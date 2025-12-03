Kino CĒSIS piedalās Eiropas kino naktī un aicina uz filmas “Buenosairesas meitenes” bezmaksas seansu

Kino CĒSIS, kas darbojas Koncertzālē “Cēsis”, līdz ar vairāk nekā 90 kinoteātriem visā Eiropā svinēs Eiropas kino nakti, 4. decembrī aicinot uz filmas “Buenosairesas meitenes” bezmaksas seansu un sarunu pēc filmas “Māksla kā terapija”.
Eiropas kino nakti organizē starptautiskais kinoteātru tīkls “Europa Cinemas” un “Creative Europe MEDIA” – Eiropas Komisijas programma, kas atbalsta Eiropas audiovizuālo darbu attīstību un izplatību. 2025. gada Eiropas kinonakts turpina veidot tiltus, izmantojot kopīgus stāstus, ar īpašu Latīņamerikas un Karību jūras reģiona izdevumu un šajā Eiropas Kino nakts pasākumā demonstrēs kopražojumus, kas apvieno Eiropas un Latīņamerikas balsis, izceļot filmas, kas tapušas šādā starptautiskā sadarbībā.
Kino CĒSIS, piedaloties šajā iniciatīvā, 4. decembrī pl.18:30 aicina uz argentīniešu režisores Lolas Ariasas dokumentālās filmas, mūzikla “Buenosairesas meitenes” bezmaksas kino seansu, ko papildinās saruna par diviem pieredzes stāstiem saistībā ar mākslu kā terapiju:
- Projekts “Bez viņiem”. Stāsts par Cēsu kolonijas jauniešiem. Alberto di Gennaro.
- Tango dejas terapija. Deju un kustību terapeiti Liene Lāce un Mārtiņš Etkins un dejas priekšnesums.
Vakaru noslēgsim ar tango dejas priekšnesumu.
Filma “Buenosairesas meitenes” ir argentīniešu režisores Lolas Ariasa rekonstruktīva dokumentālā filma, kas ietver mūzikla elementus. Režisore pārkāpj žanru robežas un ataino kolorīto dzīvi sieviešu cietumā – ne tikai piedzīvoto vardarbību un bailes, bet arī mīlestību, kopību un gūto prieku. Režisorei ideja par filmu radās, vadot semināru Argentīnas sieviešu cietumā. Ideja pārauga sociālā projektā un drīz vien nonāca uz ekrāna – “Buenosairesas meiteņu” varones ar izrādi Los días afuera apceļo pasauli.
Iedvesmojoties no filmas stāsta, pēc seansa saruna par līdzīgiem mākslas terapijas stāstiem Latvijā.
Pasākums ir bez maksas, bet interesentiem iepriekš obligāti ir jāizņem bezmaksas ieejas kartes koncertzāles “Cēsis” kasē vai internetā www.bilesuparadize.lv.
Pasākumu atbalsta Europa Cinemas.
