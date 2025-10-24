PIESLĒGTIES
Jāņa Ābeles dokumentālā filma “Testaments” piedzīvos pirmizrādi Riga IFF

Druva
10:28
24.10.2025
6
Testaments Imermanis

Otrdien, 21. oktobrī, Rīgas starptautiskā filmu festivāla (Riga IFF) konkursa programmā pirmizrādi piedzīvos režisora Jāņa Ābeles un scenārista Jāņa Joņeva dokumentālais detektīvs “Testaments” – stāsts par latviešu kriminālromānu rakstnieka un dzejnieka Anatola Imermaņa (1914–1998) pēdējo vēlēšanos. Pēc festivāla filma tiks izrādīta kinoteātros Rīgā un citur Latvijā.

Filma Testaments ir aizraujošs piedzīvojums ar vienu no dīvainākajām pēcnāves vēlmēm, kāda jebkad izteikta. Mūsdienu dzejnieks Aleksandrs Zapoļs (pazīstams kā Semjons Haņins) meklē sava sen mūžībā aizgājušā kolēģa Anatola Imermaņa pazudušo pelnu urnu, lai piepildītu dzejnieka pēdējo vēlmi – tikt izkaisītam Parīzes Sarkano lukturu rajonos, lai viņš vienmēr būtu skaistu meiteņu kompānijā. Bet, kā izrādās, laikam ejot, pelnu urna ir kaut kur pazudusi bez pēdām. 20 gadus pēc nāves dzejnieks pats nokļūst detektīvstāsta centrā – Anatols ceļas no mirušajiem un ierauj mūs savā pēdējā piedzīvojumā. Tas ir aizsākums Anatola Imermaņa pēdējam detektīvam.

Scenārists Jānis Joņevs Anatolu Imermani raksturo kā pretstatu pārpilnu cilvēku: „Imermanis ir dzejnieks un detektīvstāstu rakstnieks. Padomju varas pieciests, taču režīma nesagremots. Disidents-bohēmists un leģendu fabrika. Traks uz sievietēm, bet miris vientulībā. Kādreiz slavens, šodien aizmirsts.” Šī piedzīvojuma ceļā tiks smēķēti cigāri, iepazīts kailums un mēģināts saprast, vai arī erotika spēja graut Padomju Savienību.

Režisors Jānis Ābele stāsta: “Mēs centāmies saprast, kas bija Anatols Imermanis. Disidents vai brīvdomātājs? Dendijs vai izvirtulis? Viņa laikabiedri Imermani sauc dažādi, bet lielākā daļa par viņu ir aizmirsuši pavisam. Tikpat pretrunīgs kā filmas galvenais varonis ir arī šis dokumentālais detektīvs, kurš brīžiem vairāk atgādina spēlfilmu vai erotisku mistēriju, nevis dokumentālo filmu.”

Savukārt studijas Ego Media producents Guntis Trekteris norāda: “Jānim Ābelem ir izdevies dokumentālā formā ieaust īstu kriminālintrigu – ar pazudušu urnu, pēdējās gribas izpildi un noslēpumiem, kas atklājas pakāpeniski kā labā romānā. Tajā pašā laikā viņš saglabā savu vieglo ironiju un humora sajūtu, kas ļauj skatītājam pasmaidīt arī par dzīves un nāves nopietnību. Testaments ir vienlaikus izmeklēšana, ceļojums un poētisks joks par brīvību, kas nebeidzas ar pēdējo elpu.”

Pēc Riga IFF pirmizrādes filma tiks izrādīta kinoteātros Rīgā un citviet Latvijā, virknē seansu piedalīsies filmas radošā komanda. Līdz ar jau minētajiem Jāni Ābeli un Jāni Joņevu filmas tapšanā piedalījās arī operators Toms Šķēle, montāžas režisors Andris Grants un skaņu režisors Ernests Ansons. Filma veidota studijā Ego Media, tās tapšanu atbalstījis Nacionālais Kino centrs, filmu izplata Riverbed Sales.

Saite uz treileri: https://www.youtube.com/watch?v=DRga7QqKxVE

Saite uz filmas kadriem, fotogrāfijām un aizkadriem – ŠEIT.

Testaments 1

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
20
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Rudens demonizēšana

10:03
21.10.2025
24
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

No purva uz tīrumu

10:01
20.10.2025
26
Sandra Deruma
Sandra Deruma

“Īsti mēs redzam tikai ar sirdi”

10:00
19.10.2025
38
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cilvēku tirdzniecība nav pagātne, bet gan mainīgā šodiena

09:59
18.10.2025
37

Tautas balss

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
24
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

Cik droši dalīties ar pārtiku

12:47
22.10.2025
26
Seniore raksta:

“Pašvaldība aicina iedzīvotājus dalīties ar pārtiku. Man gan tas raisa bažas. Kā tad ar pārtikas drošības prasībām? Vai tā nevar izplatīt kādus baciļus? Jautājums arī, ko katrs uzskata par vēl lietojamu. Man liekas, tāds aicinājums der kaimiņu, kāda kvartāla robežās, bet ne visā Cēsu pilsētā, kur nu vēl novadā. Turklāt, ja pēc produkta jābrauc kāds […]

Muzejs, ne izklaides vieta

12:47
21.10.2025
21
Cēsniece raksta:

“Ungurmuiža noteikti vairāk ir muzejs, ne izklaides vieta. Tāpēc labi, ka to pārņem paš­valdība. Protams, uzturēšana noteikti nav lēta. Varbūt var piesaistīt vairāk valsts finansējumu? Galu galā kungu māja un tās sienas gleznojumi taču ir unikāli,” vērtēja cēsniece.

Galvenais ir droša pārvietošanās

10:06
20.10.2025
35
Cēsniece K. raksta:

“Otrdienas “Druvā” lasīju par jaunajām kāpnēm no Viestura ielas uz pirts graviņas ieleju. Mazliet jāpiekrīt, ka, kāpnes pārbūvējot, varēja saglabāt arhitektonisko risinājumu, kas raksturīgs Cēsīm, ko redzam Maija un Pils parkā. Taču, manuprāt, svarīgākais ir gājēju drošība. Jaunajām kāpnēm ir labas margas, pie kurām var pieturēties gan bērni, gan vecāki cilvēki,” atzina cēsniece K.

Veselīgais pārāk dārgs

10:05
19.10.2025
24
Seniore raksta:

“Visur skaidro, ka vajag ēst veselīgi un izmantot vietējo ražotāju pārtiku, bet vai to vienkāršs cilvēks spēj nopirkt? 400 gramu slavenas Vidzemes maizes ceptuves rupjmaize vienā tīkla veikalā maksā divus eiro. Jā, maize veselīga, cepta no vietējiem rudziem, bez liekām e-vielām, bet cena kā gaļai. Atliek vien pirkt lētāko un neveselīgāko,” nopūtās seniore no Cēsīm.

Sludinājumi

Citi

06:47
23.10.2025
7

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

Citi

23:57
09.10.2025
27

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
26

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054