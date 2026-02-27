PIESLĒGTIES
Piektdiena, 27. februāris
Vārda dienas: Līvija, Līva, Andra
Jaunums – “Druvas” raidieraksti

Andra Gaņģe
17:45, 27. Feb, 2026

“Druva” sāk jaunu piedāvājumu novadniekiem – raidierakstu ciklu “Cēsu novads. Runā”. Pirmais sižets portāla edruva.lv: sadaļā “Video” skatāms kopš šodienas, 27.02. Turpmāk ik mēneša nogalē raidierakstā atskatīsimies uz ko nozīmīgu vietējās sabiedrības vai visas valsts notikumos.

Pirmajā ierakstā žurnālisti vērtē, kādas atziņas guvuši, piedaloties Cēsu novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmēs. Vai iedzīvotāji ir iepriekš pietiekami informēti, lai saprastu sarežģītās plānojumu kartes un izmantoto terminoloģiju? Vai tie zemes un ēku īpašnieki, kuru dzīvē plānojums rada vismaz juridiskas pārmaiņas, saņem pietiekamu skaidrojumu, kas viņu dzīvē mainīsies vai nemainīsies un kāpēc šādas pārmaiņas vispār nepieciešamas? Tie ir jautājumi, par kuriem vērts padomāt gan vietvarai, gan pašiem novadniekiem.

Raidieraksts, protams, ir mūsu izmēģinājums pavisam jaunā, neapgūtā žanrā. Gaidīsim klausītāju atsauksmes un ierosinājumus, bet vēl vairāk viedokļus un ieteikumus par svarīgo novadā, par to, kas jāpilnveido, kā pietrūkst, un arī par to, kas izdevies teicami.

Pirmajā raidierakstā piedalās “Druvas” žurnālisti, bet plānots uz sarunām aicināt arī speciālistus, ekspertus un novadniekus, kas aktīvi iesaistās vietējā dzīvē.

