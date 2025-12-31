Koncerts klusinātu pārdomu noskaņās

Amatas Kultūras centrā pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku koncerts šogad ieturēts noskaņās, kas mudinātu pārcilāt atmiņā visu labo.
Koncertā “Kā maigs pieskāriens…” piedalījās četri amatiermākslas kolektīvi, kuri bija vienojušies skatītājiem sniegt visliriskākās dziesmas un dejas.
Kultūras centra pasākumu organizatore Taiga Krūmiņa “Druvai” atgādināja – pērn gadumijas pasākums bijis daudz trokšņaināks, jo tam tika izvēlēta kabarē tēma, bet šogad nolemts veidot ieturētāku gaisotni. Par to vēstīja jau pasākuma noformējumā izmantotā baltā krāsa, dejotāju tērpi. “Tāds īsts Ziemassvētku koncerts!” sacīja T. Krūmiņa.
Arī vidējās paaudzes deju kolektīva “Amata” vadītāja Lilita Vintere atzina – gribēts, lai koncerta kopiespaids būtu aprakstāms kā balts, mierīgs, kluss un sirdi aizkustinošs. Gan vīru koris “Cēsis” šoreiz izvēlējies vissirsnīgākās dziesmas, gan dejotāji izdejojuši liriskas ainas, piemēram, šīs vasaras koncertuzveduma “Māls” fināla deju, bet šoreiz kopā ar sniegpārslām. Bijusi arī deja, kas oriģinālā ir sievu deja ar krūzēm, bet koncertā krūžu vietā bija dāvanu sainīši, kas beigās nonāca pie skatītājiem.
Mierpilnu, pārdomu noskaņu veidoja koncerta scenogrāfija. Koncerta vadītāji, uzrunājot skatītājus, it kā iznāca no sava mājokļa, kas ar dažiem akcentiem bija izveidots skatuves dziļumā, tā katram skatītājam atgādinot par brīžiem, kad vienatnē atsēžamies padomāt un pārcilāt piedzīvoto.
Koncertā piedalījās arī līnijdeju grupa “Country Girls”, kas Amatas Kultūras centrā darbojas jau vairāk nekā 20 gadus, kā arī nesen izveidota deju kopa “Rāmupe”. L.Vintere stāsta, ka kopa pastāvot gandrīz trīs gadus, esot ļoti aktīva un labprāt braucot arī uzstāties, kur vien aicina. Repertuārā lielākoties ir latviskās tautas dejas, ko dejo vidējās paaudzes deju kolektīvi, taču “Rāmupei” neesot pilns dalībnieku sastāvs un arī nav izvirzītas ambīcijas, kopa “dejo savam priekam”.
Arī šoreiz koncertā bijusi skatītāju pilna zāle, kā ierasti notiek Amatas Kultūras centra saulgriežu koncertos. Tas ir pacilājošs svētku brīdis gan kolektīvu dalībniekiem, gan viņu tuviniekiem un citiem Amatas pagasta iedzīvotājiem.
