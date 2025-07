Lietus nestie atkritumi aizsprosto caurteku

Lietus gāzes, kas pār Cēsīm lija visu nakti no otrdienas, 15.jūlija, uz trešdienu, 16.jūliju, radīja problēmas lietus ūdens novades sistēmā. Caurteka no grāvja gar Dārzniecības ielu uz Dubinskas dīķi nevarēja uzņemt lielo īsajā laikā nolijušo ūdens daudzumu, ūdens sāka iespiesties īpašumos. Cēsu novada domes Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks komunālajos jautājumos Egils Kurpnieks trešdienas pēcpusdienā informēja, ka situācija atrisināta, ūdens no telpām izsūknēts, caurteka iztīrīta un atjaunojusies lietus ūdens notecēšana.



Caurteku nācies tīriet nopietni, ūdens straumes tajā sanesušas dažādus atkritumu, atrasts pat kāds automašīnas riteņa disks, darbojies arī bebrs, kas tur izbūvējis nelielu aizsprostu, pastāstīja E.Kurpnieks. Darbus veikusi pašvaldības SIA “Vinda”.



E.Kurpnieks pauda, ka nolemts pilsētas ielu lielajās caurtekās ievietot sietu, lai aizturētu atkritumus, ko lietus ūdeņi tajās ienes un kas ar laiku, bet jo īpaši pēc lielām lietavām aizsprosto ūdens noteci.