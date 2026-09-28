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Jaunieši ievingrina “balsi” Saeimas vēlēšanu procesā

Līga Salnite
03:00, 29. Sep, 2026

Ko un kā darīt. Lai orientētos vēlēšanu sarakstos un korekti visu izdarītu, ir jākoncentrējas, liecina VTDT apģērbu dizainera asistentu 4. kursa audzēknes Amantas Kaupužas (no kreisās) uzmanīgā ieklausīšanās vēlēšanu komisijas locekļu norādēs. FOTO: Līga Salnite

Sešu mūspuses vidējo mācību iestāžu audzēkņi piedalījās valsts mēroga akcijā “Signālvēlēšanas”, kurā arī vēl pilngadību nesasniegušie vidusskolēni varēja paust redzējumu par Latvijas parlamentā vēlamajiem kandidātiem.

Signālvēlēšanās Cēsu novadā piedalījās Cēsu Pilsētas vidusskola, Cēsu Valsts ģimnāzija, Draudzīgā Aicinā­juma Cēsu Valsts ģimnāzija, Jaun­pie­balgas vidusskola un arī abas profesionālās mācību iestādes — Vidzemes Teh­noloģiju un dizaina tehnikums (VTDT) un Alfrēda Kalniņa Cēsu Mū­zikas vidusskola. Balsošanu mācību iestādes organizēja no 14. līdz 28. septembrim.

Pirmā novadā vēlēšanu procesu izmēģinājusi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, 21. septembrī balsoja 122 jaunieši, aptuveni 70 procenti no iespējamajiem dalībniekiem, “Druvai” pastāstīja par šīs skolas vēlēšanu norisi atbildīgā vēstures un sociālo zinātņu pedagoģe Ingūna Irbīte. Vēlē­šanu sistēmas un pašreizējo politisko spēku piedāvājuma iepazīšana notikusi jau iepriekšējā nedēļā, teica skolotāja.

Cēsu Pilsētas vidusskolā vēlēšanās balsojuši esot teju visi vidusskolēni, kas 23. septembrī bija skolā, sacīja direktores vietniece audzināšanas darbā Ineta Lāce-Sējāne. Par un ap šo notikumu esot kūsājušas emocijas. Daži, kas piemirsuši paņemt līdzi savu personas dokumentu, stipri pārdzīvojuši, ka nav drīkstējuši balsot.

Signālvēlēšanām skolēni gatavojušies, kopā ar skolotāju analizētas politisko spēku programmas. Kad būs zināmi balsošanas rezultāti, tiks pārrunāts, kā jauniešu izvēle būtu ietekmējusi politisko spēku iekļūšanu Saeimā, ja viņi jau būtu sasnieguši vēlēšanu vecuma slieksni.

Arī Jaunpiebalgas vidusskolā vēlēšanu procesu iepazina 10. līdz 12. klašu audzēkņi. Sociālajā medija Facebook skolas kontā 12. klases skolniece Estere Daldere raksta, ka tā bijusi “iespēja jauniešiem labāk izprast vēlēšanu nozīmi un pašiem savu līdzdalību sabiedrībā”. Viņa kopā ar klases biedrenēm Anniju Zivtiņu, Kristiānu Kažociņu un Lauru Pērkoni nodrošinājušas godprātīgu vēlēšanu norisi, bet skolas vēlēšanu komisiju vadījusi latviešu valodas un literatūras skolotāja Zane Althabere.

Ceturtdien, 24. septembrī notikušajā balsojumā Cēsu Valsts ģimnāzijā piedalīties bija aicināti 11. un 12. klases skolēni, piedalījušies 85 procenti. Vēstures un sociālo zinību skolotāja Inese Sīmane ļoti atzinīgi novērtēja savu audzēkņu aktivitāti, gan piebilstot, ka bijuši arī atgadījumi ar centieniem uzrādīt autovadītāju mācību apliecības kā personu apliecinošos dokumentu. 12. klases skolniece Ieva Līna Cūberga pēc aizvadītā pasākuma atzinusi, ka “skolā valdīja īsta vēlēšanu atmosfēra”. Bija ne vien izveidots teju īsts vēlēšanu iecirknis, gaiteņos arī risinājušās diskusijas par kandidātu solījumiem un priekšvēlēšanu kampaņu kvalitāti. Sko­lēniem tā bijusi iespēja praktiski izjust, ko nozīmē piedalīties demokrātiskā procesā. Arī 12.b klases skolēns Na­mejs Brūns atzinis, cik būtiski šajā priekšvēlēšanu laikā ir kritiski izvērtēt lielo informācijas daudzumu — analizēt solījumus un pieņemt pārdomātus, uz faktiem balstītus lēmumus.

Akcijas pēdējā dienā, vakar, 28. septembrī, pievienojās arī VTDT audzēkņi gan Cēsīs, gan Priekuļos. “Druva” klātienē novēroja, ka jauniešiem dots dubults uzdevums — balsot ne tikai par nākamās Saeimas sasaukumu, bet arī par tehnikuma Izglītojamo pašpārvaldes dalībniekiem. Šī otrā izvēle no 13 kandidātiem atsijājot sev tīkamākos prasīja ievērojami vairāk jauniešu uzmanības un balsošanas laika.

Visā Latvijā šim vēlēšanu treniņpasākumam bija pieteiktas 214 izglītības iestādes. Tikpat nopietnā līmenī kā dokumentu pārbaudes pirms jauniešu balsojuma, arī šajā akcijā ir attieksme pret rezultātiem — vidusskolēnu viedoklis par, viņuprāt, vēlamo 15. Saeimas sastāvu būs zināms vien sestdienas vakarā, pēc reālo vēlēšanu iecirkņu slēgšanas.q

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