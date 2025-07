Koru karos iegūst Zelta un Sudraba diplomus

Cēsu Valsts ģimnāzijas meiteņu koris “Volante” un jauktais koris “Tomēr”, Cēsu 1. pamatskolas zēnu koris un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas jauktais koris bija to 76 labāko koru sastāvā, kuri XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņā sevi pierādīja Koru konkursa finālā.



Konkursa fināls notika četrās kategorijās: zēnu kori, 4.-9. klašu kori, 5.-12. klašu kori un jauktie kori. Katrs koris izpildīja trīs dziesmas: obligāto, kas balstās a cappella dziedāšanas tradīcijā (daudzbalsīga dziedāšana bez instrumentāla pavadījuma), izlozes dziesmu no svētku repertuāra un brīvas izvēles skaņdarbu. Starptautiskajā žūrijas komisijā bija svētku virsdiriģenti, diriģenti, komponisti, muzikologi.

Pēc konkursa notika Zelta, Sudraba un Bronzas diplomu pasniegšana, savukārt 1., 2. un 3. vietas ieguvējus katrā koru grupā paziņos noslēguma koncerta “TE-AUST” ģenerālmēģinājuma laikā Mežaparka lielajā estrādē 12. jūlijā. Lielās balvas ieguvējs tiks paziņots noslēguma koncertā “TE-AUST” 13.jūlijā.



Zelta diplomus ieguva Cēsu Valsts ģimnāzijas meiteņu koris “Volante” un jauktais koris “Tomēr”, diriģents Patriks Kārlis Stepe. Vaicāts par sajūtām, diriģents teic: “Vēl grūti atgūties, turklāt svētki turpinās. Ar sniegumu esam apmierināti, viss izdevās, kā iecerēts, un patiesi izbaudījām iespēju piedalīties finālā ar visu to, ka jauktā kora meitenēm jau desmitos no rīta bija jābūt uz skatuves, daļa brauca iepriekšējā vakarā, daļa agri no rīta, pirms astoņiem jau iedziedājāmies. Esam sevi un Cēsis labi parādījuši. Kaut konkursā varēja izpildīt izvēles dziesmu, pieturējāmies pie svētku repertuāra no tā, kas mums vislabāk patīk.”

Patriks Kārlis Stepe atzīst, ka pirmās svētku sajūtas bija jūtamas tieši šajā konkursā: “Lielajā Aulā jauniešus uzņēma ar gavilēm, aplausiem un pozitīvām emocijām. Tas noteikti arī koristiem palīdzēja pārvarēt stresu un izbaudīt uzstāšanos.”



Novadnieki kolektīvu dalībai svētkos seko gan klātienē, gan TV ekrānos, kā arī sniedz savu atbalstu sociālajos tīklos. Tā Vineta Bērziņa raksta: “Tā ir tradīcija. Gadu desmitiem šīs skolas koru sniegums ir zelta vērts. Mainījušies skolēni, mainījušies diriģenti, bet kori vienmēr saņem zelta vērtējumu. Ar mīlestību atceros savu koristes laiku, diriģentus Dreimaņus un Annu Kauliņu.”



Cēsu 1. pamatskolas zēnu koris, diriģente Ilze Grinfelde, un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas jauktais koris, diriģente Dace Ābrama, ieguva Sudraba diplomus. Abu koru līdzjutēji ļoti lepojas ar kolektīvu sniegumu. Kristīna Sprūdža par zēnu kori raksta: “Skan balsis un dvēseles, tas iespējams tikai tad, kad darbs ir mērķtiecīgi noslīpējis talantu. Paldies!”



Patriks Kārlis Stepe ir diriģents arī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas jauktajam korim, kurš svētdien Rīgas Domā piedalījās Garīgās mūzikas koncertā. Diriģents atzīst, ka arī šis koncerts bija ļoti īpašs notikums, kurā viņam bija gods diriģēt labākos mūzikas skolu korus: “Baznīca bija pārpildīta, radījām ļoti īpašu koncertu. Nenoliedzami, Dziesmu svētku estrādē noslēguma koncerts ir neatkārtojams, bet šeit skaistu, augstas kvalitātes notikumu radījām nedaudz intīmākā gaisotnē, bija prieks tur būt.”