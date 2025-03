“Klimata pārbaude” izturēta. Tā nebeidzas

Cēsu Izstāžu namā apskatāma Vidzemes Māksli­nieku dienu vizuālās mākslas izstāde “Klimata pārbaude”. Līdz ar to Cēsīs atgriezusies tradīcija, kas te aizsākās un gadu gaitā pabija vairākās Vidzemes pilsētās.



Cēsu muzeja direktore Ināra Bula atgādināja, ka cēsnieki nolēma rīkot konkursu, kas apzinātu Vidzemes māksliniekus, rosinātu piedalīties un veicinātu darbos atklāt savu redzējumu par aktuālo tēmu. Izstādes kuratore, Mg. art. Māra Lāss uzsvēra: ““Klimata pārbaude” reizē ir arī pieeja, jo pētījām, pārbaudījām procesus, kā mākslinieki iekļaujas plašākā kultūras mantojuma ekosistēmā. Tēma aicināja pārdomāt par klimatu plašākā nozīmē. Arī par to, kā māksla var kalpot, veidojot izpratni par aktuāliem jautājumiem.”



Konkursam tika saņemti 73 pieteikumi. Bijusī Izstāžu nama vadītāja Ilze Zicāne-Dreimane atzina, ka daļai tas šķitis daudz, citiem maz. “Ja pirms konkursa varbūt kāds domāja, ka Vidzemes mākslinieki ir saliedēta grupa, kas pārstāv vienotu viedokli, ka viņi ir līdzīgi domājoši, tie ir maldi. Viņi ir ļoti, ļoti dažādi,” stāstīja I.Zicāne-Dreimane un pauda gandarījumu, ka izstāde ir tikai ieskats Vidzemes mākslinieku radošajās darbnīcās un domās.

Konkursa dalībnieku vidū 28 mākslinieki bija no Cēsu novada, no Madonas – deviņi, no pārējiem mazāk, bet vidzemnieku pulkā šoreiz nav mākslinieku no Limbažu un Varakļānu novada.



“Izstāde raksturo mūsdienu laikmeta parādības, mākslinieka prāta asumu tēmas interpretācijā. Konkursa pieteikumi bija ļoti daudzpusīgi,” uzsvēra M.Lāss. Konkursa darbus, kas bija iesniegti anonīmi, vērtēja žūrija: Rotko muzeja vadītājs Māris Čačka, mākslas zinātniece un kritiķe Santa Hirša, Latvijas Mākslas akadēmijas docents Raimonds Kalējs, Cēsu muzeja direktore, mākslas zinātniece Ināra Bula. Izstādei tika izraudzīti 20 mākslas darbi dažādās tehnikās un vēl deviņi, kuros apraksts un atspoguļojums vistrāpīgāk, dziļāk atklāj tēmu, raisot plašāku diskusiju.



Vidzemes Mākslinieku dienu vizuālās mākslas konkursā “Klimata pārbaude” 1. līdz 3. vietas piešķīra māksliniekiem Patrīcijai Brektei-Pannetjē, Artim Nīmanim un Leldei Kalmītei. Viņi saņēma naudas balvas, kā arī iespēju iekļaut savu mākslas darbu muzeja pamatkrājumā, bet Patrīcija rīkot personālizstādi Cēsu muzejā.



“Jūtos saviļņojoši. Tas ir labi un interesanti, ka mākslinieki pievēršas vienai aktuālai tēmai, meklē jautājumus un atbildes. Man patīk, kā izstāde iekārtota, tā elpo,” “Druvai” sacīja Patrīcija un pastāstīja par savu gleznu: “Diena un nakts nostājas līdzsvarā. Mēs katrs taču meklējam līdzsvaru. Kad esmu pārgurusi un gribu gleznot, esmu atradusi hobiju – supošanu. Zemais horizonts, sēžot un airējot vai guļot uz dēļa, kad Gaujas straume nes, redzams Visuma plašums, un esmu tikai mazs punktiņš tajā. Bet mazais punktiņš var ļoti daudz paveikt. Bobsleja trases 16 virāžas ir simbols ne tikai ziemai, arī ātrumam, kad zūd līdzsvars un izkrīti no trases. Zivju zvaigznājs debesīs, un lejā Gauja. Zvaigžņu jums – tas ir dziļums un tālums, perspektīva, kurp tiekties. Reizē jāsaprot, ka cilvēkiem jābūt kopā, tad var izdarīt daudz, jo katrs esam mazs zobratiņš.” Savukārt A.Nīmanis atgādināja, ka klimata pārmaiņas ir mums apkārt, no tām nevar izvairīties. “Avīzē izlasīju par konkursu, kāpēc gan nepiedalīties. Uzvara jau ir tā, ka darbs redzams izstādē, bet balva ir patiess pārsteigums,” bilda mākslinieks.



Izstādi iekārtoja scenogrāfs Artūrs Arnis. Viņš atzina, ka darbs bijis sarežģīts un interesants, lai katram mākslas darbam atrastu īsto vietu, lai tie cits citu papildinātu un veidotu kopīgu stāstu.

Pētera Rozenberga Cēsu Mākslas skolas direktore Emma Rasa pauda gandarījumu, ka izstādē redzami arī skolas pedagogu darbi. Tas apliecinājums viņu profesionalitātei, kuru nodod saviem audzēkņiem. Izstādei žūrija izraudzījusies Zigmunda Viļņa, Ērikas Mālderes, Aigara Lenkeviča un Patrīcijas Brektes – Pannetjē darbus, bet Artis Nīmanis savulaik absolvējis Cēsu Mākslas skolu.



Izstāde it kā aptur laiku, fiksē šo brīdi, kurā katram savs redzējums, izpratne par klimata pārmaiņām. Katru apmeklētāju uzrunās cits aktualitātes atainojums, mākslinieka miers vai satraukums, ieraudzītā šodiena vai iedomātā nākotne. Izstādes skatītājiem ir iespēja balsot par to mākslas darbu, kas uzrunājis, iepaticies. Autors, par kura darbu būs atdots visvairāk balsu, iegūs naudas balvu 200 eiro.



Nākamā Vidzemes Mākslinieku dienu izstāde būs pēc trim gadiem. M.Lāss tās rīkotājiem ieteica tradīciju veidot tādu, kas var pielāgoties, pārstāvot mākslinieku intereses un veido jaunus sadarbības tīklus. Viņa arī atgādināja, ka iepriekš Vidzemes Mākslinieku dienas no Cēsīm aizgāja tieši tāpēc, ka projekts nebija mērķtiecīgs ilgākam laikam. “Jādomā par kataloga, datu bāzes izveidi, jo nezinām, kādi mākslinieki ir Vidzemē. Viņi jāsaved kopā,” sacīja izstādes “Klimata pārbaude” kuratore.