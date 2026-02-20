PIESLĒGTIES
Sestdiena, 21. februāris
Vārda dienas: Eleonora, Ariadne
Lai sniegs netraucētu pilsētas ikdienu

Andra Gaņģe
02:00, 21. Feb, 2026

Kad pierimst satiksme, izved sniegu. Cēsīs, Vaļņu ielā, tehnika strādāja trešdienas, 18.februāra, vēlā vakarā. Daži autovadītāji tomēr nebija pamanījuši agri no rīta izvietotās stāvēšanas aizlieguma zīmes, kādas mašīnas bija atstātas ielas malā, bet kopumā darbs paveikts. FOTO: Iveta Rozentāle

“Pēc pagājušās nedēļas snigšanas Cēsu ielas iztīrīja laikus un labi, bet vismaz mums, kas dzīvo Ģimnāzijas ielas apkaimē, radās jauna problēma. Pagalmu iebraucamajiem ceļiem priekšā bija sastumti sniega vaļņi, kuriem grūti tikt pāri. Ar džipu droši vien varēja izbraukt, bet lielākai daļai iedzīvotāju ir parastas un zemas automašīnas. Ja arī izdodas pārvarēt sastumto sniegu, mašīnai var krietni kaut ko sabojāt. Šoziem nav bieži snidzis, kāda nauda taču ietaupījusies, varēja pēc lielās šķūres palaist mazu traktoru, lai iztīra iebrauktuves,” “Druvai” sacīja cēsnieks, kas dzīvo Ģimnāzijas ielas kvartālā.

“Druva” sazinājās ar SIA “KOM AUTO”, kas nodrošina pilsētvides uzturēšanu Cēsīs. Uzņēmuma direktors Māris Lasmanis paskaidroja, ka valsts un pašvaldību iepirkumos neparedz iebrauktuvi privātā teritorijā, kādi ir namu pagalmi, atbrīvot no sniega, kas sastumts, tīrot ceļu vai ielu. “Ja iepirkumos paredzētu tādu prasību, izmaksas būtu daudz augstākas. Piemēram, ja gribētu Cēsīs pēc ielu izšķūrēšanas iztīrīt iebrauktuvju sākumā radušos vaļņus, mums šim nolūkam vajadzētu iegādāties un uzturēt vismaz trīs tehnikas vienības,” pastāstīja M. Lasmanis.

Ja izstumjamā sniega kārta neliela, tehnikas vadītājs cenšas pagriezt šķūri tā, lai iebrauktuvju sākumā nerodas vaļņi, skaidroja M. Lasmanis. Taču, ja sniegs smags vai tā kārta bieza, kā tas bija pagājušajā nedēļā, tehnikai jābrauc pietiekami ātri, lai sasnigušo kārtu izmestu malā. Tādos gadījumos manevrēt ar šķūri nav iespējams. “Privātajiem īpašniekiem iebrauktuve jāatbrīvo saviem spēkiem,” atgādināja M. Lasmanis.

Jautāts, kā veicas ar sniega izvešanu pilsētā, “KOM AUTO” direktors vērtēja, ka tas izdevies labi, nav bijuši darba sastrēgumi. “Viss notika pēc plāna. Pirmdien saskaņojām ar Cēsu novada pašvaldību un jau sākām strādāt. Bija ielas, kurās transporta kustība bija ierobežota vai uz laiku slēgta, daļā ielu sniegu izvedām, neierobežojot transporta pārvietošanos. No ielām, kur dzīva satiksme, sniegu izvedām vēlās vakara stundās,” sacīja M. Lasmanis. Viņš atzina, ka ieteicams pēc snigšanas sniegu izvest iespējami ātrāk, īpaši tas svarīgi Cēsīs, kur daudz šauru brauktuvju un ietvju.

