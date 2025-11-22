Kūkas – garšīgi mākslas darbi

Pirmssvētku noskaņā daudzi cēsnieki devās uz Cēsu tirgu, lai baudītu mākslu un garšas, jo kūkas taču priecē vispirms acis un tikai pēc tam atklāj savus garšas noslēpumus.
Konkursam “Latvijas svētku garša” atsaucās desmit kūku cepējas ne tikai no Cēsīm un novada, arī kaimiņiem. “Gan cepēju, gan cēsnieku interese par konkursu bija ļoti liela. Ne viens vien bija gatavs gaidīt rindā, lai pagaršotu kādu noskatītu kūku,” stāsta SIA “Cēsu tirgus” valdes locekle Oksana Zariņa. Konkursā tika vērtētas 16 kūkas.
Žūrija, kurā darbojās Latvijā pazīstamā konditore Gunita Queen (Moskovljeviča), eksperimentālās konditorejas studijas “Veronicas bee house” saimniece Viktorija Lukstiņa, Cēsu pašvaldības izpilddirektore Līga Medne un pašvaldības Centrālās administrācijas biroja vadītāja Irita Ozola, vērtēja katras kūkas noformējumu un garšu.
“Draudzenes deva ziņu par konkursu, kāpēc gan nepiedalīties. Konkursā redzams, ko dara citi, un arī ceļas pašapziņa, ka izdodas tas, ko daru,” pastāstīja Iluta Magaziņa no Lejasciema. Iritai Vemperei no Augšlīgatnes kūku cepšana ir vaļasprieks jau deviņus gadus. “Tas ir veids, kā parādīt, kādu redzu pasauli – cik skaistu un garšīgu,” teic Irita.
Dagnija Mesle tika apbalvota par oriģinālo ideju, radot sāļo kūku “Cundrukūka”. Tirgus apmeklētāju lielākās simpātijas izpelnījās Natālijas Pētersones kūka “Latvijas gars – sirds un medus”. 1. vietu žūrija piešķīra cēsniecei Aijai Puķānei-Liepiņai par “Burkānkūku”, otro – Ievas Kušķes “Mājas kūkai”, bet trešo – Baibas Stepanovas “Mini kūciņām”.
Noskaņu konkursā radīja arī Cēsu Bērnu un jauniešu centra audzēkņu zīmējumu izstāde “Fantāzija par kūkām”. “Tirgus ir vieta, kur cilvēki satiekas, te paviljonā var nesteidzīgi pasēdēt un aprunāties, priecāties par zīmējumiem,” teic O.Zariņa un atklāj, ka pavasarī atkal būs kūku konkurss, bet arī ikdienā Cēsu tirgū var nopirkt konditoreju.
