuvuši piesardzīgāki. Diemžēl arī likumpārkāpēju manipulācijas kļūst aizvien, ja tā var teikt, izsmalcinātākas. Pie­zvana it kā telefona kompānijas operators un paziņo, ka steigšus jāpārslēdz līgums, ja ne, mainīsies telefona numurs. Cilvēks sāk skaidrot, kas par lietu, un pēc brīža jau zvana it kā bankas drošības dienesta pārstāvis un kontekstā ar pārslēdzamo līgumu sāk prasīt konta pieejas datus. Vienlaikus darbojas vairāki krāpnieki ar atstrādātām manipulāciju shēmām, tāpēc labākais šādā situācijā ir sarunu pārtraukt un pašam zvanīt savam telefona operatoram, bankas pārstāvim un noteikti informēt arī policiju.



Šogad janvāra sākumā Vidzemes prokuratūrai nodevām ļoti apjomīgu lietu kriminālvajāšanas uzsākšanai pret kādu sievieti, kura gandrīz divus gadus par atlīdzību sniedza nelegālus ceļojumu pakalpojumus. Izmeklēšanas gaitā reģistrēti 84 noziedzīgi nodarījumi, pamatojoties uz klientu iesniegumiem par nenodrošinātiem ceļojumiem. Aprēķināts, ka klientiem tika nodarīts mantisks kaitējums 111 015 eiro apmērā, savukārt valstij – 95 689,23 eiro.



Mums tā bija laba pieredze, jo izmeklēšanas laikā veikts apjomīgs darbs, kas ietvēra iesaistīto personu nopratināšanu visā Latvijā, kā arī informācijas un dokumentācijas iegūšanu gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šis process bija laikietilpīgs, taču nozīmīgs pierādījumu nostiprināšanai.



Gribu uzsvērt, ka krāpniecības riskam pakļauti ne tikai seniori vai naivi un mazizglītoti ļaudis. Uzmanīgiem jābūt visiem, jo cietušo statusā nonāk arī labi izglītoti, atbildīgos amatos vai biznesā strādājoši cilvēki, kuri savā profesionālajā darbībā, kā mēdz teikt, labi redz laukumu.



Diemžēl joprojām ir jāatgādina, cik lielu kaitējumu nodara viltus zvani policijai. Pagājušajā gadā Dienvidvidzemes iecirknī bija viens ārkārtējs gadījums – cilvēka nolaupīšana. Tas notika Madonas novadā. Mums izdevās noskaidrot, ka nolaupītājs ir cietušās bijušais vīrs. Viņa biogrāfija norādīja, ka apdraudējums ir patiess, iesaistot nopietnus policijas spēkus, atklājām vīrieša atrašanās vietu Jēkabpilī, viņu aizturējām un atbrīvojām nolaupīto sievieti.



Tāpēc, kad mums zvana un saka, ka notikusi nolaupīšana, pat ja tā ir bērna balss, mēs to uztveram kā augstākās pakāpēs apdraudējumu, kurā tiek iesaistīti nopietni policijas resursi. Un, ja atklājas, ka kāds gribējis pajokot, vainīgo ļoti ātri atrodam un par nodarījumu nākas atbildēt.