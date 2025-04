Lai saņemtu palīdzību, gatavi gaidīt garā rindā

Sabiedriskā labuma organizācijas “Be The Light” sarūpēto palīdzību sestdien Cēsīs saņēma 70 ģimenes. Biedrības noliktava ir ļoti maza, tikai nedaudz vairāk kā divdesmit kvadrātmetri, cilvēki garā rindā vēsajā aprīļa dienā stāvēja ārā, gaidot, lai saņemtu nepieciešamo.



Biedrības valdes priekšsēdētājs Gints Berneckis “Dru­vai” atzīst: “Esam šokā, cik daudz cilvēku vērsās pēc palīdzības. Kad Cēsīs atbalstu sniedzām regulāri, tas bija nepieciešams 30 līdz 40 ģimenēm, bet šajā reizē atnāca arī daudzi cilvēki, kas pie mums iepriekš nebija vērsušies. Man šķiet, ka kaut kas valstī nav kārtībā, ja tik daudziem trūkst paša nepieciešamākā. Paldies mūsu atbalstītājiem, kuriem pateicoties varējām sniegt atbalstu ar pārtiku, traukiem, drēbēm, rotaļlietām, paldies brīvprātīgajai Margaritai, kura rūpējas par noliktavas telpām un vienmēr visu rūpīgi sakārto, lai cilvēkiem ir iespējami ērtāk paņemt vajadzīgo.” G.Berneckis vērtē, ka iedzīvotāji par iespēju saņemt palīdzību uzzina gan feisbukā, kur biedrība ievieto informāciju, gan arī ziņa iet no mutes mutē.



Arī Margarita Zaitseva bijusi ļoti pārsteigta, kad ieraudzījusi, cik daudz cilvēku atnācis. Viņa vērtē, ka apmēram puse bija ģimenes ar bērniem, puse seniori, bet gandrīz 20 palīdzības saņēmēju bija Ukrainas kara bēgļi: “Pensionāriem ir noderīgs pilnīgi viss, ko esam sarūpējuši, ģimenes visvairāk izvēlas pārtiku, arī kādu kārumu bērniem. Palīdzību bijām paredzējuši izdalīt divās stundās, bet jau pēc pirmās stundas pārtika bija beigusies.”

Cēsu novada Sociālā dienesta vadītāja vietniece Vita Pleševnika vērtē, ka “lielais iedzīvotāju pieprasījums pēc biedrības “Be The Light” atbalsta varētu būt saistīts ar mērķa grupas atbalsta samazināšanu Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam ietvaros. No 1. janvāra bezmaksas pārtikas pakas saņem tikai trūcīgas mājsaimniecības un krīzes situācijās nonākušie Latvijas un Ukrainas iedzīvotāji”. V.Pleševnika piebilst, ka Sociālajā dienestā lielāks pieprasījums pēc atbalsta nav novērots.



Gints Berneckis atzīst, ka biedrība labprāt palīdzētu biežāk un pastāvīgi, tomēr ne telpas tam ir piemērotas, ne arī ziedojumu ir tik daudz, lai to varētu izdarīt: “Ziedojumos saņemam 400 eiro mēnesī, 350 eiro izdevumi ir Cēsu senioru pusdienu sagādāšanai, tāpat par nelielo noliktavu maksājam īri, lai gan uzskatu, ka sociālā labuma organizācijai pašvaldība varētu atvēlēt piemērotas telpas bez īres.”

Margarita Zaitseva noliktavā arī pieņem palīdzību, ko vietējie iedzīvotāji vēlas sniegt ukraiņiem, kas tagad dzīvo Cēsīs. Kad tiek organizēti braucieni uz Ukrainu, lai nogādātu tur nepieciešamo un ir zināms, kas tieši vajadzīgs, pieņem arī iedzīvotāju sarūpēto Ukrainā dzīvojošajiem.