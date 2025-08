Latvijas Pasts aicina izmantot pakomātos integrētās vēstuļu kastītes

Cēsu novadā demontēs tradicionālās vēstuļu kastītes Cēsīs, Stacijas laukumā; Liepā, Rūpnīcas ielā 3; Stalbē “Līčos”; Jāņmuižā Ozolu gatvē 3, ziņo “Latvijas Pasts”. Pirms demontāžas pie pasta kastītēm izvietos

informatīvus paziņojumus.

Korespondenci, tāpat kā līdz šim, varēs nosūtīt, izmantojot tradicionālās vēstuļu kastītes: Zaubē “Ancīšos”; Jaunpiebalgā Gaujas ielā 4; Augšlīgatnē “Pasta ēkā”; Priekuļos Dārza ielā 6; Vec­piebalgā “Norkalnos 2”.

“Latvijas Pasts” norāda, ka vēstuļu kastītes ir integrētas visos pasta pakomātos, kas uzstādīti ārtelpā. Tie atrodas: Cēsīs Jāņa Poruka ielā 19, Piebalgas ielā 14, Gaujas ielā 29, Valmieras ielā 17a; Taurenē “Laurās”; Straupē Braslas ielā 1; Liepā Rūpnīcas ielā 8a; Priekuļos Cēsu prospektā 44; Jaunpiebalgā Gaujas ielā 25b; Augšlīgatnē Nītaures ielā 8; Vecpiebalgā “Būvmateriālu veikalā “Piebalga””; Zaubē “Koope­ratīvā”; Nītaurē “Pūķī”.



Vēstuli nosūtīšanai var ienest arī jebkurā pasta nodaļā. Tās Cēsu novadā darbojas Vecpie­balgā, Jaunpiebalgā, Priekuļos, Liepā, Augšlīgatnē, Straupē, Cēsīs.



Ārpus novada centra, bez papildu maksas izmantojot pakalpojumu “Pastnieks mājās”, pakalpojumu var pieteikt e-pastā info@pasts.lv vai telefoniski 27008001. To sniedz no vienas līdz trīs darbadienu laikā atkarībā no pieteiktā pakalpojuma veida. Pie pastnieka iespējams iegādāties visu nepieciešamo vēstules nosūtīšanai, iespējams norēķināties arī ar bezkontakta maksājumu karti.



Vēstuļu kastītes Latvijā demontē vietās, kur tās pieejamas pakomātos. Pavisam valstī ir pieejamas 620 vēstuļu kastītes – 246 tradicionālās un 374 pakomātos integrētās, ko cilvēki izmanto vēstuļu, apsveikumu kartīšu, dažādu dokumentu vai nelielu sūtījumu nosūtīšanai. Vēstuļu kastīšu skaits mēdz mainīties, jo “Lat­vijas Pasts” pakāpeniski aizstāj tehniski nokalpojušās vēstuļu kastītes pret āra pakomātos iestrādātajām.