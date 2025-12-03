PIESLĒGTIES
Kino CĒSIS piedalās Eiropas kino naktī un aicina uz filmas “Buenosairesas meitenes” bezmaksas seansu

Druva
12:06
03.12.2025
12
Image265 3

Kino CĒSIS, kas darbojas Koncertzālē “Cēsis”, līdz ar vairāk nekā 90 kinoteātriem visā Eiropā svinēs Eiropas kino nakti, 4. decembrī aicinot uz filmas “Buenosairesas meitenes” bezmaksas seansu un sarunu pēc filmas “Māksla kā terapija”.

Eiropas kino nakti organizē starptautiskais kinoteātru tīkls “Europa Cinemas” un “Creative Europe MEDIA” – Eiropas Komisijas programma, kas atbalsta Eiropas audiovizuālo darbu attīstību un izplatību. 2025. gada Eiropas kinonakts turpina veidot tiltus, izmantojot kopīgus stāstus, ar īpašu Latīņamerikas un Karību jūras reģiona izdevumu un šajā  Eiropas Kino nakts pasākumā demonstrēs kopražojumus, kas apvieno Eiropas un Latīņamerikas balsis, izceļot filmas, kas tapušas šādā starptautiskā sadarbībā.

Kino CĒSIS, piedaloties šajā iniciatīvā, 4. decembrī pl.18:30 aicina uz argentīniešu režisores Lolas Ariasas dokumentālās filmas, mūzikla “Buenosairesas meitenes” bezmaksas kino seansu, ko papildinās saruna par diviem pieredzes stāstiem saistībā ar mākslu kā terapiju:

  • Projekts “Bez viņiem”. Stāsts par Cēsu kolonijas jauniešiem. Alberto di Gennaro.
  • Tango dejas terapija. Deju un kustību terapeiti Liene Lāce un Mārtiņš Etkins un dejas priekšnesums.
    Vakaru noslēgsim ar tango dejas priekšnesumu.

Filma “Buenosairesas meitenes” ir argentīniešu režisores Lolas Ariasa rekonstruktīva dokumentālā filma, kas ietver mūzikla elementus. Režisore pārkāpj žanru robežas un ataino kolorīto dzīvi sieviešu cietumā – ne tikai piedzīvoto vardarbību un bailes, bet arī mīlestību, kopību un gūto prieku. Režisorei ideja par filmu radās, vadot semināru Argentīnas sieviešu cietumā. Ideja pārauga sociālā projektā un drīz vien nonāca uz ekrāna – “Buenosairesas meiteņu” varones ar izrādi Los días afuera apceļo pasauli.

Iedvesmojoties no filmas stāsta, pēc seansa saruna par līdzīgiem mākslas terapijas stāstiem Latvijā.

Pasākums ir bez maksas, bet interesentiem iepriekš obligāti ir jāizņem bezmaksas ieejas kartes koncertzāles “Cēsis” kasē vai internetā www.bilesuparadize.lv.

Pasākumu atbalsta Europa Cinemas.

577058288 1154655690136796 4955096819611281595 N

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
24
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
20
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ieraudzīt un novērst vardarbību

09:48
01.12.2025
16
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

10:22
26.11.2025
33
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
40

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
25
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
37
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
29
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
32
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
27
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

Citi

11:54
12.11.2025
21

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
27

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054