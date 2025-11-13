PIESLĒGTIES
Piektdiena, 14. novembris
Vārda dienas:
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Komiksi lauž laika sienu

Sarmīte Feldmane
00:00
14.11.2025
5
Fr Izst1

Interesanti. Mākslinieks Žoela Aleksandrā kopā ar mākslas skolas audzēkņiem Lību Jansoni un Oliveru Kārkliņu un skolas direktori Patriciju Brekti-Pannetjē. FOTO: Sarmīte Feldmane

Cēsu muzejā atklāta franču mākslinieka Žoela Aleksandrā izstāde “Cēsis 1577”.

Tajā zīmējumos atainoti notikumi Cēsu pilī 1577.gadā, kā tos aprakstījuši dažādi hronisti.

“Mums šķiet, ka komiksi sais­tās ar jokiem. Francijā komiksu mākslai ir senas tradīcijas. Komikss satuvina laiku, sagrauj laika sienu starp 1577.gadu un šodienu. Kaut zīmējumos attēloti notikumi tālā pagātnē, saprotam, ka tajos ir stāsts par cilvēkiem, kuri te dzīvoja, izprotam, kāpēc viņi tā rīkojās, ieraugām cilvēcību, cilvēka dzīvības vērtību, briesmas un šausmas, ko viņi    pārdzīvo, kad    viena valsts piesaka karu citai,” sacīja Cēsu pils vadītājs Gundars Kalniņš, bet muzeja direktore Elīna Kalniņa atgādināja, ka, ik dienu dzirdot, kā karā Ukrainā tiek    nogalināti iedzīvotāji, labāk saprotam, ko cilvēki pārdzīvoja, kad Ivans Bargais uzbruka Cēsu pilij.

16.gadsimtā hronisti rakstīja par šo notikumu un tas kļuva plaši pazīstams pasaulē. Kad Cēsu pili bija aplencis    Ivana Bargā karaspēks, neilgi pirms pils ieņemšanas vienā no  zālēm kolektīvu pašnāvību izdarīja vairāki simti livoniešu, kuri te bija atraduši patvērumu.   

Mākslinieks Ž. Aleksandrā atzina, ka darbs bijis interesants, īpaši strādāt kopā ar vēsturnieku, kurš aizrāvies ar tēmu. Gundars un Žoels lasīja četru hroniku tekstus, vērtēja, meklēja kopīgo un atšķirīgo.   

Izstādes atklāšanā bija klāt Francijas    vēstnieks Latvijā Manuels Lafons Rapnuijs, viņš uzsvēra, ka traģiskie notikumi pilī atgādina senu vēsturi, bet sasaucas ar universālām idejām: patriotismu, pārliecību, cilvēka dzīves vērtību.    “Šodien jādomā par to, kas notiek pasaulē, ko izraisa karš.

Mākslinieks senos notikumus    interpretējis krāšņos stāstos komiksu estētikā. Izstādē redzams, ka zīmējums var būt svarīgs medijs,” teica vēstnieks un atklāja, ka sadarbība ar Cēsu pašvaldību turpināsies, izstādē uz četrām planšetēm redzamie zīmējumi varētu iznākt grāmatā. Savukārt Francijas institūta direktors Ēriks Sirvēns, novērtējot sadarbību, atzina – ļoti būtiski, ka gan zīmējumi, gan to vēstījums neatstās vienaldzīgas dažādas paaudzes.

“Komiksos parasti ir lodziņš ar tekstu, bet izstādē tekstu var noklausīties, uzliekot austiņas. Arī neklausoties vajadzētu saprast, par ko vēsta zīmējumi,” bilda G.Kalniņš.

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis atzina, ka bijis pārsteigts, ka muzejā būs komiksu izstāde par 1577.gadu Cēsīs. “Neesam taču raduši par traģiskiem notikumiem stāstīt komiksos. Izstāde ir patīkams pārsteigums,” sacīja A.Egliņš-Eglītis.

Uz izstādes atklāšanu bija atnākuši arī P.Rozenberga Cēsu Mākslas skolas audzēkņi. Vasarā strādājot Cēsīs, mākslinieks Žoels arī vadīja meistarklases. “Mācīja zīmēt portretus, izprast cilvēka sejas proporcijas. Tas, ko iemācījos, man noder, veidojot savu stilu portretu zīmēšanā, “Druvai” pastāstīja mākslas skolas audzēknis Olivers Kārkliņš. Savukārt Lība    Jansone      uzsver, ka mākslinieks mudinājis mēģināt. “Rādīja, kā izmantot kafiju un radīt efektu, palīdzēja izprast, kā veidojas harmonija. Viss notika pozitīvā gaisotnē,” pastāstīja Lība.

Audzēkņi ar interesi nesteidzīgi aplūkoja komiksus, klausījās tekstus.

Cēsu Mākslas skolas direktore Patricija Brekte – Pannetjē    vērtēja – ir ļoti svarīgi, ka mākslinieki jauniešiem parāda tehnikas, ar kurām ikdienā nestrādājam. “Paskatīties citādāk, izjust radošo procesu, tas ir būtiski,” teica direktore.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Saksofonisti pieskandina dzelzceļa staciju

00:00
13.11.2025
98

Tos, kuri svētdien (09.11.) pusdienlaikā bija Cēsu dzelzceļa stacijā, sagaidīja skanīgs pārsteigums. Daudzi bija atnākuši, lai būtu klāt nebijušā notikumā. Te muzicēja 65 dažādu paaudžu saksofonisti no visas Vidzemes. Novembris ir saksofona radītāja Ādolfa Saksa dzimšanas mēnesis. Šogad viņam 211.jubileja.Pirms trim gadiem A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pedagogi Jānis Jansons un Zintis Žvarts sarunā saprata, ka  […]

Saksis1

Uzņēmēju interesēs maina auto stāvēšanas režīmu

00:00
12.11.2025
357

Aizvadītajā ceturtdienā Cēsu centrā uzmanīgākie autobraucēji pamanīja ko nedaudz mainītustāvēšanas atļaujas zīmēs, un piektdien arī Cēsu novada pašvaldības mājaslapā parādījies paziņojums par jauno kārtību – pilsētas centrā noteiktos ielu posmos, kas vijas ap Vienības laukumu un Vidzemes koncertzāli, ir pagarināts kritiskais laiks, kad šoferiem jāpieskata sava auto stāvēšanas ilgums. Ja līdz šim Vaļņu, Raunas, Izstādes […]

Img 20251110 134519

T/c VALLETA Valmierā aicina uz ATLAIŽU BRĪVDIENĀM

13:28
11.11.2025
30

Atsvaidzināt rudens garderobi, iegādāties nepieciešamās lietas ziemai, sākt gādāt Ziemassvētku dāvanas, turklāt, iepērkoties ietaupīt un varbūt pat laimēt. Šādu iespēju 15. un 16. novembrī atkal piedāvās Latvijā lielākais tirdzniecības centrs ārpus Rīgas – VALLETA, aicinot reģiona iedzīvotājus apmeklēt ATLAIŽU BRĪVDIENAS. Divas dienas – sestdien un svētdien – rudens un ziemas kolekciju apavus būs iespējams iegādāties […]

Valleta Fasade 08 10 2025 001

Platforma STARS papildināta ar teju 40 izglītības programmām digitālo prasmju apguvei

11:19
11.11.2025
53

Prasmju pārvaldības platformā STARS (www.stars.gov.lv) pieaugušajiem šobrīd pieejamas teju 40 izglītības programmas, kas palīdz apgūt darba tirgū pieprasītās digitālās prasmes. Mācībām pieejams finansiāls atbalsts, veicinot prasmju pilnveides iespēju pieejamību iedzīvotājiem visā Latvijā. Kā norāda Elīna Purmale-Baumane, VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore, lai mainītu pieaugušo mācīšanās kultūru, būtiski ir radīt apstākļus, kas sniedz iespējas mācīties ērti, […]

Publicitātes Foto Stars

Mirdzēs lāpas un skanēs zēnu kora balsis. Godinām brīvības cīnītājus

00:07
11.11.2025
79

Šovakar, 11.novembrī, godinot brīvības cīnītājus, Cēsu Lejas kapos pie pieminekļa kritušajiem Latvijas valsts neatkarības izcīnītājiem, kur pulcēsies lāpu gājiena dalībnieki, dziedās Cēsu 1.pamatskolas zēnu koris. Kora diriģente Ilze Grīn­felde teic, ka ideja par zēnu dalību piemiņas brīdī nākusi no Cēsu Kultūras centra, taču tā nav gluži pirmā reize, kad skolas puišu kolektīvs kuplina Lāčplēša dienas […]

Cesu 1pamatskoris Lacplesa (4)

Trīs amatierteātri pārstāvēs novadu skatē Limbažos

00:00
11.11.2025
154

Liepā, Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā astoņi novada amatierteātri skatē žūrijas vērtējumam spēlēja savas izrādes. Raiskuma amatierteātra “Punkts uz i” iestudējumu “Visi ceļi ved uz Pločiem” vērtētāji noskatījās iepriekš.  Izrādes skatījās un vērtēja žūrija -    Ausekļa Limbažu teātra režisore un vadītāja Inta Kalniņa, aktrise, “Teātra TT” producente    Anna Putniņa un režisors un aktieris Valdis Lūriņš.  […]

Vecp Tea

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

09:21
12.11.2025
24
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
60
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

08:17
08.11.2025
31
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
29
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
31

Tautas balss

Par maz informācijas

09:28
13.11.2025
17
1
Cēsniece J. raksta:

“Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” […]

Kam piederēs teritorija pie Raiskuma ezera

09:28
13.11.2025
19
Pārgaujas apvienības iedzīvotāja raksta:

“Gaidām, kad kāds pateiks, kas notiks ar pašvaldības zemi Raiskuma krastā. Vai to mainīs pret privātīpašumu pie Cēsu pilsētas stadiona? Ezermala gan bijusi nomā, bet nomnieks vienmēr ļāvis izmantot teritoriju ikvienam, tā bija apkaimes iedzīvotājiem pieeja ezeram, atpūtas vieta. Kāpēc cēsnieku intereses par vienu zemes pleķīti ir pirmajā vietā? Vai pilsētas stadionam ir kādi lieli […]

Medijam ir spēks

09:27
12.11.2025
16
Lasītājs raksta:

“Pērn un šī gada sākumā zvanīju “Druvai” par to, cik sliktā stāvoklī ir Liepas dzelz­ceļa pārbrauktuve. Šovasar beidzot to salaboja. Domāju, savs nopelns tajā ir arī avīzei. Paldies!” pauda lasītājs.

Lācis mūsdienās

09:23
12.11.2025
18
Seniors raksta:

“Klausos, kā speciālisti televīzijas radījumā saka, ka lāči ienākuši Latvijā un mums ar tiem turpmāk jāsadzīvo. Protams, lāči senāk dzīvojuši Latvijas teritorijā, bet tie pamazām izmedīti, jo bijuši bīstami ganāmpulkiem un arī cilvēkiem. Tagad cenšamies atjaunot plēsīgo dzīvnieku populāciju, bet, šķiet, neaizdomājamies, ka saimnieciskā darbība un cilvēku dzīves­veids simts gados pilnībā mainījies. Vide atšķiras no […]

Soliņu trūkums kā gadu desmitu tradīcija

08:20
10.11.2025
37
Cēsniece raksta:

“Gadiem runā, ka Cēsīs ir pārāk maz soliņu, bet pašvaldība izliekas nedzirdam. Man diezgan bieži ir jāiet uz klīniku, esmu krietnos gados, bet eju kājām, jo nav pārāk tālu. Tomēr atsēsties pa laikam vajag. Ejot pa Glūdas ielu, līdz Lenču ielai nav neviena soliņa. Pie jauniešu centra autobusu pieturas ir metāla sēdekļi, bet tie tomēr […]

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
10

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
15

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

06:47
23.10.2025
30

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998