Trešdiena, 27. augusts
Vārda dienas: Žanis, Jorens, Alens
Kad Lielstraupes pili apskauj mūzika

Sarmīte Feldmane
06:46
27.08.2025
10
1
Lielstr.svetki

Mūzika skan un atskan. Lielstraupes pilij piestāv senā mūzika. FOTO: Sarmīte Feldmane

Lielstraupes svētkos ir jābauda noskaņa. Nesteidzīga, klusināta un mūzikas piepildīta.

Lai arī laikapstākļi nebija tie patīkamākie, to, kuri vēlējās apskatīt pili un pabūt svētkos, netrūka. Kā vērtē Cēsu novada pašvaldības tūrisma speciāliste Rudīte Vasile, apmeklētāju bijis optimālais daudzums, bet vairāk nekā pērn. “Ir jārēķinās, cik varam uzņemt, lai ikviens justos ērti. Pils gaiteņi ir šauri, pils laukums- neliels, baznīcā ir 300 vietu, autostāvvietas nav plašas,” saka R.Vasile un uzsver- tie, kuri atbrauc uz svētkiem, novērtē tajos izraudzīto    Kristiānas un Pētera Vaickovsku mūziku, kuru atskaņo profesionāļi.

Piestājot, piesēžot un pastaigājoties varēja klausīties    mūziku, brīžam uzspīdot saulei,    vecā    Lielstraupes pils parādījās savā majestātiskumā. Cauri gadsimtiem tā bijusi Straupes simbols un cauri gadsimtiem svētkos izveda mūzika. Biedrība “Musica Huma­na Latvia” ik gadu uz Lielstraupes pili atved kādu jaunu programmu.

“Tas ir interesanti, negribas braukt prom. Atbraucām apskatīt pili un paklausīties torņu mūziku, bet esam te jau vairākas stundas. Nevar taču doties prom, ja dzied Inga Šļubovska-Kancēviča, pusdienot, kad skan džezs, tagad gaidām    igauņu ansambli. Tik piepildītos svētkos sen neesmu bijis,” ”Druvai” iespaidos dalījās Rihards Romanis no Rīgas, bet Jānis no Cēsīm uzsvēra, ka paticis, kā svētku rīkotāji pratuši iedzīvoties vecos laikos un radīt gaisotni. Cūkas stilbs pusdienās    patiesi bijis ne tikai garšīgs, arī liels, bet draudzenei Keitijai pie sirds gājušas kūkas.       

Šī jau ir trešā nedēļa, kopš pilī strādā    Eiropas    mantojuma organizācijas    brīvprātīgo komanda. Topošie un praktizējošie restauratori, mākslas vēsturnieki, arhitekti pēta kultūras mantojuma vērtību Lielstraupes pilī, kā arī atsedz Lielās zāles griestu krāsu slāņus. Šovasar te strādā pārstāvji no Serbijas, Ēģiptes, Itālijas, Japānas, Īrijas, Rumānijas, Vā­cijas, Spānijas, Apvienotās karalistes, Dienvidāfrikas, Lietuvas, Ķīnas. Šī ir viena no 28 brīvprātīgo komandām, kas Eiropā sadarbojas mantojuma saglabāšanā.

Programmas vadītājs Berts Ludvigs no Vācijas pastāsta, ka pirmajā gadā brīvprātīgie uzmērīja un dokumentēja visu pili – logus, durvis, griestus, krāsnis, grīdas, arī nofotografēja. Lielstrau­pes pils saimniekiem tika nodots1200 lappušu biezs pētījums.    Pirms restaurācijas šim dokumentam būs liela vērtība.

Pērn brīvprātīgie sāka Lielās zāles griestu attīrīšanu, šovasar darbs tiek turpināts. Pa centimetram vien viens pēc otra tiek noņemti krāsu slāņi un reizē arī pētīts, kā    tie izmainījuši griestu struktūru. Pamazām veidojas kopējā aina, kādi tie bijuši pils vissenākajos laikos.

“Restaurācijā neko nedrīkst pazaudēt,” atgādina Berts Lud­vigs un apsola, ka nākamvasar jau cita komanda atkal strādās Lielstraupes pilī.   

Ne tikai svētkos ceļš ved uz Straupi. R.Vasile pastāsta, ka ir tādi, kuri ienāk pilī un uzreiz dodas prom, pasakot, ka negrib redzēt neko apdrupušu un vēl vietu, kur bijusi narkoloģiskā slimnīca. Un tad ir otri, tie, kuri kļūst par pils draugiem, kurus tā radoši uzrunā, aicina atgriezties vēl un vēl.

    Saistītie raksti

    Satiksimies Cēsu tirgū!

    00:00
    27.08.2025
    28

    Šovakar, 22.08., ne viena vien ceļš pievakarē vedīs Cēsīs uz Vakara tirgu, bet rīt vecajā tirgus laukumā notiks jau 4.Bagāžnieku tirgus. Nedēļas nogalēs tirgū valda rosība. No dārziem tiek savesti tikko novākti dārzeņi, ogas, no krāsns izņemtie kūpinājumi, dažādi gardumi. Amatnieki piedāvā savus darbus. Tirgū norit tirgus dzīve. No otrdienas līdz ceturt­dienai dzīvība rāmāka. Vakara […]

    Tirgussssssss1

    Skolas pārbūve sakrīt ar mācību laiku. Kā saplānot stundas?

    00:00
    26.08.2025
    304
    2

    Pašvaldība norāda – Cēsu Pilsētas vidusskolas divi korpusi būs izremontēti uz Ziemassvētkiem, skolēni varēs atgriezties atjaunotajās telpās. Un mācību stundas remonta laikā organizēs tā, lai visi skolēni var pagūt gan uz mūzikas vai sporta skolu, vai citu interešu izglītības nodarbību. Cēsu Pilsētas vidusskolas audzēkņu vecākus satrauc ziņa, ka jaunā mācību gada pirmajā pusgadā skolas pārbūves […]

    133395 800x0 Dsc 0746

    Pedagogi gatavi jaunajam mācību gadam

    00:00
    25.08.2025
    113
    3

    Ar akcentu uz sava īpašā Cēsu novada izglītības jomas zīmola atrašanu, ikvienam līdzdarbojoties, 2.pamatskolā norisinājās novada pedagogu konferenc. Tajā pulcējās skolotāji, izglītības speciālisti un pašvaldības pārstāvji. “Katru gadu pedagogu konference ir veltīta kādai tēmai vai ievirzei, un šogad tas ir Cēsu izglītības zīmols,” uzrunājot konferences dalībniekus, dienas vadmotīvu atklāja novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Uzsverot […]

    Ped Konf

    Teātris Cēsīs rok dziļāk

    00:00
    24.08.2025
    76
    1

    Svētdiena, 17. augusts, Cēsīs tika izdzīvota teatrālās noskaņās. Te norisinājās pasākums “Cēsis. Teātris. Roc dziļāk!” – pirmais pagalmu un parku izrāžu festivāls Cēsīs. 13 brīvdabas izrādes vienas dienas laikā norisinājās piecās dažādās pilsētas vietās: Bērzainē pie pamatskolas, Gaujas ielas kvartālā (pie Zeklera muižas), Ruckas muižas pagalmā, “H.E. Vanadziņš Ziemeļu restorāna” un “FonoKlubs” pagalmos. Cēsīs pulcējās […]

    Rtu Teâtris 1

    Cēsnieki dzied “Burvju flautā”

    00:00
    23.08.2025
    114
    2

    Deviņi Cēsu 1.pamatskolas zēni piedalījās Siguldas opersvētku Volfganga Amadeja Mocarta operas oriģināliestudējumā    “Burvju flauta”. “Puikas malači. Tūlīt pēc Dziesmu svētkiem bija gatavi mācīties, mēģināt,” saka opermūzikas svētku rīkotājs Dainis Kalns un pastāsta, ka sadarbība ar Cēsu zēniem ir jau no 2014.gada, skolotājas Ilzes Grinfeldes vadībā skolēni piedalās jau ceturtajā Siguldas opersvētku iestudējumā. “Ar viņiem […]

    Opera

    Vārda dienā - ziedi, mūzika un paldies

    00:00
    22.08.2025
    45
    1

    Jau četrpadsmito vasaru Rauna svinēja vārdadienu. Kalendāros vārds parādījās 1938. gadā. Cik gan pagastu nosaukumu kaut reiz minēti kalendārā, ja Raunai tas gods, tad godam arī jāsvin-    ar mūziku, sirsnību un prieku. Pirms svētkiem jāsapoš māja, un ikviens bija aicināts dalīties ar sava dārza skaistākajiem ziediem, lai izrotātu Brīvības pieminekli. Katrs, kurš iebrauc Raunā, […]

    Rau Sv

    Domas un viedokļi

    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Viņa "uztaisīja" manu dienu

    18:10
    24.08.2025
    32
    1
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Pamests bērns ir mācība mums visiem

    18:10
    23.08.2025
    91
    Madara Sidorčenko
    Madara Sidorčenko

    Satraucošs brauciens

    13:56
    20.08.2025
    46
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Neļaut savējiem palikt neziņā

    16:47
    18.08.2025
    32
    1
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

    16:47
    16.08.2025
    50
    1

    Tautas balss

    Kapsēta vienmēr sakopta

    18:13
    23.08.2025
    23
    Dace raksta:

    “Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

    Vai cēsnieki aizmirsti

    18:12
    23.08.2025
    18
    2
    Anda raksta:

    “Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

    Bizness, kas priecē citus

    13:57
    21.08.2025
    22
    Alma raksta:

    “Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

    Lai neapšļakstītu gājējus

    13:57
    20.08.2025
    29
    Lasītājs raksta:

    “Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

    Vai jaunais asfalts bīstams

    16:49
    17.08.2025
    38
    1
    Autovadītājs raksta:

    “Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

