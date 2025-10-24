Kā parasti, oktobra pēdējā svētdienā pārejam uz ziemas laiku

Svētdien pulksteņa rādītāji būs jāpagriež vai jāiestata stundu atpakaļ. Tas, protams, attiecas uz pulksteņiem, kas nav savienoti ar internetu un kuriem rādījuma maiņa nenotiek automātiski.
Atbilstoši normatīvajiem aktiem Latvijā tāpat kā citās Eiropas Savienības valstīs no vasaras laika pāreja uz joslas laiku šogad notiek 26. oktobrī plkst. 4.00. Ierasti mēs pulksteņa rādītāju pagriešanu rudenī saucam par pāreju uz ziemas laiku, bet juridiski ir vasaras laiks un joslas laiks. Latvijas teritorijā lieto laiku atbilstoši otrajai laika joslai (Grīnvičas laiks plus divas stundas).
