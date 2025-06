Lasītāju forums Priekuļu pamatskolā

Skolā čaloja bērnu balsis, radošas domas piepildīja telpas ar enerģiju, un grāmatas tika šķirstītas ar patiesu ieinteresētību. Priekuļu pamatskolā 29.maijā valdīja Lasītāju foruma burvība, kur 1-8.klašu skolēniem mācīšanās, lasīšana un rakstīšana pārtapa piedzīvojumā.

Direktores vietniece Anita Skrastiņa stāsta, ka divus gadus skola kā vienu no metodiskajiem uzdevumiem ir izvirzījusi tekst­pratības attīstību. To īsteno ar dažādiem pasākumiem – gan lielākiem, gan mazākiem. Šis ir otrais tāda veida forums. Ja pērn aktivitātes galvenokārt vadīja paši skolotāji, tad šogad, pateicoties “Latvijas skolas somas” programmai un pašvaldības atbalstam, pasākums organizēts vērienīgāk – piesaistot rakstniekus, muzeju darbiniekus un citu jomu profesionāļus. Šogad forumā darbojās arī skolēnu vecāki, kuri piedalījās aktivitātē vai arī apmeklēja nodarbību par tekstpratību un mākslīgo intelektu, ko vadīja pētniece, lektore un “Kopā augam” dibinātāja Evija Mirķe.



Rakstniece Laura Vinogra­dova vadīja bērniem dažādas spēles, kas veicina radošumu un valodas lietojumu. Stāstniece Līga Reitere stāstīja aizraujošu stāstu, kas kalpo kā interaktīvs špikeris, lai skolēni pareizi turētu rakstāmrīku, kā arī sniedza bērniem iespēju rakstīt ar spalvu un iemērkt to tintē. Rakstniece Agnese Vanaga stāstīja par rakstnieka darba specifiku un iepazīstināja ar saviem darbiem, piemēram, “Pagalma enciklopēdiju”. Zane Nuts iepazīstināja ar savu rakst­nieces, scenogrāfes un juristes karjeru.



Pārstāve no Āraišu ezerpils muzejparka Dārta Dzenīte bērnus iepazīstināja ar vecvārdiem un seniem rīkiem, pēc tam interaktīvā veidā liekot bērniem demonstrēt iegūtās zināšanas. Veselavas bibliotēkas vadītāja Ingrīda Rence skolēnus izglītoja par Latvijas karoga vēsturi un ar to saistītajiem stāstiem. Ar savu aktivitāti bija ieradušies arī pārstāvji no E.Veidenbauma muzeja “Kalāči”.



Skolas absolventi un vecāki bērniem lasīja priekšā kādu fragmentu no savas iecienītās grāmatas un vēlāk kopīgi diskutēja par literatūras tēmām. Priekuļu pamatskolas pedagogi aicināja uz dziesmu dueli, bet logopēde Egita Apša vadīja spēles, kas trenē dikciju un lasītprasmi. Skolēni pagalmā uz asfalta ar krītiņiem vizualizēja pašu izdomātu stāstu. Savukārt astotās klases skolēni iejutās reportieru lomā, sekojot līdzi Lasītāju foruma norisei un veidojot ziņu sižetu.



Anita Skrastiņa un latviešu valodas un literatūras skolotāja Ingrīda Zilgalve “Druvai” pastāstīja, ka lēmumi, kurus pirms diviem gadiem skolā pieņēma saistībā ar tekstpratību, ietver arī to, ka bērnam vienmēr līdzi ir kāda lasāmgrāmata. Ja ir dubultstunda – latviešu valoda un literatūra –, tās sākumā skolēni lasa. Ja bērns, piemēram, ātrāk pabeidz pārbaudes darbu vai citu uzdevumu, viņš lasa grāmatu. Tas jau ir kļuvis par ieradumu – pabeidz darbu un nevis paņem telefonu, bet grāmatu. Foruma idejas iniciatore Ingrīda Zilgalve piebilst: “Mēs cīnāmies, lai bērni lasītu. Es ar pārliecību varu teikt – tie bērni, kuri ir radināti lasīt regulāri kaut vai piecas minūtes dienā, ir ievērojami prasmīgāki lasītāji.”



Bet kas tad īsti ir tekstpratība? Anita Skrastiņa skaidro, ka mūsdienās ar tekstpratību saprot ne tikai spēju lasīt, bet arī izprast un analizēt tekstu. Turklāt teksts vairs nav tikai rakstīts vārds – tas var būt arī multimediāls, piemēram, tabulas, grafiki. Arī IKEA instrukcija ir teksts. Tekstpratība ir darbs ar jebkuru tekstu, un tā nav saistīta tikai ar daiļliteratūru. Taču tās pamats vienmēr ir laba lasītprasme – bez lasīšanas nekā nebūs.