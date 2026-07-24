Jūlijā vērojams tūristu pieplūdums

Cēsis vienmēr saistījušas tūristus. Arī šovasar nereti var sadzirdēt vācu, angļu, igauņu vai citu svešvalodu, kurā sarunājas atbraucēji, kas iepazīst pilsētu.
Arī tūrisma informācijas centrā atzīst, ka Cēsīs ierodas aizvien vairāk tūristu. “Protams, ne visi ienāk pie mums. Lielākoties informācijas centru apmeklē ārzemnieki, tipiskākais apmeklētājs ir vācu tūrists pāri pusmūžam. Viņus parasti interesē, ko pilsētā var darīt, Cēsu un apkārtnes pastaigu taku piedāvājums, pārgājienu maršruti, daļai arī — velomaršruti. Vislielākā interese nemainīgi ir par Cēsu viduslaiku pili. Bet ja tālāk cilvēki dodas uz Rīgu, tad pa ceļam izvēlas piestāt arī Līgatnē. Vēl, ja atbraucēji ceļo ar personīgo auto, dodas arī uz Rakšiem, Āraišiem, un mēs domājam, kā saistoši piedāvāt Piebalgas pusi, Piebalgas kultūrtelpu,” pastāstīja Cēsu novada pašvaldības Tūrisma nodaļas vadītāja Marta Vika un piebilst, ka pēc informācijas ienāk arī igauņi, lietuvieši, kāds tūrists no Latvijas.
Marta Vika novērojusi, ka vietējie ceļotāji jau paši visu izpētījuši, parasti viņiem ir specifiskāki jautājumi par jaunumiem, iespēju apskatīt vietas, kur vēl nav būts. Tagad daudzus interesē arī Rakšu vilcieniņš, pa kādu maršrutu tas kursē, ko ar to var apskatīt.
Cēsu muzeja apmeklētāju centra speciāliste Santa Bogdene vērtēja, ka ir daudz tūristu no Somijas, Igaunijas un Vācijas. Bieži ir arī viesi no ASV, Spānijas, Polijas. Savukārt vienu dienu bijis neierasti daudz nīderlandiešu, savukārt kādā nedēļās nogalē — lietuviešu: “Iespējams, tas sakrīt ar kādām viņu brīvdienām, ko izmanto ceļošanai. Tūristi brauc grupās, ko rīko ceļojumu aģentūras, gan pašu organizētās, tāpat bieži ir kompānijas, kas izvēlas braukt neatkarīgi no citiem, individuāli.”
Viena no Cēsu kafejnīcas “Kārumlāde” vadītājām Alla Odermane-Vadzinska atzina, ka tūristu ierašanās pārcēlusies uz vasaras otru pusi: “Ja savulaik viņu klātbūtni jutām jau maijā, tagad tiešām izteiktāks pieplūdums ir tikai jūlijā. Uz Līgo svētkiem ir vairāk atbraucēju, ja tas sakrīt ar labiem laikapstākļiem.” Kafejnīcā nereti ienāk tūristi no Vācijas, Igaunijas, arī no Portugāles, Itālijas, Francijas, Moldovas, Austrālijas, tāpat tuvējām kaimiņvalstīm — Lietuvas, Somijas, Zviedrijas. “Kafejnīcā viņi gan vēlas paēst brokastis vai pusdienas, gan vienkārši apēst kādu našķi, kaut ko kā gardu suvenīru aizvest mājās. Igauņi ļoti iecienījuši šokolādes salami — izskatās, kā gaļas salami, bet īstenībā ir šokolāde. Pērk miljonāra kūciņas, šokolādītes ar Cēsu uzrakstu,” par ārzemnieku izvēli dalījās Alla Odermane-Vadzinska.
“Druva” Rožu laukumā satika daudznacionālu tūristu grupu, kurā bija Austrālijas, Jaunzēlandes, Beļģijas un Amerikas iedzīvotāji. Viņi desmit dienu ekskursijā ceļo pa Baltijas valstīm. Grupas vadītāja no ceļojumu aģentūras “Intrepid Travel” Ance Zariņa pastāstīja: “Mēs organizējam mazo grupu ceļojumus, orientējoši desmit cilvēkiem, ar mērķi parādīt Baltijas valstu kultūru, vēsturi, to, kā dzīvo vietējie cilvēki, tāpēc arī grupas vadītāja esmu es, jo esmu no Latvijas. Tikko bijām Igaunijā ābolu fermā, kur ģimene gatavo ābolu sulu, Latvijā vēl brauksim uz Sabili garšot vīnus. Cēsis izvēlējāmies, jo pilsēta ir gan pa ceļam, kā arī te ir skaistā Cēsu viduslaiku pils, tāpat te varam stāstīt par Cēsu kaujām, Brīvības cīņām un arī parādīt mazpilsētu, kur dzīvo galvenokārt pamatnācija. Lai gan pilsētā būsim tikai pāris stundu, varam pagūt izdarīt diezgan daudz — dosimies gan uz baznīcu, gan pili, gan apskatīsim mazos veikaliņus.”
Britensija Šērere ir no Amerikas Savienotajām Valstīm, viņa “Druvai” pastāstīja, ka Baltijas valstīs ir pirmo reizi: “Vēlējos atbraukt uz Baltijas reģionu, jo esmu dzirdējusi daudz laba. Pirmie iespaidi ir brīnišķīgi, ir daudz vēstures un, klausoties par Brīvības cīņām, domāju, cik cilvēki bija drosmīgi. Tas ir ļoti iedvesmojoši. Tā kā tikko iebraucām Cēsīs, nav izdevies parunāties ar vietējiem, bet cilvēki šķiet ļoti jauki. Te ir arī garšīgs ēdiens, interesanta ir vietējā kultūra.” Britensijai ļoti patīk ceļot un viņa novērtē laikapstākļus, kad nav pārāk karsts: “Šajās dienās ir ļoti labi.”
Vērtējot tūristu plūsmu Cēsīs un novadā, pašvaldības Tūrisma nodaļas vadītāja Marta Vika secina, ka, iespējams, ir nostrādājusi tūrisma kampaņa, kas bija vērsta uz vācu tūristiem, jo šīs valsts iedzīvotāju pieplūdums tiešām ir jūtams. “Protams, vai tas tiešām skaitļos apstiprināsies, to redzēsim pēc sezonas beigām, kad apkoposim tūrisma informācijas centra datus, datus no tūrisma uzņēmējiem, kā arī būs statistikas dati par naktsmītnēm. Vēl noteikti varam strādāt pie vietējo tūristu piesaistes no Zemgales un Kurzemes. Bet, piemēram, no Siguldas Tūrisma informācijas centra esam saņēmuši ziņu, ka bukletus par Cēsīm un novadu izķer rekordlielā ātrumā un būs nepieciešami papildinājumi,” atklāja M. Vika.
Marta Vika pastāsta, ka Tūrisma informācijas centrs arī cenšas sekot, cik ilgi atbraucējs uzturēsies Cēsīs un novadā, apjautājas apmeklētājiem, vai ieradušies uz vienu vai vairākām dienām. “Jūtama tendence, ka tūristi uzkavējas mazliet ilgāk nekā pirms pāris gadiem. Ilgākais, ko, esot tūrisma informācijas centrā, esmu dzirdējusi — desmit dienas. Un tad ir jautājums, ko desmit dienām varam piedāvāt. Bet, protams, visizteiktākais tūristu pieplūdums ir nedēļas nogalēs — no piektdienas līdz svētdienai. Darba dienas ir klusākas. Tajā pašā laikā bija pirmdiena, kad centrā dienas laikā ienāca 150 cilvēki. Parasti labā vasaras dienā, kad ir silts un saulains, ir ap 100 cilvēkiem.”
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