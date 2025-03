Līgatnē atver jaunu ģimenes ārstes praksi

Pagastos nodrošināt primāro veselības aprūpi ir izaicinājums

Līgatnē, Gaujas ielā 12a, darbu uzsākusi jauna ģimenes ārste Diāna Otto-Irša. Līdz tam Līgatnes pilsētā vairākus gadus nebija sava ģimenes ārsta.



Jaunajā praksē gaidīti visa vecuma cilvēki – gan bērni, gan seniori -, plānots, ka ar laiku būs iespējams nodot arī analīzes, lai tās nebūtu jābrauc veikt kur citur. Diāna Otto-Irša aicina iedzīvotājus pieteikties par pacientiem un arī nākt vizītēs, uzsverot: “Mēs varam pastāvēt tikai tad, ja ir pacienti. Reizēm cilvēkiem, jo īpaši vīriešiem, ja viņiem nekas nekaiš, liekas, nevajag apmeklēt mediķus. Bet es teiktu, ka pie ģimenes ārsta svarīgi atnākt arī profilaktiski, lai novērstu kādas vainas, kamēr tās vēl īsti netraucē dzīvi un nav ielaistas.”

Ģimenes ārstes prakse strādās katru darba dienu, ik dienu ir stunda, kad pieņem akūtos saslimšanas gadījumos, kā arī ir atvēlēta īpaša stunda, kad telefoniski iespējams sazvanīt pašu dakteri. Skaidrojot darba laika principu, Diāna Otto-Irša teic: “Parasti akūtā ir pirmā pieņemšanas stunda, bet mums tā četras dienas ir pēdējā darba stunda, un ceturtdienās, kad ir garā pieņemšanas diena, tā būs dienas vidū, lai situācijās, kad ir daudz pacientu ar akūtām vajadzībām, nekavētos pieņemšanas laiki tiem, kas iepriekš pierakstījušies. Tā kā pieņemšanas laikā pati uz telefona zvaniem neatbildēšu, esmu ieplānojusi atsevišķu laiku – stundu telefonsarunai tieši ar mani.” Ģimenes ārstei ir svarīgi, ka cilvēki pie ārsta var tikt pēc iespējas ātrāk. “Biju Rīgā pie ģimenes ārsta Andra Baumaņa, kuram ir ļoti atstrādāta prakse, kur nevienam nebija jāgaida rindā, vienmēr nākamajā dienā varēja tikt pie ārsta, viss bija ļoti labi. Viņa pieredzi vēlētos pārņemt,” apņēmīgi teic Diāna Otto-Irša.



Pati dakterīte ir no Saldus, bet ir ieprecējusies šajā pusē, vīrs ir no Augšlīgatnes. Kad beidza rezidentūru un skatījās, kur ir brīvās ģimenes ārsta prakses vietas, redzot, ka tāda ir Līgatnē, fokusējās uz prakses atvēršanu tieši šeit. “Vēlējos strādāt tuvu mājām, kā arī lai varētu cilvēkiem sniegt personīgu attieksmi, ko ne vienmēr iespējams nodrošināt lielās medicīnas iestādēs,” skaidro ārste. Praksi bija paredzēts atvērt jau Ziemassvētkos, bet sarežģījās jautājums par telpām. Rodot jaunu risinājumu, to bija iespējams izdarīt februāra beigās. Diāna Otto-Irša atzīst, ka kavēšanās nedaudz sašūpojusi situāciju, bet, tā kā ģimene dzīvo šeit, bija apņēmības pilna atvērt praksi tieši šajā pusē.



Novada pašvaldības izpilddirektore Līga Medne, kas bija ieradusies apsveikt ārsti ar prakses atvēršanu, “Druvai” pauda, ka ir ļoti pateicīga dakterei par neatlaidību un pacietību: “Mūs Līgatnē ļoti paveicās, ka bija daktere, kas vēlējās šeit strādāt un šī vēlme nepārdega, kamēr meklējām piemērotas telpas. Jo Līgatnes pilsētā ļoti ilgi, apmēram piecus gadus, gaidījām ģimenes ārstu. Pirms tam ģimenes ārsta prakse bija citā vietā, pretī pilsētas kultūras namam, tur, kur šobrīd ir aptieka un zob­ārstniecības centrs. Bet, runājot ar sertificēšanas iestādēm, bija skaidrs, ka tur vairs praksi nevarēsim atvērt, jo telpu nepietika.”



Izpilddirektore stāsta, ka piemērotu telpu atrašanā bija sarežģījumi. “Kad sapratām, ka bijusī ģimenes ārsta prakses vieta neder, radās doma, ka jauno varētu iekārtot Tūrisma informācijas centra ēkā, to pārbūvējot. Šķita piemēroti namiņu piepildīt ar Līgatnē tik ļoti vajadzīgu funkciju. Tomēr, izvērtējot visus plusus, mīnusus, uzņēmēju viedokli, tūrisma nozarē iesaistīto pušu pārstāvjus, atkāpāmies. Tomēr ļoti paveicās, ka pēc līgatniešu sapulces, kurā lēmām par tūrisma namiņu un izteicām aicinājumu, ja kādam ir, piedāvāt ārstei citas telpas, saņēmām uzņēmēja Marģera Zeitmaņa piedāvājumu,” atklāj L.Medne. “Uzņē­mē­jam piederošā divstāvu daudzdzīvokļu mājā vienu dzīvokli pārbūvēja, nodrošinot atsevišķu ieeju, visu atbilstoši prasībām apmaiņā pret pašvaldības īpašumu, uz kura atrodas uzņēmēja Tīklu parks. Pašvaldība tam piekrita, ir noslēgts trīspusējs līgums ar dakteri, apvienības pārvaldi un uzņēmēju, un rit process par īpašumu maiņu. Tikmēr uzņēmējs divu mēnešu laikā, kā bija solījis, dzīvokli pārveidoja tā, lai te var atvērt praksi. Līgatnieši laikam bija ļoti pelnījuši savu ģimenes ārsti, jo viss labi sakārtojās pat tad, kad šķita, vairs nav variantu.”



L.Medne atzīst, ka vienmērīgas primārās veselības aprūpes pieejamība ir sarežģīta visā novadā, tāpēc prieks par katru jauno ģimenes ārstu. “Tā jau pirms vairākiem gadiem ģimenes ārste ienāca Jaunpiebalgā, tagad Līgatnē. Ģi­menes ārsts ir Pārgaujā, Priekuļos. Mazāk sarežģīta situācija ir Cēsīs, jo arī Cēsu klīnika intensīvi strādā pie ģimenes ārstu piesaistes.”



Amatas apvienībā darbu sācis ģimenes ārsts Jānis Dreimanis, kurš pārņēmis Ulda Vasiļevska praksi. Pagaidām J.Dreimaņa praksē nav atbalsta personāla, tāpēc dakteri grūtāk sazvanīt.



Taču, ja ģimenes ārsta prakse tiek pārņemta, pacientiem jārēķinās ar pārmaiņām. Tā U.Vasiļev­skis pacientus pieņēma ne tikai Amatas apvienībā Ģikšos un Skujenē, bet arī Vecpiebalgas apvienībā – Taurenē un Kaivē. Savukārt Jānim Dreimanim galvenā pacientu pieņemšanas vieta ir Ģikšos, otra Skujenē, prakses darbības pamatteritorija pēc Na­cionālā veselības dienesta (NVD) informācijas ir Amatas, Kaives, Taurenes un Skujenes pagasts. NVD Vidzemes nodaļas vadītāja Sigita Alhimoviča skaidro, ka parasti, pārņemot praksi, cenšas saglabāt tās vietas, kur pieņēmis iepriekšējais ārsts, bet tas nav obligāti, jo ir jāizvērtē, cik daudz pacientu konkrētajā vietā apmeklē ārstu un vai ārstam nav dīkstāve: “Pēc pieredzes redzam, ka, ienākot jaunam ārstam, gandrīz simtprocentīgi mainās vai nu dienas, laiki vai pieņemšanas vietas.”



Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja Lelde Burdaja teic, ka iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi, lai ārsts pieejams arī Taurenē, grūtības nokļūt pie jaunā ģimenes ārsta ir arī kaivēniešiem, tāpēc paš­valdība cenšas nodrošināt transportu, piemēram Amatas pārvaldes šoferis Kaives iedzīvotājus, kas bijuši pie ārsta Skujenē, aizved mājā, jo ar sabiedrisko transportu nav iespējams izbraukāt līdz Skujenei un atpakaļ. “Esam ar ārstu runājuši par iespēju strādāt Taurenē, ļoti ceru, ka tā notiks, bet, kad tas varētu būt, paš­laik nevar pateikt. Ārstam jāiestrādājas vienā vietā, un tad var skatīties tālāk. Mēs kā pašvaldība tikmēr izskatām telpu iespējas, lai tās atbilstu ārsta norādītajam. Re­dzam, ka arī fedšerpunktam būtu vajadzīgas citas telpas, vieglāk ap­saimniekojamas. Gan iedzīvotājiem ir jāpielāgojas pārmaiņām, gan arī ārstam, kurš ienāk lauku teritorijās, jāpieņem, ka te ir citādi nekā galvaspilsētā,” tā Lelde Burdaja.



Runājot par veselības aprūpē risināmiem jautājumiem, izpilddirektore Līga Medne atgādina, ka jādomā arī, kā nodrošināt personālu feldšerpunktos. Jaunpiebal­gas un Vecpiebalgas apvienības pagastos feldšerpunktu personāls ir pensijas vecumā, saņemtas ziņas, ka vēlas pārtraukt darbu, bet aizvietotāju atrast ir ļoti grūti.

P.S. Pēc līgatniešu lūguma “Druva” informē par ģimenes ārstes Diānas Otto-Iršas prakses kontaktiem. Pierakstīties iespējams, zvanot uz tālruni 29146461 un elektroniski piearsta.lv, bet telefonstundā dakterei varēs zvanīt uz tālr. numuru 29196935.