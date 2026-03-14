Sestdiena, 14. marts
Vārda dienas: Matilde, Ulrika
Lai mācību brīvdienās atturētu bērnus no ekrāniem

Līga Salnite
08:11, 14. Mar, 2026

Rotaļīgumā ir bērnu audzināšanas “spēks”. Brīvdienu čempionāta misija ir caur nebijušiem izaicinājumiem un dažādām spēlēm pieradināt bērnus vairāk kustēties un “neiestigt” viedierīču ekrānos. FOTO: no albuma

Skolēnu brīvlaika nedēļā vairākās vietās Cēsu novadā notikuši jautri sportiski pasākumi sākumskolēniem. Nodarbību mērķis ir dot vēl vienu iespēju droši izpausties fiziski aktīvajiem bērniem un, cerams, iekustināt arī mājās sēdētājus.

Biedrības “Gribu būt” vadītāja un sporta speciāliste Agrita Spēlmane “Druvai” pastāstīja, ka šāds īpašais skolēnu brīvlaika projekts rīkots piecās mūspuses vietās. Vislielākā atsaucība izvērtusies Augšlīgatnē, taču “Brīvdienu čempionāts bērniem un jauniešiem” bijis arī Straupes Sporta centrā, Stalbes skolā, kā arī Cēsīs un Vecpiebalgā. A. Spēlmane atzina, ka apmeklējums katrā norises vietā atšķirīgs, lielākoties piedaloties ap desmit bērniem. Nodarbības divās stundās viņi paspējot iesildīties un izrunāties, kā arī – it nemanot – izvingroties un izspēlēt dažādas kustību spēles.

Pasākums, kas papildina ģimeņu iespējas skolas brīvlaikā bērniem piedāvāt saistošas nodarbības, tiek rīkots, īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai Cēsu novadā”. Mērķis ir jautrā un aizraujošā veidā skolēnus iesaistīt aktīvā laika pavadīšanā, lai bērni nekavē laiku mājās pie ekrāniem, kas pēdējos gados kļuvis par pieradumu. Stingras pasākumu programmas neesot, Agrita teic, ka norises piemēro atnākušajiem dalībniekiem, vērtējot, kas viņus varētu aizraut.

Nodarbībās iekļauj gan pazīstamas rotaļas, piemēram, aklās vistiņas un lēkšanu ar gumijām, gan mazāk zināmas. Dalībnieki tām ar prieku ļaujas. Kā atzīst nodarbību vadītāja, aktivitātes veidotas tā, lai bērniem tās būtu gan interesantas, gan radošas un aizraujošas, vienlaikus, protams, attīstot fiziskās prasmes, veicinot pašvērtējumu un stiprinot sadarbību komandā. “Katrs bērna solis kustībā ir vērtīgs,” uzsver A. Spēlmane, piemetinot – katra kustība savukārt ir ieguldījums ne tikai bērna fiziskajā aktivitātē, bet arī veselībā un pašsajūtā.

Mērķauditorija šim pasākumam ir sākumskolēni, un lielākoties uz kustīgo satikšanos atnākot arī bērni līdz piektās klases vecumam. “Tas mērķis ir panākt, lai bērni vairāk kustētos, aktīvi darbotos,” stāsta nodarbību vadītāja, atzīstot – nenoliedzami, tas ir ekrānu laikmeta izaicinājums, kad pat mazi bērni bieži pavada ilgu laiku pie ierīcēm. A. Spēlmane apmeklējumu novērtē kā labu. Informācija lielākoties līdz bērniem vai viņu ģimenēm par pasākumu nonāca pa tā dēvētajiem “iekšējiem kanāliem” jeb dažādajām saziņas lietotņu un Whatsapp grupām.

Taujāta par bērnu fizisko sagatavotību šajā laikā, sporta speciāliste atzīst, ka vismaz puse vai pat nedaudz vairāk nodarbību dalībnieku ir gana aktīvi, kustīgi no dabas un jūtami izturīgāki. Taču vienlaikus viņiem izdodas arī – vismaz katram trešajam – atvest līdzi draugu, kurš ikdienā gan ne ar ko fiziski aktīvu nenodarbojas, un tas ir manāms. “Tā veidojas tā atgriezeniskā saite, ka  atnāk arī draugi,” atklāj A. Spēlmane, atzīstot gandarījumu, ka ar šādu rotaļu jeb čempionāta elementu izdodas kaut nedaudz iekustināt arī tos bērnus, kas neaizraujas ar fiziskām nodarbēm.

Nākamās šāda veida nodarbības skolēniem iecerētas arī vasaras brīvlaikā, patlaban ir doma, ka tās notiks Vecpiebalgā un Cēsīs.

Lasītākie raksti

Sirsnīgi un klusi būt savā ģimenes lokā

07:39, 10. Mar, 2026

Ar apvienoto turnīru piesaista zoles spēlētājus

02:00, 10. Mar, 2026

Darot piedzīvot ideju īstenošanos dzīvē

08:24, 12. Mar, 2026

Skolēniem pusdienās bioloģiski audzēti produkti

02:00, 9. Mar, 2026

Ceļotājiem jāpārdod "pērles"

02:00, 11. Mar, 2026

Cēsnieces – pasaules čempiones

07:07, 9. Mar, 2026

Līga Salnite

Starp ledu un ugunsgrēku. Starp varas un noteikumu maiņām

09:13, 13. Mar, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ironija karalaukā

09:11, 12. Mar, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Esam ne tikai pārmaiņu liecinieki

22:02, 9. Mar, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Tās tuvojas. Vēlēšanas nāk!

08:01, 9. Mar, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Raibās tirgus dienas politikā

22:00, 8. Mar, 2026

Tautas balss

Kamēr atradīs vainīgo, vasara jau klāt

09:15, 12. Mar, 2026
Novadniece raksta:

“Visu ziemu bija sals, mežu izstrādātāji varēja droši izvest kokus, nebojājot lauku ceļus. Tagad, kad […]

Cik rudenī maksās pārtika

09:15, 11. Mar, 2026
Cēsnieks K. raksta:

“Degvielas cenu kāpums ļoti satrauc. Tik liela sadārdzināšanās faktiski izjauks visu dzīvi. Cik maksās pārtika? […]

Runā bieži, dara lēni

22:03, 9. Mar, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par semināru vides piekļūstamībai. Dažādi semināri, konferences un līdzīgi pasākumi notiek nereti, tikai […]

Jāturpina skaidrot

22:04, 7. Mar, 2026
Seniore no Cēsīm raksta:

“Dzirdu dažu sākām – cik var runāt par atkritumu šķirošanu. Bet, manuprāt, par to jāturpina […]

Kur paliek PVN samazinājums

00:14, 7. Mar, 2026
A. raksta:

“Saka, ka no gada otras puses daļa pārtikas būs lētāka, jo samazināsies pievienotās vērības nodoklis. […]

