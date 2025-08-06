PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 7. augusts
Vārda dienas: Alfrēds, Madars, Fredis
Kapsētā atjauno metāla krustus

Sarmīte Feldmane
00:00
07.08.2025
10
Krusti3

Kā labāk darīt? To apspriež vēsturnieks Gundars Kalniņš, meistars no Igaunijas Meelis Merila, cēsniece Ieva Ziediņa un biedrības “Cēsu mantojums” vadītājs Jānis Tolpežņikovs. FOTO: Sarmīte Feldmane

Divas dienas vēsturiskajā Cēsu pilsētas kapsētā Rīgas ielā valdīja rosība. Dažādu paaudžu interesenti darbojās ap kapsētas metāla krustiem, un svētdienas pievakarē bija redzams paveiktais. Daudzi krusti bija ne tikai notīrīti, arī nokrāsoti melni.

“Kopā mācījāmies un darījām,” saka cēsniece Ieva Ziediņa. Viņa bija viena no biedrības “Cēsu mantojums” rīkotās meistardarbnīcas apmeklētājām.

“Gandrīz katrā Latvijas vēsturiskajā kapsētā līdz mūsdienām saglabājušies 19. gadsimtā izgatavoti metāla krusti un citi dzelzs vai čuguna izstrādājumi. Diemžēl nereti tie ir sliktā vai pat kritiskā stāvoklī. Tie ir mūsu materiālās kultūras liecības, ko esam saņēmuši no priekšgājējiem, un mums tās jāsaglabā nākamajām paaudzēm,” saka biedrības vadītājs Jānis Tolpežņikovs un pastāsta, ka biedrība regulāri rīko meistardarbnīcas interesentiem, kuri vēlas iemācīties atjaunot un saglabāt vēsturiskas vērtības. Bijušas meistardarbnīcas koka logu, dolomīta mūra restaurācijā, tagad kārta brīvdabā eksponētu metāla izstrādājumu atjaunošanai.

“Meistardarbnīcām ir divi mērķi:    iemācīties darīt un dot labumu sabiedrībai,” saka J.Tolpežniekovs un uzsver, ka Cēsu pilsētas kapsētas revolarizācija, ko veic domubiedru kopa vēsturnieka Gundara Kalniņa vadībā, ir atbalstāma iniciatīva. Redzams, cik daudz var izdarīt, strādājot secīgi – sākot ar izpēti, sakopšanu, tad ķeroties klāt materiālā mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai.

Meistardarbnīcu vadīja    Vīlandes Kultūras akadēmijas pasniedzējs, restaurators Meelis Merila. Viņš vispirms izstāstīja darbu secīgu kārtību, parādot, kas un kā paveicams. Lietie čuguna krusti maksimāli saudzīgi tika notīrīti ar birstēm, tos atbrīvojot no gadu desmitos saaugušām sūnām un ķērpjiem.    Tad uz virsmas uzklāts rūsas pārveidotājs, kas izveido arī aizsargslāni. Pēc dienas var krāsot ar melnu metāla krāsu.

Cēsu pilsētas kapsētas saglabāšanas revalorizācijas projekta iniciators un vadītājs Gundars Kalniņš ar gandarījumu pastāsta, ka meistardarbnīcu vada zinošs meistars, bet dalībnieku vidū ir dažādu profesiju, paaudžu interesenti. “Ir cilvēki, kuriem profesionāla interese, kuri kaut ko darījuši vai dara un grib pārliecināties, vai pareizi, varbūt uzzināt kādu meistara noslēpumu. Ir cilvēki, kuri vēlas sakārtot dzimtas kapu vietas un arī atjaunot metāla krustus. Starp meistardarbnīcas apmeklētājiem arī tādi, kuri vēlas iegūt zināšanas un ar savu darbu palīdzēt sakopt Cēsu pilsētas kapsētas,” pastāsta G.Kalniņš un piebilst, ka darbu gaitā notiek diskusijas, viedokļu apmaiņa.

Cēsniece Ieva Ziediņa    nodarbojas ar dzimtas pētniecību.    “Līdz septītajai paaudzei mani senči      nākuši    no 30 kilometru apkaimes ap Cēsīm, ne no pašas pilsētas. Cēsis ir vidū, te tagad dzīvoju. Biju interesents, kurš apmeklēja lekcijas par materiālo vērtību atjaunošanu, bet gribas pašai darīt.    Sākumā kapsētā lasīju žagarus, tad paņēmu rokās birsti. Tagad jau krāsoju,” pastāsta cēsniece un rāda kladi, kurā pierakstīts, kas un kā jādara, atjaunojot metāla krustus. Dzimtas kapos tādi ir saglabājušies, zināšanas un praktiskas iemaņas apgūtas, varēs darīt. I. Ziediņa uzsver, ka te kopā ar vecākiem ir bērni, kuri līdzdarbojas, daudz jautā, interesējas. Ir ļoti būtiski, kā bērni gūst izpratni par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

“Mēs maz runājam un stāstām jaunajai paaudzei par savām saknēm. Šajā kapsētā apglabāti tie, kuri lielā mērā veidoja Cē­sis, to nedrīkstam aizmirst. Te atklājas dzimtu stāsti, kurus nedrīkstam pazaudēt,” pārdomās dalās I.Ziediņa un pastāsta, ka kapsētā ienācis kāds vāciešu pāris un interesējušies par savu tuvinieku atdusas vietu, kāda cēsniece ienākusi un stāstījusi, ka atminas draudzenes radu kapu vietu.
Meelis Merila atklāj, ka tādu kapsētu līdz šim nav redzējis. Igaunijā ir dažas pamestas mazas kapsētas laukos, bet ne izdemolētas. “Tas apbrīnojami, kas šajā kapsētā paveikts un ka tai paveicies, jo ir cilvēki, kuri gatavi darīt, lai tā nepazūd,” saka M.Merila un pastāsta, ka labprāt nodod savas zināšanas, lai cilvēki tās izmanto kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.    Igau­nijā, lai atjaunotu šādus krustus, gadu jāmācās kursos, jāiegūst licence. “Ar kādu aizrautību visi strādā, tas ir apbrīnojami. Ja dara, nav jau nekā sarežģīta,” teic meistars.

Meistardarbnīcā interesenti strādāja luterāņu nodalījuma senākajā daļā gar Rīgas ielu. “Ne vien ieguvām teorētiskas zināšanas metāla pieminekļu konservācijā, bet arī katrs piedalījāmies kapsētas pieminekļu atjaunošanā. Divu dienu laikā kopīgiem spēkiem no rūsas izdevās attīrīt un no turpmākiem korozijas bojājumiem pasargāt 12 pieminekļus vai to fragmentus,” pēc divām darba dienām gandarīts saka G.Kalniņš un uzreiz piebilst, ka vēl jāatjauno metāla krusti, sētiņas, ķēžu turētājgali gan luterāņu, gan pareizticīgo nodalījumā.

Saistītie raksti

Mākslinieku darbos šodiena izaicina vakardienu

00:00
06.08.2025
92
4

Ikgadējā biedrības “artCēsis” plenērā  šonedēļ Cēsīs strādā 12 profesionāli mākslinieki. “Šovasar mākslinieki iepazīst Cēsu muzeju. Simtgadē gribam paši to iepazīt un veidot di­alogu starp laikmetiem,” stāsta biedrības vadītāja Inese Ciekure. Mākslinieki vispirms apmeklēja muzeju. Vēsturnieks Tālis Pumpuriņš izvadāja ekskursijā un atklāja dažādus zināmus un ne tik dzirdētus faktus par pili, muzeja krājumu un ekspozīcijās redzamo. […]

Art

Notiek NBS Instruktoru skolas komandiera maiņa

00:00
05.08.2025
82
2

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Instruktoru skolas komandiera amatā stājies pulkvežleitnants Egils Dēvits, nomainot līdzšinējo komandieri majoru Mārtiņu Bērziņu. Svinīgajā ceremonijā 31. jūlijā pirmais klātesošos uzrunāja Mācību vadības pavēlniecības komandieris un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors Māris Utināns. Viņš uzsvēra Mārtiņa Bērziņa nozīmīgo ieguldījumu, četrus gadus esot In­struktoru skolas komandiera amatā, minot, ka “Instruktoru skola kopš […]

Foto. Dodot Pavëli. Jaunais Nbs Instruktoru Skolas Komandieris PulkveÏleitnants Egils Dëvits, Priekiplânâ, Un Bijuiais Komandieris Majors Mârtiýi Bërziýi.

Pirmoreiz atvērts Ziemeļu tornis un lapidārijs

00:00
04.08.2025
90

Cēsu pils kompleksā tagad apskatāms vēl viens vēsturisks objekts. Ziemeļu tornis pirmo reizi ir atvērts apmeklētājiem. Tas ir tornis, kuru, ja arī nebijuši pilsdrupās, labi pazīst ikviens Pils parka apmeklētājs, jo tas ir fonā brīvdabas estrādei. “Pirms 90 gadiem izdotā tūristu ceļvedī varam lasīt, ka “Ziemeļu tornis ir viena no Cēsu pils vecākām būvēm, kas […]

Ztorn

Noķert mirkli skaistā

00:00
03.08.2025
61

Ieriķu kultūrtelpā bija apskatāma fotomākslinieces Elīnas Andersones pirmā    personālizstāde “Dabas kalendārs sievietē”. Klasisko tēmu – sievietes skaistumu, iekšējo spēku – viņa atklāj dabas un gaismas spēlē. Kā atzīst modeles, Elīna prot radīt gaisotni, kurā negribot un nedomājot cilvēks atveras, kļūst patiess un ir harmonijā ar to, kas apkārt. Tā ir vizuāla meditācija par to, […]

Ieriku Biblioteka

Latvijas Pasts aicina izmantot pakomātos integrētās vēstuļu kastītes

13:15
02.08.2025
29
1

Cēsu novadā demontēs tradicionālās vēstuļu kastītes Cēsīs, Stacijas laukumā; Liepā, Rūpnīcas ielā 3; Stalbē “Līčos”; Jāņmuižā Ozolu gatvē 3, ziņo “Latvijas Pasts”. Pirms demontāžas pie pasta kastītēm izvietosinformatīvus paziņojumus. Korespondenci, tāpat kā līdz šim, varēs nosūtīt, izmantojot tradicionālās vēstuļu kastītes: Zaubē “Ancīšos”; Jaunpiebalgā Gaujas ielā 4; Augšlīgatnē “Pasta ēkā”; Priekuļos Dārza ielā 6; Vec­piebalgā “Norkalnos […]

Pasts

Gudrs prot arī lustēties. Un tā paaudzēs

00:00
02.08.2025
77

Vecpiebalgas svētkiem šovasar bija dots nosaukums “Prāts un luste”, tā savienojot cilvēka dzīvē būtiskāko, jo, ja priecīgs un gudrs prāts, daudz var sasniegt. Nedēļas nogale, kā jau Vecpiebalgā, sākās ar kultūrvēsturisko konferenci “Piebalgas prāts”. Tika meklēta un rasta atbilde, ka tā pamats visos laikos ir skolotājs. “Andžam Rātminderam šogad 220. Viņš izskolojis lielu daļu vecpiebaldzēnu, […]

Prats

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
10
Anna Kola
Anna Kola

Mammas loma. Kur paliek atpūta?

13:05
03.08.2025
37
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Kalendārs ar dienām bagāts

13:04
02.08.2025
28
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Īsāks alkohola tirdzniecības laiks. Vai tas uzlabos situāciju?

17:23
31.07.2025
51
1
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Brīdinājumu vētrā

17:24
30.07.2025
36

Tautas balss

Atkal par stāvlaukumiem

20:44
06.08.2025
13
Lasītāja R. raksta:

“Uz Cēsīm aicinām viesus, gaidām gan koncertu klausītājus, gan atpūtniekus. Taču nepadomājam, ka viņiem jānodrošina ērta vieta, kur atstāt auto un tā, lai vietu pietiek ar pašu cilvēkiem. Vai tad, kad lielāki koncerti, nevajadzētu stāvvietas atļaut arī ielās, kurās ikdienā auto novietot nedrīkst,” rosināja lasītāja R.

Svētki pilsētai vai pilsētniekiem

17:26
29.07.2025
55
Lasītāja M. raksta:

“Neiziet no prāta Cēsu pilsētas svētki. Bija daudz pasākumu, krāšņu koncertu, apmeklētāju pūļi. Bet vai tie bija svētki cēsniekiem? Kas bija tieši tas, kas domāts pilsētas iedzīvotājiem? Protams, svētki var būt kā atbalsts uzņēmējiem, lai atvestu uz Cēsīm un apkārtni cilvēkus, kas maksā par naktsmītnēm, ēdināšanu, citiem pakalpojumiem, svētki ir arī kā mārketinga pasākums pilsētai, […]

Visticamāk, viltus aptauja

16:23
25.07.2025
43
Cēsniece raksta:

“Gribu brīdināt vienaudžus, seniorus, ka jābūt piesardzīgiem, ja kāds zvana un uzdodas par sociālo aptauju veicējiem. Tas notika šonedēļ. Zvanīja telefons, vīrs atbildēja, saruna ievilkās, es nepievērsu uzmanību, domāju, zvana bērni. Bet pēc laiciņa vīrs aicināja mani, sakot, ka es varēšu labāk atbildēt. Zvanītāja, sieviete, lauzītā latviešu valodā teica, ka esot antropoloģe no sociāla centra. […]

Mūžizglītība svarīga

16:23
25.07.2025
29
Cēsniece Iveta raksta:

“Mans šīsvasaras pārsteigums Cēsīs – vides izglītības konceptvieta ”Šūna”. Tik daudz interesantu, gudru un izglītojošu sarunu! Arī praktisku nodarbību! Kad vien mani, kas ieinteresēja, gāju uz konceptvietu Rožu laukumā. Cēsīs tādas vietas vienmēr ir pietrūcis un pietrūks turpmāk. Vietas, kur var uzklausīt zinošus speciālistus, uzdot jautājumus, izteikt viedokli, arī satikt tos, kuriem svarīgas tās pašas […]

Izskalotās bedres aizlāpa operatīvi

05:52
23.07.2025
25
Raunas iedzīvotāja raksta:

“Paldies ceļiniekiem, kas pagājušās nedēļas sākumā ātri un kārtīgi salaboja ceļa Rauna-Cimzas- Mārsnēni izskalojumus. Iepriekšējās dienās stipri lija, piektdien, 11.jūlijā, bija tādi izskalojumi, ka gandrīz bija bīstami braukt. Un jau tajā pašā dienā pie lielākajām bedrēm tika izliktas brīdinājuma zīmes, pirmdien, 12.jūlijā, ceļu labotāji bija klāt un sāka darbu, otrdien ceļš jau bija kārtībā. Nezinu […]

